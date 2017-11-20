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21 Листопад 2017, Київ 00:26
Політика

На луганському фронті без змін: російські сили обстрілюють українські позиції

Український військовослужбовець прямує на позиції на Луганщині

Останнім часом проросійські сили активізувалися й посилили обстріли українських позицій. Відтак за останні декілька днів штаб АТО повідомив про щонайменше одного військовослужбовця ЗСУ, який загинув, та 4 поранених. Вздовж лінії фронту бойовики використовували весь спектр наявного озброєння.

Поблизу Попасної, що на Луганщині, проросійські сили активізувалися ще на вихідних. Так під обстрілом опинилися околиці міста. Проте солдати не приховують: дають відповідь із наявного озброєння.

Бойовики активізувалися на луганському напрямку (відео)
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Серед просторого поля розкинуті бліндажі. Землю розрізають окопи і де-не-де виглядають стволи бойових машин. В командному пункті взводно-опорного пункту молодий хлопчина, років 20, щось розглядає на планшеті. По рації доповідають: «В «зеленці» щось схоже на танк. Він переміщається». Згодом декілька пострілів, і в рації доповідають, що з боку бойовиків дійсно виїхав танк і обстрілює позиції. Військові пояснюють, що перебувають на висоті, з якої чудово видно все, що відбувається навколо. Таким чином, ці позиції дуже заважають вільно пересуватися бойовикам, тому вони й обстрілюють їх.

По дорозі на позиції бійці української армії добираються на бронетехніці
По дорозі на позиції бійці української армії добираються на бронетехніці

Нас посадили на бойову машину й везуть на передові позиції, аби показати, що ж насправді відбувається. «Хочемо показати, яке насправді перемир’я тут», – каже один із солдатів. Насправді, признаються військові, не можуть зрозуміти логіку бойовиків – чому вони активізувалися. Проте протягом останніх вихідних обстрілюють українських силовиків зі всього, починаючи від стрілецького озброєння, завершуючи артилерією.

Робота командира в командному пункті
Робота командира в командному пункті

Поблизу бліндажа, що на передовій, щось ляснуло й посипалися осколки. Після чого командир дає наказ: «Наведи на хату сєпарів й туди три штуки». У відповідь: «Плюс». Вже за декілька секунд у сторону противника полетіло декілька снарядів дозволеного калібру. До речі, признаються військові, це все, що вони можуть зробити, щоб придушити вогонь і вберегти особовий склад від обстрілів.

Український солдат чистить кулемет великого калібру після бою
Український солдат чистить кулемет великого калібру після бою

«Ми дотримуємося режиму тиші, а вони – ні. Коли вони по нас відкривають вогонь, ми теж мусимо відкривати вогонь. Не будемо чекати ж, поки вони будуть по нас стріляти», – розповів Віталій, військовий ЗСУ. Їхній підрозділ систематично обстрілюють із важкого озброєння. Він показує на воронки поблизу позицій: «це буквально за останні дні, ось таке ось перемир’я».

Перемир’ям не пахне й на інших напрямках на Луганщині. Бій зав’язується ближче до вечора. Проте, якщо раніше війна розпалювалася лише у темний період часу, то за останній час бойовики не соромляться вести вогонь і у світлий період доби.

Залишки снарядів, які прилітають на позиції українських сил
Залишки снарядів, які прилітають на позиції українських сил

«Ми стріляємо у відповідь лише тоді, коли бачимо безпосередньо противника. А так, то навіщо зайвий раз розкривати позиції? Вогонь просто так не відкриваємо, немає в цьому сенсу», – каже один із командирів групи, яка безпосередньо на передових позиціях.

Бойова машина піхоти над вечір заступає на чергування
Бойова машина піхоти над вечір заступає на чергування

За даними штабу, за останню добу поблизу Водяного, Павлополя і Чермалика сепаратисти неодноразово обстрілювали оборонні укріплення українських військових зі 120- і 82-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що за добу внаслідок обстрілів з боку ЗСУ пошкоджені чотири будинки в Докучаєвську, селі Ужівка, яке вони досі називають колишньою назвою «Ленінське», і селищі Зайцеві, а луганські сепаратисти заявили, що минулої доби українська сторона 13 разів стріляла в бік захоплених угрупованням «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

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