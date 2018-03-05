Поліцейського, який напав на журналіста Радіо Свобода, відсторонили від роботи на масових акціях

Поліцейського, який застосував газ проти журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка, відсторонили від роботи на масових акціях, повідомив в ефірі «Громадського радіо» начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

«До завершення службового розслідування ця людина участь у масових заходах брати не буде, оскільки я не вважаю такі дії прийнятними й нормальними. Я допускаю, що будь-що може трапитися під час виконання завдання, що щось не помітили, не так зрозуміли, але це ні в якому разі не може бути виправдуванням поліцейського», – сказав Зозуля.

Він заперечує, що поліцейський раніше служив у спецпідрозділі міліції «Беркут». Зозуля додав, що це – патрульний.

Начальник управління патрульної поліції Києва заявив, що наразі в поліції з’ясовують обставини, за яких стався інцидент.

3 березня поліція заявила, що проводить «слідчі дії» в наметовому містечку, встановленому активістами в жовтні минулого року. Народний депутат Семен Семенченко назвав дії силовиків «штурмом», а його колега Єгор Соболєв заявив, що наметовий табір «розтрощений спецпризначенцями».

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі й поліція працювали в рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) в Києві в грудні 2017 року й сутичок біля Верховної Ради, які відбулися 27 лютого.

На місці подій від розпилення газового балончика постраждав журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко. Йому знадобилася медична допомога. Він заявив, що балончик застосував співробітник поліції. Начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко запевнив, що за цим фактом проведуть службову перевірку. У столичній прокуратурі також відкрили два кримінальні провадження – про можливе перевищення службових повноважень поліцейськими і про можливе перешкоджання поліцейським роботі журналіста Радіо Свобода.