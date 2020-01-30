(Друкуємо мовою оригіналу)

«В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы». Об этом еще на выходных сообщил близкий к «архитектору» группировок «ЛНР» и «ДНР» в Кремле Суркову российский политолог Алексей Чеснаков.

После этого заговорили, что роль Суркова в администрации Путина теперь займет Дмитрий Козак, который якобы отличается большей прагматичностью и договороспособностью.

Что ждет Россию и Донбасс после Суркова? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и российский политолог Иван Преображенский.

– Виталий, было много слухов и сообщений об отставке Владислава Суркова, чуть ли не каждый месяц. Пока нет указа о том, что он лишается должности советника Путина. Как думаете, Сурков уйдет в этот раз?

Виталий Кулик: Я думаю, что да. Не только Чеснаков, а многие инсайдеры из Кремля говорят о том, что эра Суркова в качестве архитектора этого направления заканчивается. Ему готовят новую должность. И задержка связана с тем, чтобы создать процесс транзита. Не только передача полномочий, но и найти Суркову подходящее достойное место, которое соответствовало бы его уходу от этого направления.

Некоторые говорят, что это будет госкорпорация, а некоторые считают, что это будет общественная нагрузка от Кремля, кураторство неких институций, занимающихся вопросами российских проектов в постсоветской Евразии.

Я бы не считал, что Сурков быстро сдуется, как некоторые другие так называемые демиурги российской политики. Потому что многих из них сам Сурков и сдувал, он понимает механику, как это происходит около Кремля. Поэтому большая вероятность того, что Сурков уходит не уходя. Он будет оставаться и в теме, и будет влиять на порядок дня, будет фактором украино-российских отношений и вопроса Донбасса.

– Как думаете, с чем связана отставка Владислава Суркова? С начавшимся транзитом власти в Российской Федерации или тем, что так называемый проект «Новороссия» претерпит изменения?

Виталий Кулик: Это следствие не только транзита, а и того, что в Кремле сам Путин переосмысляет и переформатирует свое позиционирование в российской политике. Для Кремля вопрос Донбасса стал обременительным, и это накладывает отпечаток на экономику страны, выкачивает ресурсы, создает негативный бренд.

Много людей в самой России говорят о том, что России нет смысла тянуть дальше Донбасс, надо определяться. Россия не может признать Донбасс, как Абхазию и Осетию. Поэтому здесь надо было убрать человека, которые ассоциируется с конфликтом, на котором есть прямая политическая ответственность за все происходящее на Донбассе. В том числе и провал российской политики. И не только на Донбассе, но и в Абхазии, например.

Идеологически Сурков будет присутствовать в российском политическом режиме

Я не думаю, что это отставка Суркова по идеологическим мотивам для Путина. Потому что многие вещи, которые Сурков прописывал в качестве идеологии путинизма, реализовываются сейчас Путиным. То есть, идеологически Сурков будет присутствовать в российском политическом режиме.

Скорее всего, речь о том, что Сурков является препятствием на пути поиска новых решений в отношении постсоветских конфликтов, в том числе украинского конфликта. В первую очередь – Донбасса, а второе – налаживание некого пространства для диалога Украины и России, о котором сейчас активно трубят в Москве. И переформатирование ситуации на Северном Кавказе. Я думаю, эти две составляющие повлияли на его отставку.

– Чему мешал Владислав Сурков в украинско-российских отношениях? И какое окно возможностей открывается теперь?

Виталий Кулик: Я бы вообще не думал о каких-то окнах или форточках возможностей. Все равно политику в отношениях определяет коллективный Путин и логика процессов, происходящих в Кремле. Главным игроком является Путин, а не Сурков или Козак, кто будет определять повестку дня. Да, они могут влиять, но определять ее будет Путин. Поэтому сильно ситуация не изменится, никаких новых возможностей не появляется.

Единственное, что мы переходим в новое качество переговорного процесса в Минске и процессов, которые происходили кулуарно между Киевом и Москвой, в коммуникациях.

– Что это значит?

Виталий Кулик: Некоторые наши аналитики с восторгом восприняли приход Козака, потому что вот уйдет серый кардинал российской политики Сурков, а с Козаком удастся договориться.

Я хотел бы напомнить историю так называемого «меморандума Козака» о Молдове и Приднестровье, когда Молдова чуть не превратилась в федерацию. И в том «меморандуме» было заложено много опасных моментов, которые сейчас навязывает Россия в отношении Донбасса. Это внешнеполитическое вето Приднестровья на решения Молдовы по интеграции в Европу, в НАТО. Это значительный вес представителей Приднестровья в будущем так называемом «федеративном парламенте Молдовы».

– Но, все-таки, это был негативный опыт. Возможно, Дмитрий Козак сделал вывод из это ситуации, что в Молдове не получилось, почему в Украине должен получиться такой же сценарий?

Политика станет более системной, где будут задействованы не только личности, но и институции. Сюда будут подключены ФСБ, ГРУ

Виталий Кулик: Я думаю, сейчас у России есть больше инструментария на оказание давления на стороны переговорного процесса. Кроме того, Козак – это не человек кулуарных договоренностей. Козак – во многом бюрократ и буквоед. Для него многораундовые переговоры, продавливание процесса намного важнее, чем кулуарные разговоры. Политика станет более системной, где будут задействованы не только личности, но и институции. Сюда будут подключены ФСБ, ГРУ и Министерство экономики. Это будет многослойный процесс.

– Иван, как вы видите причины отставки Владислава Суркова?

Иван Преображенский: Я думаю, причины достаточно простые. Это конфликт за полномочия с новым вице-премьером Дмитрием Козаком. Я не думаю, что, вопреки заявлениям соратников Суркова, речь идет о каких-то идеологических противоречиях. Российская власть может спорить о методах, которыми она работает с Украиной, но конечную цель устанавливает Путин. И не важно, кто является исполнителем.

– Конечная цель с отставкой Владислава Суркова не меняется? Возможно ли какое-то переформатирование политики России по отношению к Украине? Допустим, в свете начавшегося транзита.

Владимир Путин и все его окружение считает необходимым удерживать территориальные завоевания последних 30 лет

Иван Преображенский: Не только Владимир Путин, но и все его окружение считает необходимым удерживать территориальные завоевания, которых им удалось за последние 30 лет достичь. Это якоря, которые держат соседние государства в зоне влияния России, но отказываться от этих якорей никто не собирается. Форма действительно может меняться.

Не исключено, что Владислав Сурков пострадал, в том числе, потому, что никогда не играл полностью в ту политику, которую ему навязывали. Он – не исполнитель, он может играть в свою игру. И здесь он отличается от Дмитрия Козака, который последовательно исполнял все распоряжения Владимира Путина.

– Виталий, а чего ждать людям на оккупированных территориях? Не секрет, что Денис Пушилин, главарь «ДНР» – это креатура и ставленник Владислава Суркова. Может его заменят?

Виталий Кулик: Там есть большие ожидания, особенно у так называемых «оппозиционеров». Они сейчас активно обсуждают, кто сейчас придет. Но на мой взгляд, не следует ожидать быстрой или массовой зачистки креатур Суркова. Думаю, Пушилин будет оставаться некоторое время. Поэтому каких-то полных зачисток исчезновений не будет, как это было 2014-2015 годах.

Скорее всего, ближе к осени, к нашим местным выборам, возможна замена ключевых людей. Но это тоже не обязательно. Более интересная ситуация будет происходить в замене неких прокладок и игроков на контрабандных рынках на Донбассе. То есть, кто зайдет вместо структур, которые были прямо аффилированы с прокладками, связанными с Сурковым.

А касательно людей, я не думаю, что будет какое-то быстрое замирение. Если посмотреть динамику обстрелов на фронте, с 1 января количество и динамика обстрелов увеличивается. Это давление на Киев. И никакого снижения этого давления не будет. И быстрого мира не будет.

Для жителей, который находятся в ОРДЛО, я не вижу улучшение ни с приходом Козака, ни с уходом Суркова. Ситуация будет так же нестабильна. Более того, это будет сказываться на безопасности, благополучии.

Украина, скорее всего, сделает некие шаги, которые будут свидетельствовать, что мы упрощаем гуманитарные процедуры. Но даже когда украинская власть пытается инициировать создание точки перехода в Золотом, боевики полностью игнорируют гуманитарную повестку.

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