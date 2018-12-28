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«Донбасс. Семейный фотоархив» – это проект, в котором можно отследить, как менялся регион в эпоху чёрно-белой фотографии. Из чего складывался образ идеальной советской семьи, и что утеряно со временем в регионе? Более десяти тысяч фото, в которых отражается история Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Сейчас собрание включает 40 семейных фотоархивов и более 10 000 оцифрованных фотографий. На этом исследователи не останавливаются, они планируют расширить свои поиски в прифронтовых городах.

Вначале было желание обратиться к визуальной истории Донбасса. Поднять на поверхность идентичность региона, и насыщенность последнего века событиями, произошедшими на Донбассе, рассказывает куратор проекта Екатерина Сирик.

«В какой-то момент мы придумали собирать семейные фотоархивы. Ведь каждый из них содержит свои особенности и является визуальным материалом жизни последнего столетия. Нас ожидало много сюрпризов. Когда только появился замысел, то Вадим Лурье, наш неутомимый фотограф, столкнулся с первой же фамилией – Лурье. Оказалось, что это был владелец первого фотоателье в Лисичанске. И мы до сих пор занимаемся этим бесследно пропавшим фотосалоном», – говорит Сирик.

Изначально идея казалась странной и неожиданной, рассказывает Екатерина, хотя есть много научных работ, связанных с семейными фотоархивами.

«Там в основном исследования, построенные на анкетировании и глубоких опросах. А мы берём массой. Мы о макроистории говорим кучей микроисторий. Проект только начался. Мы прошли все тест-драйвы и получили много обратной связи, и от учёных, и от жителей. Сейчас мы переходим во вторую фазу, создаём онлайн базу. И уже на основе этого будем работать, привлекая специалистов», – говорит Сирик.

С получением фотоархивов проблем почти не было. Из сорока архивов, которые есть сейчас, отказов было только пять.

«Конечно, сложно донести какой-то бабушке, почему мы это делаем. Но в какой-то момент, когда рассказываешь, они понимают ценность этой истории. Мы не выбираем никаких фотографий отдельным образом, мы берём весь архив, который есть, и полностью его оцифровываем», – говорит Сирик.

Пока архивы собираются в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, но в планах взять ещё и прифронтовую территорию. На данный момент оцифровано больше 10 тысяч фотографий.

«Благодаря этим фотографиями получается довольно простой и понятный срез эпохи чёрно-белой фотографии, как она менялась в регионе. Какие были сюжеты характерны для жизни, какие обязательные события в жизни были зафиксированы. Так и складывается образ идеальной советской семьи, который менялся с течением времени. Это очень наглядно и просто понять. Понять, на чём фокусировались люди, как они презентовали себя, выбирая сюжеты. Интересного много, начиная с культурно-исторических памятников, архитектурных объектов в городе, которых уже нет, и память о которых утеряна. Таких кадров достаточно, и все они в семейных фотоархивах есть», –говорит Сирик.

В планах исследователей собрать семейные фотоархивы не только Луганской области, но и Донецкой, чтобы сравнить, как менялись традиции и быт региона.