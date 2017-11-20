На луганському фронті без змін: російські сили обстрілюють українські позиції

Останнім часом проросійські сили активізувалися й посилили обстріли українських позицій. Відтак за останні декілька днів штаб АТО повідомив про щонайменше одного військовослужбовця ЗСУ, який загинув, та 4 поранених. Вздовж лінії фронту бойовики використовували весь спектр наявного озброєння.

Поблизу Попасної, що на Луганщині, проросійські сили активізувалися ще на вихідних. Так під обстрілом опинилися околиці міста. Проте солдати не приховують: дають відповідь із наявного озброєння.

Серед просторого поля розкинуті бліндажі. Землю розрізають окопи і де-не-де виглядають стволи бойових машин. В командному пункті взводно-опорного пункту молодий хлопчина, років 20, щось розглядає на планшеті. По рації доповідають: «В «зеленці» щось схоже на танк. Він переміщається». Згодом декілька пострілів, і в рації доповідають, що з боку бойовиків дійсно виїхав танк і обстрілює позиції. Військові пояснюють, що перебувають на висоті, з якої чудово видно все, що відбувається навколо. Таким чином, ці позиції дуже заважають вільно пересуватися бойовикам, тому вони й обстрілюють їх.

Нас посадили на бойову машину й везуть на передові позиції, аби показати, що ж насправді відбувається. «Хочемо показати, яке насправді перемир’я тут», – каже один із солдатів. Насправді, признаються військові, не можуть зрозуміти логіку бойовиків – чому вони активізувалися. Проте протягом останніх вихідних обстрілюють українських силовиків зі всього, починаючи від стрілецького озброєння, завершуючи артилерією.

Поблизу бліндажа, що на передовій, щось ляснуло й посипалися осколки. Після чого командир дає наказ: «Наведи на хату сєпарів й туди три штуки». У відповідь: «Плюс». Вже за декілька секунд у сторону противника полетіло декілька снарядів дозволеного калібру. До речі, признаються військові, це все, що вони можуть зробити, щоб придушити вогонь і вберегти особовий склад від обстрілів.

«Ми дотримуємося режиму тиші, а вони – ні. Коли вони по нас відкривають вогонь, ми теж мусимо відкривати вогонь. Не будемо чекати ж, поки вони будуть по нас стріляти», – розповів Віталій, військовий ЗСУ. Їхній підрозділ систематично обстрілюють із важкого озброєння. Він показує на воронки поблизу позицій: «це буквально за останні дні, ось таке ось перемир’я».

Перемир’ям не пахне й на інших напрямках на Луганщині. Бій зав’язується ближче до вечора. Проте, якщо раніше війна розпалювалася лише у темний період часу, то за останній час бойовики не соромляться вести вогонь і у світлий період доби.

«Ми стріляємо у відповідь лише тоді, коли бачимо безпосередньо противника. А так, то навіщо зайвий раз розкривати позиції? Вогонь просто так не відкриваємо, немає в цьому сенсу», – каже один із командирів групи, яка безпосередньо на передових позиціях.

За даними штабу, за останню добу поблизу Водяного, Павлополя і Чермалика сепаратисти неодноразово обстрілювали оборонні укріплення українських військових зі 120- і 82-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що за добу внаслідок обстрілів з боку ЗСУ пошкоджені чотири будинки в Докучаєвську, селі Ужівка, яке вони досі називають колишньою назвою «Ленінське», і селищі Зайцеві, а луганські сепаратисти заявили, що минулої доби українська сторона 13 разів стріляла в бік захоплених угрупованням «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.