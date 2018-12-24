(Друкуємо мовою оригіналу)

Евгений Халдей – фотограф, чьё имя может знать не каждый, но его работы вы точно видели. Ведь фотографии «Флаг над Рейхстагом» и «Первый день войны» – его рук. Халдей, который родился в Донецке (тогда Юзовке) и долгое время был любимцем советской власти, быстро потерял место фаворита из-за гонений на евреев. О постановочных кадрах, которые стали военной агитацией, о сложной жизни после войны и о культурном признании – Радио Донбасс.Реалии собрало интересные факты.

Еврейские погромы

13 марта 1918 года в Юзовке (нынешний Донецк) произошёл еврейский погром, во время которого погибла и мать будущего фотографа Ефима (настоящее имя) Халдея. Черносотенцы выстрелили в женщину, а она прикрыла собой сына, пуля прошла через ее тело и застряла в лёгком маленького ребёнка (по другим источникам, под ребром). Мальчика воспитывали дед и бабушка.

Любовь к фотографиям с детства

В детстве Ефиму нравилось помогать в местном фотоателье. Мальчик промывал негативы и разбирался, как же устроена камера. А в 11 лет смастерил самостоятельно из картонной коробки и линзы из бабушкиных очков свою первую технику. В дебютном снимке Ефим запечатлел Преображенский собор возле Сенного базара. А проявлял первую фотографию под бабушкиной кроватью, накрывшись одеялом и подсвечивая красным фонариком.

Работа на заводе

В регионе свирепствовал голод, поэтому, соврав про свой возраст, 13-летний Ефим ушёл работать на завод. Рабочая карточка обеспечивала паёк в 800 граммов хлеба в день, а зарплата помогла купить аппарат «Фотокор» в рассрочку. Фотографии Халдея вскоре заметил редактор заводской многотиражки и предложил работу – делать фоторепортажи из жизни агитбригад в цехах и на стройках. В 19 лет он собрал своё портфолио и отправил в ТАСС.

Историческая фотография о начале войны

22 июня в 12.00 по радио прозвучало обращение наркома Вячеслава Молотова про нападение немецких войск на СССР. Фотохроника ТАСС тогда находилась на улице 25 Октября в Москве. Халдей увидел, как собираются люди у репродуктора, чтобы послушать речь Молотова, которая длилась около 9 минут. И запечатлел этот момент.

Уже на следующий день Халдей пришёл получать пленку, но редактор ему дал только сто метров, с формулировкой: через пару недель или месяц война закончится.

Знамя Победы над Рейхстагом – постановочный снимок

Военный фотограф Евгений Халдей (так его стали называть коллеги из Москвы) стал свидетелем освобождения Севастополя и Керчи, прошёл с советскими войсками путь от Бреста до Германии. Но не успел на главное событие – конец войны.

По заданию фотохроники ТАСС в Берлин Халдей добрался, когда уже в городе закончились уличные бои и он был полностью занят советскими войсками. Специально для фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» друг Халдея из скатертей сшил ему три флага. А позировали солдаты, которых фотограф встретил первыми. Знамя держал украинец Алексей Ковалёв.

Когда Халдей привёз снимок в Москву, то редакторы заметили на обоих руках одного из солдат по паре часов. Пришлось лишние выскоблить булавкой и ретушировать, чтобы не выставили обвинения в мародёрстве солдат-победителей.

Нюрнбергский процесс: фотографии Халдея как доказательства

Три снимка Халдея были представлены в качестве обвинительных документов – фотографии разрушенного Севастополя, жертв во дворе ростовской тюрьмы, труб сожжённых домов Мурманска. Для фотографа из еврейской семьи, у которого отца и сестёр убили гестаповцы, было важно запечатлеть суд над Германом Герингом. Об этом сам Халдей написал в своей книге воспоминаний. Ради одного из снимков Геринга Халдей подкупил охранника – за две бутылки виски он уступил фотографу своё место, дав снять военного преступника с необычного ракурса.

«Жёлтая звезда» –​ причина окончания журналистики

После войны Евгений Халдей был признан одним из лучших фотографов страны, получил девять медалей, ордена Красной Звезды и Отечественной войны ІІ степени. Но уже в ноябре 1946 года его хотели уволить из ТАСС за то, что он отказался сдать на склад остатки фотоматериалов. Через год аттестационная комиссия назвала его «посредственным репортёром, едва справляющимся с нормой выработки». В 1948 году Халдея всё же уволили из-за начавшихся гонений на евреев.

Мировое признание на старости лет

В 1995 году на фестивале во французском Перпиньяне Халдею была присвоена почётная награда мира искусств – звание кавалера Ордена искусств и литературы (награда Министерства культуры Франции). В конце мая 1997 года о военном фотографе в Европе вышел документальный фильм, а также выпустили книгу в США.

Дань героям

Евгений Халдей записывал имена героев своих фоторепортажей и находил их через 10, 20, 30 лет, чтобы снова сфотографировать. Таким образом он создал альбом о фронтовых и послевоенных снимках.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)