На фронті четверо загиблих і п’ятеро поранених – попередні данні штабу АТО

Загострення бойових дій на Луганщині: за попередніми даними, четверо українських військових загинули на півночі зоні АТО, ще один – на донецькому напрямку. Поранень зазнали четверо бійців. Левова частка втрат – поблизу селища Кримське, де влітку взяли в полон одного російського військового, а другого вбили в бою. Військові кажуть: ландшафт там такий, що диверсійні групи працюють постійно.

Найчорніша п’ятниця – так волонтери називають події минулої доби на фронті. П’ятеро загиблих і четверо поранених, один з яких досі у важкому стані – такі підсумки минулої доби на фронті, згідно із зведенням прес-центру штабу АТО.

Четверо з п’яти загиблих і двоє з п’яти поранених брали участь у бойовому зіткненні поблизу селища Кримське в Луганській області. Четверо проросійських бойовиків було вбито українськими військовими, ще п’ятеро були поранені, говорять в українському штабі. І наголошують: що стосується втрат українських Збройних сил – це попередня інформація.

«Вранці на Луганщині противник вів масований вогонь по наших. Крім того, у другий половині дня ворог продовжував відкривати вогонь по позиціях Збройних сил України із зброї великого калібру, забороненої мінськими домовленостями», – заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

На сайтах бойовиків з Луганська стверджують, що українські військові, що загинули, були частиною диверсійно-розвідувальної групи, яка просувалась у напрямку позицій бойовиків у колишньому селищі Фрунзе (перейменованому в Сентянівку) і натрапила на міну. Судячи з карти, зіткнення відбулося поблизу траси «Бахмутка». Про власні втрати в угрупованні не повідомляють.

Зараз позиції поблизу Кримського, Новотошківського і Жолобка утримують бійці 58-ї бригади. Прес-офіцер бригади Влад Шостак не став коментувати події 23 листопада – він сказав Радіо Свобода, що детальніше повідомлення про участь бійців у зіткненні з’явиться, найімовірніше, в суботу.

«Не коментую поки що нічого. Важко сказати, коли буде інформація, найімовірніше, завтра», – наголосив він.

Бойові дії в цьому районі – це не тільки артилерія, а ще й постійна робота диверсантів

Це не перші втрати 58-ї бригади на цій ділянці фронту. 7 листопада внаслідок мінометного обстрілу в районі Кримського загинуло двоє бійців цієї бригади – Антон Мишко і Валентин Ничвидюк. Ще троє загинули в липні поблизу Новотошківського – Руслан Конюша, Ілля Тимофієв та Роман Дитинченко.

Цей район проведення антитерористичної операції є традиційно гарячою точкою, де час від часу артилерійські дуелі перериваються безпосередніми бойовими зіткненнями. Влітку бійці 93-ї бригади просунулися в цьому районі десь на півтора кілометра «сірої зони». Тут під час боїв поблизу селища Жолобок у полон було захоплено російського військового Віктора Агеєва. Він зараз перебуває в слідчому ізоляторі, Росія відмовилися визнати його кадровим військовим, проте намагається внести його в списки на обмін. Ще один росіянин, командир підрозділу бойовиків, загинув тоді під час бою.

Ландшафт місцевості в цьому районі проведення АТО добре підходить для роботи диверсійно-розвідувальних груп, говорить прес-офіцер 93-ї бригади Андрій Міхейченко. Бійці його підрозділу спостерігали їхню активність всі ці 13 місяців, впродовж яких боронили ці рубежі. Теоретично простір для того, щоб збільшити контрольовану територію, у військових 58-ї бригади є, але це буде прямим порушенням меж так званого «мінська».

«Там ліси, перепади висот. Через те, що такий ландшафт місцевості, є можливість зблизитися і вступити в дуже близький вогневий контакт. Там достатньо розтягнута лінія фронту, можливості є. Власне, там є такий населений пункт Сокільники поблизу Кримського, який перебуває в напівоточенні з нашого боку. Проте у нас є мінські домовленості, яких ми дотримуємось», – наголосив він.

За словами прес-офіцера, групи бойовиків на цих ділянках фронту укомплектовані фахівцями з Росії – одного з таких, Агеєва, взяли в полон, а ще одного, капітана Олександра Щербу, вбили в бою.

Раніше загострення бойових дій спостерігалося на південному заході від Кримського – в районі Світлодарської дуги. Зокрема, волонтер 54-ї бригади Юрій Мисягін стверджував про взяття під контроль кількох населених пунктів в «сірій зоні». Пізніше проросійські бойовики обвинуватили українських військових в захоплені селища Гладосове.

Офіційно прес-центр штабу АТО спростовував інформацію щодо звільнення саме цього селища, проте в фейсбуці також повідомляв, що «окремі підрозділи на луганському напрямку покращили тактичне положення» для кращого «ведення оборонного вогню».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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