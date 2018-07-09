«Торгівля на крові»: чи покарали винних в оборудках з бойовиками на Донбасі?

«Торгівля на крові» – саме так в штабі Операції об'єднаних сил назвали нелегальну схему провезення товарів на підконтрольну бойовикам територію. Діяла вона на пункті пропуску «Майорськ». Про порушення в роботі місцевого логістичного центру, або, простіше кажучи, – на ринку на лінії розмежування «Донбас.Реалії» вперше розповіли ще навесні 2017 року. Але тоді проблему ніхто не помітив. Що змінилося зараз і хто буде покараний за організацію нелегального трафіку? Дізнавалися журналісти телепрограми «Донбас.Реалії».

Вантажівки, великі партії товарів і люди, які уникають відеокамери. Саме таким цієї весни журналісти «Донбас.Реалії» застали ринок на КПВВ «Майорськ». А влітку 2018-го ринок дещо змінився: закриті магазини, порожні прилавки і жодних покупців. Такі зміни в штабі Операції об'єднаних сил пояснили коротко: на ринку розкрили канал нелегальної торгівлі.

Ми зупинили схему

«Ми зупинили схему, і намагання цих людей творити торгівлю на крові зараз не існує», – заявив заступник командувача Операції об'єднаних сил (ООС) Олександр Доманський.

У січні цього року тоді ще голова військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Веселкін публічно заявляв про нелегальний трафік в логістичному центрі. Також чиновник надав «Донбас.Реалії» відеозапис, де було детально показано, як працює схема.

На відео видно, як вантажівки заїжджають на територію центру. Далі товар перевантажують в пасажирські мікроавтобуси. Роблять це спеціально найняті торговці. Формально все виглядає законно: кожен отримує по 150 кілограмів товару, що не перевищує норму. Після цього автомобілі відправляються в «сіру зону».

«Вони перевантажують це вершкове масло в одну машину. Тобто, вони ніби вже продали його. І повертаються знову. І так на день кілька разів», – розповів екс-глава військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Веселкін.

Далі на відео вантажівки з товаром слідують вглиб території, підконтрольній бойовикам угруповання «ДНР».

«Це місце, де розташована «митниця» «ДНР». Автомобіль чітко «розмитнюється» і платить «податки» бойовикам. Це фінансування, фінансування тероризму. Пряма оплата «податків» їм», – вказує Володимир Веселкін.

Перевалочна база контрабандаистів

Антикорупціонери, які досліджували способи нелегальної торгівлі з окупованими територіями, підтверджують: центр давно перетворився на перевалочну базу. Схема була вигідна через значну різницю в цінах по обидві сторони лінії розмежування.

«Плюс 30 відсотків, плюс 37 відсотків, плюс 64 відсотки на цигарки, наприклад. Дуже хороша «маржа» і можна гарно заробити, якщо через ГЛЦ здійснювати ці оптові операції», – каже генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб.

За підрахунками Володимира Веселкіна, за день через центр на КПВВ «Майорськ» таким чином могло проходити по 10-15 тонн вантажів.

Чи покарали винних?

Вперше «Донбас.Реалії» розкрили нелегальну схему торгівлі в логістичному центрі на КПВВ «Майорськ» у березні 2017 року. Майже через рік журналісти показали, що вона досі діє.

Тільки цього літа керівництво Операції об'єднаних сил відрапортувало про закриття ринку.

Тобто, для того, щоб помітити порушення, про які говорили журналісти, знадобилося більше ніж рік. Весь цей час організатори схеми продовжували заробляти гроші, відправляючи на окуповані території, в обхід чинних норм, тонни товару.

Чому нелегальний трафік, незважаючи на розголос, проіснував так довго?

Представники фіскальної служби, які весь цей час працювали на території центру, ще кілька місяців тому, коли «Донбас.Реалії» виявили торговців, не бачили в цьому ніяких порушень. Під час розмови з кореспондентом «Донбас.Реалії» старший оперуповноважений з особливо важливих справ управління ДФСУ в Донецькій області Олександр Кочетков сказав, що це «нормально» – перевозити через пункт пропуску з бойовиками партію масла в оптових масштабах.

​– Вам здається, що ця партія масла для власного вживання?

– Ну це думка кожного суто особиста.

– А ваша особиста думка, у вас це не викликає підозр?

– Я свою думку тримаю при собі...

– Тобто, ви вважаєте, що це нормально?

– Так.

«Донбас.Реалії» ще в березні поставили запитання про порушення і керівництву Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, яка займалася організацією роботи ринку.

«На підставі того вашого розслідування були відправлені запити в усі правоохоронні органи. Відповіді з приводу того, що там скоюється злочин, не було», – відповів журналістам програми екс-глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Тоді ж головний місцевий чиновник пообіцяв провести додаткову перевірку.

«Мною підписане розпорядження про формування комісії, яка має перевірити доцільність функціонування логістичного центру. І, власне, якщо він не виконує функціонального завдання, то цей логістичний центр буде закритий», – додав Жебрівський.

Але логістичний центр продовжував працювати до літа. Саме тоді глава адміністрації перейшов на нову посаду. У червні президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ. До яких висновків дійшла робоча група? Журналісти «Донбас.Реалії» запитали про це Павла Жубрівського по телефону. Але колишній керівник області не захотів розповісти подробиці.

– З цього приводу вся інформація знаходиться в ОДА. Ви там можете її взяти.

– А вам відомо про результати...? (Кинув слухавку).

Про результати перевірки «Донбас.Реалії» нічого не зміг повідомити і заступник голови місцевої обладміністрації Сергій Добряк. Адже саме він, за дорученням Жебрівського, повинен був контролювати робочу групу.

«Павло Іванович дійсно створив таку групу, але поки що результатів і самого протоколу немає», – каже заступник голови Донецької обласної військово-громадянської адміністрації Сергій Добряк.

Корупція в нелегальній торгівлі продовжує війну – Трегуб

Тим часом в штабі ООС обіцяють доопрацювати правову базу, щоб на лінії розмежування надалі не виникало подібних скандальних історій. А ось про покарання тих, хто замішаний в уже розкритій схемі, поки мовчать.

«У мене немає такої інформації про кримінальні провадження. По попередниках, які виконували ці заходи, у нас немає такої інформації», – заявив заступник командувача ООС Олександр Доманський.

На запитання, чи є така інформація в Національній поліції, Олександр Доманський відповів, що «на даному етапі ми не готові про це говорити».

Пустувати ринок буде недовго – відкрити його для покупців в штабі ООС планують вже через місяць. Але вдруге розкрити зловживання Володимир Веселкін вже не зможе. У червні його звільнили з посади голови адміністрації Зайцевого.

«Коли створюється пул людей, які отримують гроші від того, що відбувається конфлікт на Донбасі, чи будуть хотіти, щоб закінчилась ця війна? Звичайно, ні. Тому що це для них джерело заробітку. Тому корупція в цій нелегальній торгівлі, вона ще й продовжує війну», – зауважує генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб.

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