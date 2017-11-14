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14 Листопад 2017, Київ 21:14
Суспільство

«Превалирует разочарование и бессилие» – журналист Алексей Билинский об оккупированной Горловке

Иллюстративное фото. Горловка, март 2016 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

Одного из самых публичных горловских боевиков Алексея Петрова (известного под псевдонимом Изя Кацман) так называемое «МГБ» группировки «ДНР» «арестовало» и заключило под стражу. Главная причина в том, что Петров был ярым критиком «мера» Горловки Ивана Приходько – ставленника главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Так считает горловский журналист, вынужденный покинуть родной город в связи с оккупацией, Александр Билинский.

О деталях ареста боевиками своего подельника Алексея Петрова и о ситуации в неподконтрольной Украине Горловке, Белинский рассказал «Донбасс.Реалии».

– Александр, по Вашему мнению, почему боевики «арестовали» одного из своих – Алексей Петрова, и даже обвинили его в сотрудничестве с СБУ?

Петров критиковал «мера» Горловки Ивана Приходько. «Мэр» ничем не занимается, кроме того, что летает на эфиры в Москву

– Это предполагалось, что, скорее всего, Петров либо уедет – уже были периоды, когда он критиковал, а потом выезжал в Россию, затем через несколько месяцев возвращался и продолжал критиковать. Уже была ситуация: либо он их будет критиковать, Петров уже и Захарченко критиковал, на Путина писал, либо они его закроют, и он исчезнет. Так и произошло. Сообщают, что, скорее всего, Петров находится «на подвале» в «МГБ». В последние годы Петров активно критиковал действия так называемого «мера» Горловки Ивана Приходько, которого назначил Захарченко. Судя по состоянию города этот «мэр» ничем не занимается, кроме того, что летает на эфиры в Москву и комментирует какие-то мелкие дела. Никакой критики нет! Петров хоть и был боевик, хоть и защищал интересы группировки «ДНР», но он хоть что-то писал о том, что происходит в городе.

– А какова реальная ситуация в Горловке и насколько она соответствует тому, что боевики пытаются преподнести жителям?

Рабочих мест нет, заводы остановлены, но они привезут непонятный коллектив из какой-то российской области, про который там все забыли, и подают это как достижение

– Фактически 99% информации из Горловки – положительная. Например, отремонтировали козырек дома, подлатали кусок дороги, провели совещание – пустяковые мероприятия, но это ставится как «заслуга». То, что до 2014 года было обязанностью городских властей, сейчас это «заслуга». Мы видим последний год, что у них постоянные праздники. Рабочих мест нет, заводы остановлены, но они привезут непонятный коллектив из какой-то российской области, про который там все забыли, и подают это как достижение, чтобы люди пели танцевали и не думали. То есть, заводы стоят, все вырезано, критики нет, а есть иллюзия. Иллюзия того, что мы живем, куда-то движемся, что-то пытаемся строить.

– Если большинство предприятий простаивает, за счет чего выживают люди? Какие сейчас настроения у жителей региона, реально ли ожидать массовых выражений недовольства?

Александр Билинский
Александр Билинский

Превалирует разочарование и бессилие, непонимание, как исправить эту ситуацию. То есть, те, кто думает, что на неподконтрольной территории восстанут тысячи людей – это маловероятно

– Превалирует разочарование и бессилие, непонимание, как исправить эту ситуацию. То есть, те, кто думает, что на неподконтрольной территории восстанут тысячи людей – это маловероятно, этого не будет. Остаются кухонные разговоры, кухонные недовольства. Многие люди ездят на подконтрольную Украине территорию и видят, как у нас все происходит. У нас тоже не все, как хотелось, но есть свобода, жизнь кипит, можно пойти вечером в кино, погулять с семьей и не бояться. Поэтому настроения упаднические. Но всех спасает то, что многие оформили украинскую пенсию и в то же время получают пенсию в «ДНР», а там много пенсионеров, и они могут содержать семьи. Многие из тех, кто не пошел воевать за боевиков, уехали на заработки в Россию: Москву, Тулу, Сочи. И они пересылают деньги для поддержки своих семей.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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