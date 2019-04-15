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«Мужність єднає покоління» – под таким девизом в Мариуполе проходят военно-патриотические соревнования среди старшеклассников. Закалить характер и волю, вырастить настоящих патриотов и защитников молодежи помогают военные 56-й мотопехотной бригады и представители службы военно-гражданского сотрудничества. В каких дисциплинах соревнуются подростки, узнало Радио Донбасс.Реалии.

Почти неделю в Мариуполе проходят соревнования военно-патриотической игры «Мужество объединяет поколения». Ее участники – школьники 10-11 классов общеобразовательных школ. Команды из четырех районов борются за победу, демонстрируя свои знания и навыки допризывной подготовки. Сегодня соревнуются школьники Приморского района. Спортивный зал 26 школы напоминает несмолкающий улей.

В центре зала 5 команд под пристальным наблюдением своих школьных наставников, членов жюри и инструкторов – военных лихо управляются с автоматами, разбирают и собирают их на время, надевают бронежилеты, каски и противогазы. Усиливают общий настрой аплодисменты и скандирование групп поддержки. Навыки владения оружием показывают не только мальчики, но и девочки.

«У нас сейчас такое положение в стране, что знания никому не помешают. На всякий случай пригодится, не дай Бог. – Не ударила в грязь лицом перед мальчишками? – Нет! Пока что мы даже лучше делаем, чем мальчишки. Пусть привыкают, что мы тоже сильные!», – заявила миниатюрная десятиклассница Лиза Игнатенко, не без труда освободившись от тяжести бронежилета.

Среди дисциплин, которые входят в обязательную программу соревнований, сборка-разборка АК-74, доврачебная помощь, обращение с индивидуальными средствами защиты.

«Мы живем на территории, где очень близко идут военные действия. У нас в школах есть предмет «Довоенная подготовка». На уроках ученикам объясняются те вопросы, которые сейчас очень актуальны. Это противоминная безопасность, оказание первой медицинской помощи, действия в случае обстрелов и атак, как эвакуироваться, как себя вести», – говорит директор школы №26 Приморского района Мариуполя Николай Чайкин.

Соревнования инициировала 56-я отдельная мотопехотная мариупольская бригада совместно с управлением молодежи и спорта, а также департаментом образования Мариуполя.

«Желающих было настолько много, что нам пришлось придумать что-то массовое. Мы решили провести соревнования по районам. В Мариуполе 4 района, в каждом районе были выбраны пять школ. Четыре дня мы проведем в каждом районе, а потом состоится финальный этап. Там уже будут лучшие из лучших», – говорит член жюри, лейтенант службы военно-гражданского сотрудничества Оксана Козыренко.

Среди инструкторов – военнослужащие срочной службы, многие из которых и сами недавние школьники.

«Они недавно из-за этой парты встали, но в данный момент они проходят службу. Идет диалог на вербальном уровне, мне кажется. Да и визуально дети видят таких же, как они, ребят, которые не на много старше их, но которые уже служат в армии и владеют оружием профессионально», – говорит сотрудник областного комиссариата Олег Украинцев.

Как утверждают члены жюри, цель соревнований – подготовка молодых защитников Родины. И хотя в обучение входят навыки обращения с оружием, а на соревнованиях используется боевое, а не макеты, агрессии детей никто не учит.

«Дети, живущие здесь в Мариуполе, понимают, что такое боль и оружие. Мы им говорим, что оружие – не игрушка, мы не учим их агрессии. А также мы не делаем разделения между этими детьми и теми, кто живет на оккупированной территории. Все они наши украинские дети», – говорит Оксана Козыренко.

Через несколько дней – финал соревнований. Организаторы говорят, что победителей ждут призы. Какие – пока держат в секрете. Но полевую кухню уже готовят.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)