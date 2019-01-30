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Керамики Славянска вынуждены сокращать производство из-за отмены так называемого «ночного» тарифа на электроэнергию. Ранее промышленные предприятия ночью платили в два раза меньше за потребленную энергию, но из-за постановления Национальной комиссии по регулированию энергетики эту льготу с нового года отменили. А это, по словам керамиков, четверть от себестоимости продукции. Вскоре ее цена возрастет, спрос упадет, а производство значительно сократится.

Решение Нацкомиссии по регулированию энергетики стало болезненным ударом по керамической отрасли Славянска. В Киеве решили отменить льготы промышленным предприятиям на использование электроэнергии ночью. Поэтому обжигать и сушить изделия станет значительно дороже. Да и в целом за подорожанием электроэнергии вырастут цены на все остальное.

«Если поднялись цены на электроэнергию, то и на газ, и на уголь, и на бензин, и на все остальное пойдет повышение. А потом это потянет за собой и продукты питания», – говорит обжигальщик керамических изделий Николай Сирота.

Работники керамических предприятий готовятся к увольнениям. Люди говорят, что тарифы на энергоносители – это четверть себестоимости их изделий. Если посуда подорожает, то на нее упадет спрос, что неизбежно повлечет сокращение производства и увольнения работников.

Мы теряем рабочие места

«Если будут дорожать энергоносители, значит будет дорожать у нас и посуда. Если у нас подорожает посуда, то у нас покупать ее не будут. Мы теряем рабочие места. А если энергоносители подешевеют, у нас еще прибавятся рабочие места», – объясняет мастер участка Наталья Щеглова.

Почти все мастерские в городе для обжигания своих изделий использовали электроэнергию. Когда действовал «ночной» тариф это было выгодно. Сегодня большинство крупных предприятий перешли на газ. Но это все равно не позволяет им выйти на европейские рынки, рассказывает директор керамической фабрики Вячеслав Скориков. Там все давно занято дешевыми китайскими изделиями, украинские товары не выдерживают конкуренции.

Трудно нам в Европе приходится

«Рынки сбыта надо искать в Европе, надо туда стремиться. Но туда войти можно только с эксклюзивными вещами. Ширпотреб там весь забит Китаем, забит немецкими предприятиями. Они тоже возвращаются в этот рынок. Поэтому трудно нам в Европе приходится», – говорит Вячеслав Скориков.

В мастерской Галины Горобец делают керамическую посуду и цветочные горшки более десяти лет. В этом бизнесе вся семья: муж, дети и внуки. Все печи в мастерской электрические.

Пока производство сокращают и распродают ранее произведенную продукцию. Но весной придется устанавливать новые цены. Экономить на качестве керамисты не собираются. Репутация дороже.

Закрываться не собираемся. Не дождутся

«Закрываться не собираемся. Не дождутся. Мы здесь уже 18 лет, и когда я ставила задачу детям и внукам, говорила, что мы пришли на 100 лет. Мы сдаваться не будем. Нам это нравится. Это эмоции. Понимаете, когда-то больше прибыль, когда-то меньше, в какие-то моменты у нас ее вообще нету. Но ничего. Дальше думаем. Надо трудиться», – рассказывает Галина Горобец.

Впрочем, далеко не все мастера с оптимизмом смотрят в будущее. По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, керамическая отрасль не приносит в городскую казну больших прибылей, но если производство остановится, то определенный социальный взрыв все-таки произойдет.

Люди не уверены в завтрашнем дне

«Сейчас вижу, что люди теряют работу. Меня это волнует. Что касается доли в городском бюджете, то она не является критической. Такой, при которой недоплата этих денег в виде налогов, привела бы к каким-то катаклизмам именно в самом городе. Она больше, наверное, на социальных настроениях отражается. Люди не уверены в завтрашнем дне: как предприниматели, так и наемные работники», – говорит Вадим Лях.

Повлиять на тарифы в городском совете не могут. Но прогнозируют, что вскоре кризис в керамической отрасли города пройдет. Крупные предприятия распродадут свои запасы и рынок стабилизируется. Стоимость продукции крупных предприятий и небольших мастерских, – а их в городе более трехсот – выровняется, и славянская керамика вновь заполнит прилавки магазинов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)