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Города Донбасса улучшают свои позиции в рейтинге прозрачности Transparency International. А Мариуполь вообще по итогам прошлого года – на втором месте среди сотни городов страны. Какую пользу доступность информации о работе городских советов может принести горожанам? Об этом аналитики Transparency International рассказали в Славянске.

Программу «Прозрачные города» инициировала антикоррупционная организация Transparency International. Этот проект работает в Украине с 2017 года. Цель программы – сократить коррупцию благодаря прозрачности работы и подотчетности власти. Аналитики ежегодно оценивают уровень прозрачности ста городских советов страны. Среди них и города Донецкой и Луганской области: Лисичанск, Северодонецк. Краматорск, Константиновка, Лиман, Покровск, Славянск, Мирноград, Бахмут и Мариуполь.

Как происходит оценка? Аналитики заходят на сайт городского совета и смотрят, есть ли там информация, например, про закупки, бюджет, социальные услуги, образование. Всего таких пунктов – 13.

​Зоряна Семеген, аналитик Transparency International, говорит, что прозрачность – это не просто размещение информации на сайтах городских советов. Кроме этого, власть должна осознать важность доступности информации. А общественность может получить информацию в доступном формате и может поучаствовать в принятии важных для города решений.

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​Кто на каком месте

В рейтинге прозрачности по итогам 2018 года города Донецкой области показывают разную динамику. Но все же они улучшили свои показатели по сравнению с 2017 годом.

Среди ста городов Украины на второе место поднялся Мариуполь, Бахмут на 8-м месте, Северодонецк на 24-м, Краматорск на 34-м, Лисичанск на 47-м, Славянск на 57-м, Константиновка на 66-м, Мирноград на 78-м, Лиман на 86-м, Покровск на 89-м месте.

У некоторых журналистов к этим показателям возникли вопросы. Богдан Красовский из Славянска, например, удивлен высокими показателями Мариуполя.

«Писал я запрос на информацию, ответ пришел письмом, бумажным, – говорит он. – В третье тысячелетие это письмо из Мариуполя идет где-то двадцать с лишним рабочих дней, что просто ломает мозг: почему вот так происходит? Второй момент: я просил предоставить мне расчеты тарифов на проезд в городе. Они мне прислали, что придумали такой-то порядок, по которому это все секретная информация и ее могут увидеть только участники конкурса».

Прозрачность – это про деньги и инвестиции

«Прозрачные» громады по сути – более богатые. Потому что туда приходит больше инвестиций

Зачем людям нужна прозрачность, ведь ее на хлеб не намажешь?

«Мы увидели, что «прозрачные» громады по сути – более богатые. Потому что туда приходит больше инвестиций: инвесторы смотрят в первую очередь на сайты городских советов. Если они видят там финансовую информацию, прозрачность по земельным участкам, или по инфраструктуре этой громады, то наиболее вероятно, что такие громады попадут в поле зрения инвестора. Поэтому такие громады получат больше инвестиций», – уверена Зоряна Семеген.

Ее коллега Анатолий Котов говорит: городские администрации уже начали понимать прямую зависимость между открытостью и притоком инвестиций. И это стало одним из главных достижений проекта.

Если не будет прозрачности, то не будет понятно, каким образом деньги используются

Также открытость помогает отслеживать движение денег.

«Есть процесс децентрализации, и много средств идет на места. Мы понимаем: если не будет прозрачности, то не будет понятно, каким образом эти деньги используются и куда эти деньги идут», – отмечает аналитик Transparency International Анатолий Котов.

Консультации – бесплатные

Как рассказали нам представители Transparency International, городские советы сейчас заинтересованы в консультациях, им помогают перенимать опыт передовых городов. А если чиновники хотят улучшить жизнь в громаде, они могут обратиться к экспертам. Об этом рассказала Зоряна Семеген.

«Они могут к нам обратиться или по телефону, или написать нам по электронной почте, – все контакты есть у нас на сайте, – говорит она. – Можно обратиться или непосредственно в Transparency International, или в программу «Прозрачные города», и мы с удовольствием вас проконсультируем и предоставим рекомендации». Все консультации в этой программе – бесплатные.​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)