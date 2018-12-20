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Около 150 добровольцев-резервистов Донецкой бригады территориальной обороны перед началом военных сборов принесли присягу на верность народу Украины.

Рабочие и бизнесмены, юристы и медицинские работники, люди разных профессий и возрастов в присутствии своих родных и жителей города приняли присягу на верность Украине. Для многих из них – это первый военный опыт, для кого-то – воспоминания молодости, говорит командир бригады территориальной обороны Донецкой области полковник Андрей Галдак.

Это новые бойцы теробороны. Довольно интересно смотреть, как люди, которым по 55 лет, под 60 лет, а они начинают себя чувствовать настоящими солдатами

«Это новые бойцы теробороны. Это люди, которые раньше, согласно законодательства, были сняты с учета. В основном это люди от 40 до 60 лет, которые давали присягу либо Советскому Союзу бывшему, либо не принимали присягу вообще. Многие из них не служили вообще в армии, но они могут отдать свой долг именно в рядах территориальной обороны, защищающей свой город. У многих из них улыбки на устах, многие из них вспоминают, как когда-то были молодыми. Довольно интересно смотреть, как люди, которым по 55 лет, под 60 лет, а они начинают себя чувствовать настоящими солдатами», – сказал комбриг.

Среди новобранцев не только мужчины, но и женщины. Медицинский работник Ирина Шаройко подписала контракт сроком на три года неделю назад и уже сегодня прибыла на военные сборы.

«Контракт для меня – это защита, это спокойное завтра и вполне осознанное решение», – говорит резервистка.

Я искала подходящую профессию для себя, училась, чтобы быть более полезной для военной службы. Сейчас я заканчиваю военную кафедру

Для самого молодого бойца теробороны, студентки Анастасии Майоровой, подписание контракта – давнее желание служить в армии.

«Я искала подходящую профессию для себя, училась, чтобы быть более полезной для военной службы. Сейчас я заканчиваю военную кафедру по специальности военный психолог, а в настоящий момент работаю деловодом в бригаде территориальной обороны», – сказала Анастасия.

Дмитрий Шульга как раз из тех, кто служил еще во времена союза, сейчас он командир мариупольского отряда теробороны.

«Я служил в советской армии, сейчас принимаю присягу на верность Украине. Здесь именно те люди, кто такую присягу не принимал», – говорит Дмитрий.

Бывший волонтер, житель Мариуполя Вячеслав Горбань сначала военной агрессии вступил в ряды самообороны города, а сейчас подписал первый в своей жизни контракт.

У нас эта организация была с 14-го года, мы тренировались, готовились, многие из нас ушли на фронт, многие воевали, многие сейчас воюют

«У нас эта организация была с 14-го года, мы тренировались, готовились, многие из нас ушли на фронт, многие воевали, многие сейчас воюют. Меня по здоровью не брали в действующие ряды, сейчас я вот смог попасть сюда и думаю, что смогу принести пользу», – сказал мариуполец.

В течение недели новобранцы будут обучаться военному делу, жить в казарме, выезжать на стрельбы и занятия по минной безопасности, а затем снова вернутся на свои рабочие места. Но уже в качестве резервистов территориальной обороны.

Как сообщает руководство Донецкой областной администрации, в будущем году передовые подразделения новой бригады территориальной обороны Донецкой области будут созданы еще в трех городах: в Краматорске, Бахмуте и Покровске. Воины теробороны будут жить на своей земле, работать, а в случае опасности станут на ее защиту, говорится в сообщении.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)