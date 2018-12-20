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20 Грудень 2018, Київ 21:11
Донбас.Реалії

Присяга на верность Украине от новобранцев Донецкой бригады теробороны

Торжественный марш резервистов бригады территориальной обороны Донецкой области, 20 декабря 2018 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Около 150 добровольцев-резервистов Донецкой бригады территориальной обороны перед началом военных сборов принесли присягу на верность народу Украины.

Рабочие и бизнесмены, юристы и медицинские работники, люди разных профессий и возрастов в присутствии своих родных и жителей города приняли присягу на верность Украине. Для многих из них – это первый военный опыт, для кого-то – воспоминания молодости, говорит командир бригады территориальной обороны Донецкой области полковник Андрей Галдак.

Андрей Галдак
Андрей Галдак
Это новые бойцы теробороны. Довольно интересно смотреть, как люди, которым по 55 лет, под 60 лет, а они начинают себя чувствовать настоящими солдатами
Андрей Галдак

«Это новые бойцы теробороны. Это люди, которые раньше, согласно законодательства, были сняты с учета. В основном это люди от 40 до 60 лет, которые давали присягу либо Советскому Союзу бывшему, либо не принимали присягу вообще. Многие из них не служили вообще в армии, но они могут отдать свой долг именно в рядах территориальной обороны, защищающей свой город. У многих из них улыбки на устах, многие из них вспоминают, как когда-то были молодыми. Довольно интересно смотреть, как люди, которым по 55 лет, под 60 лет, а они начинают себя чувствовать настоящими солдатами», – сказал комбриг.

Среди новобранцев не только мужчины, но и женщины. Медицинский работник Ирина Шаройко подписала контракт сроком на три года неделю назад и уже сегодня прибыла на военные сборы.

Ирина Шаройко
Ирина Шаройко

«Контракт для меня – это защита, это спокойное завтра и вполне осознанное решение», – говорит резервистка.

Я искала подходящую профессию для себя, училась, чтобы быть более полезной для военной службы. Сейчас я заканчиваю военную кафедру
Анастасии Майоровой

Для самого молодого бойца теробороны, студентки Анастасии Майоровой, подписание контракта – давнее желание служить в армии.

«Я искала подходящую профессию для себя, училась, чтобы быть более полезной для военной службы. Сейчас я заканчиваю военную кафедру по специальности военный психолог, а в настоящий момент работаю деловодом в бригаде территориальной обороны», – сказала Анастасия.

Дмитрий Шульга как раз из тех, кто служил еще во времена союза, сейчас он командир мариупольского отряда теробороны.

Дмитрий Шульга
Дмитрий Шульга

«Я служил в советской армии, сейчас принимаю присягу на верность Украине. Здесь именно те люди, кто такую присягу не принимал», – говорит Дмитрий.

Бывший волонтер, житель Мариуполя Вячеслав Горбань сначала военной агрессии вступил в ряды самообороны города, а сейчас подписал первый в своей жизни контракт.

Вячеслав Горбань
Вячеслав Горбань
У нас эта организация была с 14-го года, мы тренировались, готовились, многие из нас ушли на фронт, многие воевали, многие сейчас воюют
Вячеслав Горбань

«У нас эта организация была с 14-го года, мы тренировались, готовились, многие из нас ушли на фронт, многие воевали, многие сейчас воюют. Меня по здоровью не брали в действующие ряды, сейчас я вот смог попасть сюда и думаю, что смогу принести пользу», – сказал мариуполец.

В течение недели новобранцы будут обучаться военному делу, жить в казарме, выезжать на стрельбы и занятия по минной безопасности, а затем снова вернутся на свои рабочие места. Но уже в качестве резервистов территориальной обороны.

Как сообщает руководство Донецкой областной администрации, в будущем году передовые подразделения новой бригады территориальной обороны Донецкой области будут созданы еще в трех городах: в Краматорске, Бахмуте и Покровске. Воины теробороны будут жить на своей земле, работать, а в случае опасности станут на ее защиту, говорится в сообщении.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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