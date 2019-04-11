Чем ближе начало «ГогольFestа», а он стартует 26 апреля, тем более чёткими становятся очертания всей программы фестиваля. Уже определены участники концертной программы, известны все исполнители и коллективы, озвучены темы образовательной программы, идёт подготовка к постановке оперы «Неро» на Азовском судоремонтном заводе. Осталось узнать о театральной и визуальной программе. Что посмотрим в конце апреля в столице Приазовья?

Театр: зритель влияет на происходящее

Как и в прошлом году, фестивальные события развернутся на 8 локациях. Театральная программа этого года, как утверждает её куратор Андрей Палатный, будет интересна и любителям современного искусства, и почитателям классики. Свои постановки покажут в Мариуполе коллективы из семи стран.

Абсолютно фантастический проект «Мадам Баттерфляй». «Весна священна». Оба представления – это сценографическое безумие с использованием технических средств, которые произведут впечатление на зрителя

«На большой сцене будет показан абсолютно фантастический проект современной хореографии из Италии «Мадам Баттерфляй». Танцевальный коллектив из Литвы покажет представление, с которым коллектив гастролирует по всему миру, «Весна священна». Оба представления – это сценографическое безумие с использованием технических средств, которые произведут впечатление на зрителя. В одном случае актриса будет парить над зрителями, в другом – космический корабль. Тех, кто любит драматические истории, приглашаем на швейцарский проект, моноспектакль «Будь моей Маргаритой», который пройдёт на камерной сцене ДК «Молодёжный». Это женская история, созданная на основе дневников французской писательницы. Кого интересуют политические проекты, думаю, заинтересует польский перформанс «Свободный Курдистан». Это отдельный вид искусства, который напрямую зависит от зрителя и где зритель влияет на происходящее. Интересен зрителю будет немецкий проект «Мой любимый Вольтер», который будет реализован в обычной школе», – рассказал о театральной программе Андрей Палатный.

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Инсталляции: зачем сажать железные деревья

Ежедневно более 30 художников на четырёх площадках условного треугольника «ДК «Молодёжный» – театральный сквер – городской сад» будут создавать объекты современного искусства, часть из которых навсегда останется в Мариуполе. Одним из таких объектов будут железные деревья, которые «высадят» в городе в рамках проекта по борьбе с вырубкой карпатских лесов и которые будут символизировать будущее человечества, если последнее не будет беречь природу.

Мы высадим трёхметровые железные берёзы в Мариуполе. Это будет реализовано в рамках проекта против вырубки карпатских лесов. Если мы не сохраним природные ресурсы, нас ждёт холодное цифровое будущее

«По всему городу будут установлены различные инсталляции, будут медиаторы, которые расскажут зрителям, что они символизируют. Мы будем делать всё открыто, не хотим, чтобы люди пугались. Ещё мы высадим трёхметровые железные берёзы в Мариуполе. Это будет реализовано в рамках проекта против вырубки карпатских лесов. Если мы не сохраним природные ресурсы, нас ждёт холодное цифровое будущее. Концепция нынешней визуальной программы – «Тёплое прикосновение». Все работы художников будут связаны с ним. Руки, тянущиеся друг к другу – в этом проекте их будет много. Всё, что человеку нужно, – это тёплое дружеское прикосновение и надежда на будущее», – говорит куратор визуальной программы «Тёплое прикосновение», дебютант фестиваля Елена Чиженко.

Для тех, кто не сможет посетить фестивальные мероприятия по состоянию здоровья, организаторы запускают аудиопроект – ежедневный обзор всех событий фестиваля в мобильном приложении.

Программа «Гогольfestа» составлена так, что зрителям при наличии времени и желания удастся посетить все мероприятия. Пересекаться они не будут, говорят организаторы.

От начала фестиваля в 11 часов утра и до 4 утра на ночной сцене можно будет попасть на все мероприятия

«Одно заканчивается, и есть минут 15–20, чтобы перейти на другую локацию. От начала фестиваля в 11 часов утра и до 4 утра на ночной сцене можно будет попасть на все мероприятия. Более того, у нас будет курсировать автобус между локациями, как и в прошлом году, чтобы люди могли попасть вовремя к началу нового представления. Мы учли все пожелания и улучшили логистику. Несколько мероприятий всё же пересекутся, но они не будут касаться основной программы фестиваля и заинтересуют тех, кому будет интересно общение с тем или иным исполнителем или участником фестиваля», – говорит программный директор фестиваля современного искусства «Гогольfest» Анна Басова.

В этом году участниками фестивальной программы – как театральной, так и музыкальной – станут мариупольские творческие коллективы. Вместе с именитыми исполнителями в городском саду выступит мариупольская рок-группа SunScream, а на театральную сцену выйдет народный коллектив «Театромания» с постановкой «Сотворение». А безусловная изюминка всего фестиваля – опера «Неро» на территории судоремонтного завода – такого здесь ещё никто никогда не видел.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)