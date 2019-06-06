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Пришло время покинуть лавочки у подъезда и выйти за пределы собственного двора. Жители мариупольского микрорайона «Восточный», того самого района, который в 2015 был обстрелян градами, так и поступили. В небольшом сквере создали место коллективного отдыха и назвали его «Территория добра». Кто сказал, что праздники для детей и для взрослых бывают по расписанию? Их можно организовать и самим, не привязываясь к какой-то дате. Просто потому, что лето, потому, что у детей каникулы. Радио Донбасс.Реалии побывало на открытии.

Во всем разнообразии фестивалей, конкурсов и спортивных мероприятий, проводимых в Мариуполе с началом лета, заметно выделяется праздник, организованный жителями микрорайона «Восточный». Небольшой тенистый сквер с поэтическим названием «Надежда» стал «Территорией добра». Некогда заброшенный и по счастливой случайности еще не застроенный магазинами, аптеками и ларьками всех мастей сквер, силами предпринимателей, местных активистов, переселенцев – широкинцев (поселок Широконо, 15 киллометров от Мариуполя, прекратил свое существование в результате военных действий – ред.) и даже военных превратился в уютное место отдыха. А начиналось все с десятка энтузиастов.

«После обстрела построили площадку, обещали парк тут построить, но до этого года про площадку просто забыли. Человек 10 краску купили, собрали деньги с местных жителей, кто не равнодушный был, покрасили. Тот же песок кое-как выбили, полторы машины вместо трех. Сами его разровняли, никто этим не занимался, листья и мусор выгребли. «Коммунальщик» даже мусор не вывез, который мы собрали. Никто на нас не обращает внимания», – рассказывает местный житель Иван Гумянов.

Инициатором проведения субботников по уборке сквера стала переселенка из Широкино Наталья Логозинская.

«Это единственное место с деревьями и тенью, где можно отдохнуть не только детям. У нас всегда все лавочки заняты, столько людей отдыхает. Очень многие приходили, помогали красить, помогали убирать, просто словом поддерживали. Ради этого стоит жить и творить, правда», – говорит Наталья.

«Затея отличная. Парк у нас один. Правда около церкви есть территория, но там все совсем для малышей. А детям постарше, года 3-4 погулять особо негде. Здесь вообще замечательно, тем более, что сейчас очень жарко, а здесь много деревьев. Просто такого больше нет на «Восточном», – считает и местная жительница Оксана Олеярник.

Сквер действительно никогда не пустует, любят его не только дети, но и их родители. А еще бабушки, дедушки и молодежь. Здесь, конечно, нет фонтанов, как в центре города, где можно спастись от жары, зато здесь уют, море цветов, высаженных руками жителей, есть детская площадка и всегда дует легкий морской ветерок. Даже в самую жгучую жару, когда солнце в зените и город заметно пустеет, здесь всегда прохладно.

Открытие «Территории добра» начали с праздника для детей. На помощь местным жителям пришел Благотворительный фонд «Каритас Мариуполь». Несмолкающий улей из юных художников, спортсменов, танцоров и кулинаров, испачканных с ног до головы красками и кондитерским кремом, не смотря на жару и время отправляться на полуденный сон, резвился до вечера.

«Мы сегодня участвовали в конкурсе, где надо было сделать из пряников елочку. Можно было и домик сделать. Но мы решили сделать елочку, потому что она легче», – рассказывает десятилетняя Катя Зимина. Она пришла сюда со своим братом и сестрой.

«Я сегодня стрелял из лука по мишеням, бегал в игровом центре немножко. Теперь прибежал к психологу, узнать, все ли у меня хорошо с психикой. Очень тут нравится, много всего тут», – поделился впечатлениями 9-летний Игорь.

На целую неделю сквер стал местом уличных концертов. Теперь обитатели близлежащих высоток, прежде чем выйти из дома, с интересом следят за самой главной афишей – анонсами в соцсетях.

Поскольку территория сквера принадлежит городу, и у него, если верить заявлениям мэра, есть план его реконструкции, у жителей имеется свой план, альтернативный, с учетом пожеланий горожан. У «Надежды» есть надежда, говорят активисты, и в придачу свой фанклуб, в котором уже более 300 человек.

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