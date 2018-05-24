Совет Национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против информагентства «РИА Новости». Причиной называют то, что деятельность информагентства – это часть информационной войны против Украины. Кроме финансовых, введены ограничения в доступе к телекоммуникационным сетям. Однако эксперты по информационной безопасности считают, что СНБО не имеет права самостоятельно закрывать медиаресурс. 15 мая в Киевском офисе «РИА Новости» сотрудниками СБУ был произведен обыск, а его глава Кирилл Вышинский был арестован по обвинению в измене Родины.

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По утверждению руководителя Службы по вопросам информационной безопасности СНБО Украины Валентина Петрова, журналисты «РИА Новости Украина» готовили сюжеты для дискредитации Украины, а государство этого допустить не может:

«РИА Новости» – солдаты информационного фронта с целью дискредитации Украины

«РИА Новости» – такие себе солдаты информационного фронта, информационной войны, готовили соответствующую картинку для российского телевидения с целью дальнейшей дискредитации Украины, подготовки дальнейшей агрессии. Международное сообщество еще не до конца понимает всю глубину русской пропаганды в Украине», – заявил Валентин Петров.

​«РИА Новости Украина» могут заблокировать лишь украинские провайдеры

О санкциях по отношению к «РИА Новости» говорится в приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года. Кроме экономических, указаны и медиаограничения. Например: ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования сетей общего пользования.

Проще говоря – блокирование интернет-сайта украинскими провайдерами. Технически это реально сделать только украинским интернет-компаниям, поскольку зарубежные не подчиняются украинским властям, считает эксперт по информационной безопасности Михаил Кольцов.

Любая зарубежная компания может предоставлять услуги хостинга и домена, решение СНБО их никак не коснется

«Украинские компании, которые предоставляли «РИА Новости» услуги хостинга, интернет-связи, или домена, должны прекратить их предоставлять. Проблема лишь в том, что это касается лишь украинских компаний. Любая зарубежная компания может предоставлять эти услуги, особенно хостинга и домена. И решение РНБО их никак не коснется», – говорит Михаил Кольцов.

Веб-ресурс может заблокировать лишь суд, но не СНБО – эксперт

СНБО не имеет полномочий и прав самостоятельно блокировать ресурсы, необходимо решение суда. Совет может лишь давать рекомендации другим органам, считает эксперт общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности» Вадим Гудыма. Есть обходной маневр – использовать закон президента о санкциях.

Изначально закон о санкциях писался, как инструмент экономического воздействия на ресурсы страны-агрессора. Сейчас информпространства пытаются использовать его как фильтр, считает Вадим Гудыма. По мнению эксперта, на сегодня в Украине нет действующего законного механизма блокирования веб-ресурсов.

Если говорим про интернет-ресурс на территории Украины, то есть процесс блокирования деятельности через суд

«Если мы говорим про интернет-ресурс, расположенный на территории Украины, то есть процесс блокирования деятельности на территории Украины через суд. Если мы говорим о том, кто может указывать интернет-провайдерам заблокировать ресурс (кроме некоторых исключений), то этих полномочий на сегодня в законодательстве не прописано. В законе прописано, что если ресурс распространяет детскую порнографию, а в этом «РИА Новости» не был уличен, тогда провайдеры должны это заблокировать самостоятельно», – отмечает Вадим Гудыма.

Рейтинг заблокированных год назад российских ресурсов заметно упал

Год назад в Украине заблокировали соцсети «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсы «Яндекс» и Mail.Ru, имевшие российское происхождение. Это дало результат, их рейтинг посещаемости значительно упал. В обществе была большая дискуссия относительно свободы интернет-пространства. Но это был необходимый и оправданный шаг, считает медиа-эксперт, руководитель программ новых медиа «Интерньюз Украина» Виталий Мороз.

«Если выступать с точки зрения прав человека, то, по сути, это решение было нарушением прав человека. Но с другой стороны, я опираюсь на соцопросы, которые мы проводим в третий раз, эксперты считают, что стратегически это было правильное решение. Война закончится, а эти санкции временные, они рассчитаны на 3 года», – говорит Виталий Мороз.

На данный момент, несмотря на ограничения СНБО, сайт информагентства «РИА Новости Украина» продолжает работать.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)