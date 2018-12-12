(Друкуємо мовою оригіналу)

Краматорск на пороге эпидемии гриппа. Закрыты все школы, жителей города призывают не появляться в многолюдных местах. Люди активно закупают противовирусные препараты в аптеках. Первыми под удар болезни попали дети. Среди школьников эпидпорог превышен почти на 90 процентов. Гриппом или простудой болеет каждый четвертый школьник.

Полномасштабной эпидемии гриппа в Краматорске пока нет, но тенденция угрожающая. Эпидпорог среди школьников города превышен на 90 процентов. Каждый четвертый ученик не может посещать школу из-за болезни.

Первоклассник Артем минувшей ночью попал в больницу с сильной температурой. Здесь ему поставили диагноз грипп типа А. Обычные жаропонижающие не справлялись с высокой температурой, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.

Температура повысилась сильно, резко, быстро

«Первый раз вызывали в 7 часов вечера. Была 38,4, сказали сбивать жаропонижающими и обильное питье. Через несколько часов усугубилось состояние, температура повысилась сильно, резко, быстро, морозить стало, вызвали повторно скорую и уехали уже в больницу», – рассказывает отец мальчика Александр Костенко.

Это стандартная картина при гриппе, говорят врачи. Резкое повышение температуры отличает его от обычной простуды отсутствием кашля и насморка. Обычные жаропонижающие здесь бессильны. Следует сразу обращаться за помощью.

Больные могут указать не только день, но даже час начала болезни

«Прежде всего, грипп начинается остро. Больные могут указать не только день, но даже час начала болезни. Ступенеобразно повышается температура тела, потрясающий озноб. Головная боль, боль при движении глазных яблок Похолодание дистальных отделов конечностей, то есть холодные руки, ноги. Заметьте, при этом еще нет ни кашля, ни насморка. То есть, катаральный синдром – кашель, насморк при типичном гриппе, как правило, запаздывает и характерен со второго, третьего дня болезни», – рассказывает областной детский инфекционист Дмитрий Яковенко.

Чтобы не допустить распространения вируса гриппа чиновники решили остановить занятия во всех школах Краматорска. Эпидемиологи утверждают, что такой шаг может помочь городу избежать эпидемии гриппа.

Мы нарушаем цепочку передачи вируса от одного ребенка к другому

«Важно своевременное разобщение детей. То есть, когда дети не посещают школу, внешкольные кружки, секции различные, эстетические школы, соответственно дети меньше передают друг другу инфекцию. Мы нарушаем цепочку передачи вируса от одного ребенка к другому. Если дети меньше болеют, соответственно, они меньше приносят это домой, и меньше болеют взрослые», – говорит заведующая отделом эпидемиологических исследований Краматорского лабораторного центра Маргарита Пономаренко.

Несмотря на карантин, учебный процесс не останавливают. Преподаватели проводят уроки дистанционно и задают домашние задания. Более того, годовые графики прохождения школьной программы учитывают возможность приостановки учебного процесса и поэтому разрабатываются с запасом. Вместе с тем врачи настоятельно рекомендуют горожанам прививаться от гриппа. Вакцина в Краматорске есть, стоит около 300 гривен.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)