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Какие нововведения предлагает Россия на переговорах по Донбассу? И как соблюдают карантин в оккупации? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

«Бумажки» для манипуляций

Когда создание Консультативного совета в заявленном формате – де-факто прямой диалог между украинской стороной и «полномочными представителями» ОРДЛО – забуксовало, Россия ищет новые способы загнать Украину в угол. Это утверждает политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина, пишет сайт «НВ».

Теперь, как отмечает эксперт, Кремль предлагает максимально формализовать работу минской Трехсторонней контактной группы. Подписывать документы по результатам каждого заседания и обнародовать их на специально созданном сайте. Предоставить этим решениям статус обязательных к исполнению. Для лучшей осведомленности общественности, вроде бы.

По словам Золкиной, учитывая «энтузиазм» России по выполнению всех имеющихся документов, несложно спрогнозировать, что выгоды Украина от очередных российских подписей не получит. Зато Россия каждый раз будет получать новые «бумажки» для манипуляций и требований именно от Украины выполнять что-то из согласованного на каком-то из заседаний минской ТКГ.

Кроме того, Россия будет настаивать, чтобы и все новые документы подписывали псевдочиновники в статусе «полномочных представителей ОРДЛО». Следовательно, такая схема только усилит субъектность самопровозглашенной власти, утверждает Мария Золкина.

Навязчивая идея

Тема отмены санкций для России за несколько последних месяцев стала навязчивой идеей. Ее продвигали и продолжают продвигать на всех возможных и невозможных площадках. Об этом пишет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке для сайта «Европейская Правда».

По его мнению, на фоне полупаралича международной системы санкции – это то, что реально работает, и желающих их отменять без встречных шагов немного.

Климкин отмечает, что решение о создании так называемого консультативного совета по ОРДЛО также было нужно России в том числе для того, чтобы «съехать» с санкций. Эта инициатива соответствует российскому нарративу, что в Украине якобы – внутренний конфликт, а Россия – такой же медиатор, как и все остальные. И не исключено, что для повышения ставок Путин даже решится на военную эскалацию.

В то же время, по мнению Климкина любая договоренность по Донбассу не остановит сегодняшнюю Россию от попыток реинкарнации СССР – единственной возможности, которая позволит укрепить на время легитимность российской модели.

Эксперты предупреждали

Украина проиграла локальную войну с Кремлем. С 20 апреля крупнейшее угледобывающее предприятие страны «Павлоградуголь» и три обогатительные фабрики вынужденно уходят в простой. На прошлой неделе о невозможности заплатить зарплаты и купить топливо заявил Энергоатом. Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в своем блоге.

По словам Сазонова, об этих рисках эксперты предупреждали еще осенью – выход на украинский рынок российского угля и электроэнергии может стать приговором украинской генерации и угледобыче.

Эксперт отмечает, что мотивация тут простая – россияне будут душить украинские шахты и генерацию электроэнергии, чтобы в Украине росла безработица и падали поступления в бюджет. Рост социальной и экономической напряженности их главный интерес. Не получается победить на фронте? Будут вредить изнутри. Ну и путем временного демпинга подсадить Украину на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля тоже важно. И потом можно выкручивать Украине руки, как угодно, отмечает эксперт.

Это было в Славянске

6 лет назад в Славянске произошло событие, которое, без преувеличения, перевернуло жизнь всей Украины. Утром 12 апреля на улицах города появились неизвестные люди в балаклавах и с оружием, которые захватили горотдел милиции и вывесили российский флаг и флаг «народного ополчения Донбасса». Фактически, именно с этого момента началась война на Донбассе. Об этом пишет газета «Восточный Вариант».

Издание отмечает, что оккупация города продлилась 84 дня. Тогда среди захвативших горотдел полиции идентифицировали сотрудников российского ГРУ, которые захватывали органы власти и блокировали украинские воинские части в Крыму в марте 2014 года.

Газета напоминает, что 5 июля украинская армия вошла в город. Теперь Славянск живёт мирной жизнью. Война же в Украине продолжается до сих пор. Восток Украины страдает от агрессии России уже больше шести лет.

Карантин Шрёдингера

Нельзя сказать, что карантина в ОРЛО нет сейчас, он есть, но каждый пытается подстроиться под него по-своему. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как пишет блогер, настроения в массах самые разные. Самый основной вопрос – когда же всё это закончится? Дети истосковались дома, родители измучились с детьми, оставшиеся без работы, ищут варианты работать нелегально, и на фоне всего этого, через каждый метр, идёт весьма пышная торговля искусственными цветами – к Пасхе и Красной Горке, которые чтят в народе превыше всех остальных праздников.

Всё это вместе невероятно сюрреалистично: почему закрыты парикмахерские, но торгуют искусственными цветами? Как могут закрыть кладбища? Почему торгуют одеждой, но не работают ремонтные мастерские? Или почему закрыт обувной, а рядом открыто торгуют сантехникой?

Разобраться во всём этом весьма сложно, потому что изданные распоряжения весьма понятны, а вот их толкование в народе, интерпретация и воплощение в действии – более чем условны.

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