У столичній прокуратурі повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження про можливе перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради України, а також за фактом «можливого умисного перешкоджання» працівником поліції професійній діяльності журналіста Радіо Свобода.

«Прокуратурою міста Києва опрацьована інформація, що висвітлена у засобах масової інформації, щодо можливих неправомірних дій поліцейських під час подій 03 березні поряд з будинком Верховної Ради України на вулиці Грушевського. З метою повної, всебічної та об’єктивної перевірки інформації прокуратурою столиці зареєстровано кримінальне провадження з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, за фактом можливого перешкоджання поліцейським роботі журналіста Радіо Свобода також почали кримінальне провадження.

«Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», – повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування цих проваджень проводитимуть співробітники СБУ.

Раніше і в столичній поліції повідомили, що за фактом звернення до Печерського управління поліції журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка, а також через повідомлення ще двох співробітників ЗМІ про перешкоджання їхній професійній діяльності, буде проведена службова перевірка.

Журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко постраждав 3 березня під Верховною Радою в результаті розпилення газу із балончика. Журналіст розповів, що у момент нападу знімав на відео ранкові події під парламентом в центрі Києва. При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була спрямована в сторону наметів активістів. Аж раптом працівник поліції підійшов до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя. Після інциденту журналісту знадобилася медична допомога.

За даними Інституту масової інформації, крім журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка, під час «слідчих дій» під Верховною Радою сьогодні постраждали також Богдан Кутєпов (Hromadske) та Владислав Красінський (Insider).

За даними поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку і 7 працівників поліції. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких відпустили. Начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що після проведення «слідчих дій» поліцейські біля наметового містечка вилучили кілька предметів, схожих на гранати, димові міни, шашки, ножі, пляшки із запалювальною сумішшю, кийки тощо.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Зіткнення з поліцією в наметовому містечку під Радою

Зранку 3 березня МВС повідомило, що поліція проводить слідчі дії в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради у рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) у Києві в грудні 2017 року й сутичок біля Верховної Ради, які відбулися 27 лютого.