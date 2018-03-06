Радіо Свобода Daily: як тепер працює логістичний центр на Донбасі на лінії розмежування?

«Оскар-2018»

Розпочнемо сьогодні не з політики, а кінематографу. У США, в Лос-Анджелесі у театрі «Долбі» відбулася 90-а, ювілейна церемонія вручення кінопремії «Оскар». Вона запам’ятається не тільки неймовірною сценою, цікавими вбраннями та яскравими фільмами, а й переможцями із сумнівною репутацією.

Рекордсменом за кількістю отриманих «Оскарів» цього року став фільм «Форма води». Зокрема, йому присудили нагороди за «Найкращого режисера», «Найкращого художника-постановника» та «Найкращу музику». І саме ця стрічка перемогла у головній номінації – «Найкращий фільм». Цікаво, що навколо «Форми води» останнім часом вирує справжній скандал зі звинуваченнями у плагіаті та навіть судовим позовом у зв’язку з цим.

Премію Американської кіноакадемії «Оскар» як найкращий документальний фільм здобув «Ікар» – стрічка, яка розповідає про допінг у російському спорті. А от фільм «Дюнкерк» відзначили одразу в трьох номінаціях – «Найкращий монтаж», «Найкращий звуковий монтаж» та «Найкраще зведення звуку». Детальніший список переможців за лінком.

Тим часом премія «Золота малина 2018» за найгіршу стрічку дісталася фільму «Емоджі муві». В інших номінаціях також опинилися Том Круз, Мел Ґібсон та фільм «П’ятдесят відтінків темряви».

Далі коротко про події минулої доби у кількох заголовках.

«Нафтогаз України» отримав від російського «Газпрому» повідомлення про намір розірвати газові контракти.

«Шоколадного Робін Гуда», який грабував банки, засудили до 8 років тюрми.

Фігуранту справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну після суду влаштували «коридор ганьби»

А поліцейського, який напав на журналіста Радіо Свобода, відсторонили від роботи на масових акціях.

Нелегальна торгівля з окупованими територіями

Нові докази старих схем. Рівно рік тому журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії розкрили схему поставок на підконтрольну бойовикам територію великих партій товарів в обхід чинних обмежень. Мова тоді йшла про логістичний центр або, іншими словами, невеликий ринок на лінії розмежування. Його, по суті, перетворили на перевалочну базу, через яку щодня перевозять тонни товарів. Хоча офіційно оптова торгівля з окупованими територіями заборонена. Чому проти налагодженої схеми виступив представник місцевої влади і які нові докази отримали Донбас.Реалії, дивіться у сюжеті.

І трішки міжнародних новин.

ЄС продовжив санкції проти екс-президента-втікача Віктора Януковича та «сім’ї» ще на рік.

Сирія пропустила гуманітарну допомогу в Східну Гуту, але заблокувала поставку медикаментів.

А на парламентських виборах в Італії європеїсти зазнали поразки. Італія вступає у фазу політичної невизначеності, чого боявся Брюссель та міжнародні ринки.

10 фактів про міленіалів

Кожне покоління має свої унікальні риси, обумовлені епохою, соціальними нормами та технологіями. Міленіали опинилися в центрі досліджень ринку та культури вже багато років тому, і сьогодні вони складають найбільшу групу на ринку праці. Тож ми вирішили зібрати 10 фактів, які об’єднують представників цього покоління. Серед них: любов до подорожей, пріоритет ресторанам і готовій їжі та робота як справа всього життя.

Ми ж бажаємо Вам відчувати себе на всі 100, скільки б років Вам не було!

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