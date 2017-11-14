(Друкуємо мовою оригіналу)

Одного из самых публичных горловских боевиков Алексея Петрова (известного под псевдонимом Изя Кацман) так называемое «МГБ» группировки «ДНР» «арестовало» и заключило под стражу. Главная причина в том, что Петров был ярым критиком «мера» Горловки Ивана Приходько – ставленника главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Так считает горловский журналист, вынужденный покинуть родной город в связи с оккупацией, Александр Билинский.

О деталях ареста боевиками своего подельника Алексея Петрова и о ситуации в неподконтрольной Украине Горловке, Белинский рассказал «Донбасс.Реалии».

– Александр, по Вашему мнению, почему боевики «арестовали» одного из своих – Алексей Петрова, и даже обвинили его в сотрудничестве с СБУ?

Петров критиковал «мера» Горловки Ивана Приходько. «Мэр» ничем не занимается, кроме того, что летает на эфиры в Москву

– Это предполагалось, что, скорее всего, Петров либо уедет – уже были периоды, когда он критиковал, а потом выезжал в Россию, затем через несколько месяцев возвращался и продолжал критиковать. Уже была ситуация: либо он их будет критиковать, Петров уже и Захарченко критиковал, на Путина писал, либо они его закроют, и он исчезнет. Так и произошло. Сообщают, что, скорее всего, Петров находится «на подвале» в «МГБ». В последние годы Петров активно критиковал действия так называемого «мера» Горловки Ивана Приходько, которого назначил Захарченко. Судя по состоянию города этот «мэр» ничем не занимается, кроме того, что летает на эфиры в Москву и комментирует какие-то мелкие дела. Никакой критики нет! Петров хоть и был боевик, хоть и защищал интересы группировки «ДНР», но он хоть что-то писал о том, что происходит в городе.

– А какова реальная ситуация в Горловке и насколько она соответствует тому, что боевики пытаются преподнести жителям?

Рабочих мест нет, заводы остановлены, но они привезут непонятный коллектив из какой-то российской области, про который там все забыли, и подают это как достижение

– Фактически 99% информации из Горловки – положительная. Например, отремонтировали козырек дома, подлатали кусок дороги, провели совещание – пустяковые мероприятия, но это ставится как «заслуга». То, что до 2014 года было обязанностью городских властей, сейчас это «заслуга». Мы видим последний год, что у них постоянные праздники. Рабочих мест нет, заводы остановлены, но они привезут непонятный коллектив из какой-то российской области, про который там все забыли, и подают это как достижение, чтобы люди пели танцевали и не думали. То есть, заводы стоят, все вырезано, критики нет, а есть иллюзия. Иллюзия того, что мы живем, куда-то движемся, что-то пытаемся строить.

– Если большинство предприятий простаивает, за счет чего выживают люди? Какие сейчас настроения у жителей региона, реально ли ожидать массовых выражений недовольства?

Превалирует разочарование и бессилие, непонимание, как исправить эту ситуацию. То есть, те, кто думает, что на неподконтрольной территории восстанут тысячи людей – это маловероятно

– Превалирует разочарование и бессилие, непонимание, как исправить эту ситуацию. То есть, те, кто думает, что на неподконтрольной территории восстанут тысячи людей – это маловероятно, этого не будет. Остаются кухонные разговоры, кухонные недовольства. Многие люди ездят на подконтрольную Украине территорию и видят, как у нас все происходит. У нас тоже не все, как хотелось, но есть свобода, жизнь кипит, можно пойти вечером в кино, погулять с семьей и не бояться. Поэтому настроения упаднические. Но всех спасает то, что многие оформили украинскую пенсию и в то же время получают пенсию в «ДНР», а там много пенсионеров, и они могут содержать семьи. Многие из тех, кто не пошел воевать за боевиков, уехали на заработки в Россию: Москву, Тулу, Сочи. И они пересылают деньги для поддержки своих семей.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)