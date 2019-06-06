Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Червень 2019, Київ 22:17
Донбас.Реалії

После обстрела «Градами»: в Мариуполе создали место коллективного отдыха

Не смотря на время полуденного сна, детвора продолжает резвиться

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

Пришло время покинуть лавочки у подъезда и выйти за пределы собственного двора. Жители мариупольского микрорайона «Восточный», того самого района, который в 2015 был обстрелян градами, так и поступили. В небольшом сквере создали место коллективного отдыха и назвали его «Территория добра». Кто сказал, что праздники для детей и для взрослых бывают по расписанию? Их можно организовать и самим, не привязываясь к какой-то дате. Просто потому, что лето, потому, что у детей каникулы. Радио Донбасс.Реалии побывало на открытии.

Во всем разнообразии фестивалей, конкурсов и спортивных мероприятий, проводимых в Мариуполе с началом лета, заметно выделяется праздник, организованный жителями микрорайона «Восточный». Небольшой тенистый сквер с поэтическим названием «Надежда» стал «Территорией добра». Некогда заброшенный и по счастливой случайности еще не застроенный магазинами, аптеками и ларьками всех мастей сквер, силами предпринимателей, местных активистов, переселенцев – широкинцев (поселок Широконо, 15 киллометров от Мариуполя, прекратил свое существование в результате военных действий – ред.) и даже военных превратился в уютное место отдыха. А начиналось все с десятка энтузиастов.

Иван Гумянов
Иван Гумянов

«После обстрела построили площадку, обещали парк тут построить, но до этого года про площадку просто забыли. Человек 10 краску купили, собрали деньги с местных жителей, кто не равнодушный был, покрасили. Тот же песок кое-как выбили, полторы машины вместо трех. Сами его разровняли, никто этим не занимался, листья и мусор выгребли. «Коммунальщик» даже мусор не вывез, который мы собрали. Никто на нас не обращает внимания», – рассказывает местный житель Иван Гумянов.

Инициатором проведения субботников по уборке сквера стала переселенка из Широкино Наталья Логозинская.

«Это единственное место с деревьями и тенью, где можно отдохнуть не только детям. У нас всегда все лавочки заняты, столько людей отдыхает. Очень многие приходили, помогали красить, помогали убирать, просто словом поддерживали. Ради этого стоит жить и творить, правда»,говорит Наталья.

«Затея отличная. Парк у нас один. Правда около церкви есть территория, но там все совсем для малышей. А детям постарше, года 3-4 погулять особо негде. Здесь вообще замечательно, тем более, что сейчас очень жарко, а здесь много деревьев. Просто такого больше нет на «Восточном», – считает и местная жительница Оксана Олеярник.

Для цветников жители использовали все, что попадалось под руку
Для цветников жители использовали все, что попадалось под руку

Сквер действительно никогда не пустует, любят его не только дети, но и их родители. А еще бабушки, дедушки и молодежь. Здесь, конечно, нет фонтанов, как в центре города, где можно спастись от жары, зато здесь уют, море цветов, высаженных руками жителей, есть детская площадка и всегда дует легкий морской ветерок. Даже в самую жгучую жару, когда солнце в зените и город заметно пустеет, здесь всегда прохладно.

Открытие «Территории добра» начали с праздника для детей. На помощь местным жителям пришел Благотворительный фонд «Каритас Мариуполь». Несмолкающий улей из юных художников, спортсменов, танцоров и кулинаров, испачканных с ног до головы красками и кондитерским кремом, не смотря на жару и время отправляться на полуденный сон, резвился до вечера.

«Мы сегодня участвовали в конкурсе, где надо было сделать из пряников елочку. Можно было и домик сделать. Но мы решили сделать елочку, потому что она легче», – рассказывает десятилетняя Катя Зимина. Она пришла сюда со своим братом и сестрой.

Уборка сквера началась с десятка энтузиастов. Фото предоставлено жителями микрорайона
Уборка сквера началась с десятка энтузиастов. Фото предоставлено жителями микрорайона

«Я сегодня стрелял из лука по мишеням, бегал в игровом центре немножко. Теперь прибежал к психологу, узнать, все ли у меня хорошо с психикой. Очень тут нравится, много всего тут», – поделился впечатлениями 9-летний Игорь.

На целую неделю сквер стал местом уличных концертов. Теперь обитатели близлежащих высоток, прежде чем выйти из дома, с интересом следят за самой главной афишей – анонсами в соцсетях.

Поскольку территория сквера принадлежит городу, и у него, если верить заявлениям мэра, есть план его реконструкции, у жителей имеется свой план, альтернативный, с учетом пожеланий горожан. У «Надежды» есть надежда, говорят активисты, и в придачу свой фанклуб, в котором уже более 300 человек.

Последствия ракетного обстрела российскими гибридными силами одного з мест микрорайона «Восточный» Мариуполя, который был осуществлен 24 января 2015 года. Тогда 29 человек погибли и 92 были ранены
Последствия ракетного обстрела российскими гибридными силами одного з мест микрорайона «Восточный» Мариуполя, который был осуществлен 24 января 2015 года. Тогда 29 человек погибли и 92 были ранены

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG