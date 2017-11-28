(Друкуємо мовою оригіналу)

Что произошло в среде луганских боевиков, по мнению рядовых жителей востока Украины? Своими мнениями об этой и других актуальных темах недели делятся слушатели Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольного, так и неподконтрольного украинской власти Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О том, почему Донбасс – это Украина

На Донбас свого часу їхали не тільки українці, а ще й узбеки, татари, грузини, вірмени. Але всі вважали себе українцями

​Слухачка, Лиман: «Наше місто раніше називалося Красний Лиман, його засновано в 1666 році. Місто старе, я знаю всю гілку своїх прадідів. Вчилася три роки в Горлівці, два в Донецьку. Ми зараз – тут, а наші друзі і однокурсники – на тій території. Тому дуже хочеться, щоб закінчилися ця війна, щоб ми всі возз’єдналися. Ви ж розумієте, на Донбас свого часу їхали не тільки українці, а ще й узбеки, татари, грузини, вірмени. Кого там тільки не було, але всі вважали себе українцями. Всі вчили українську мову, всі вчили вірші Шевченка і Сосюри. Ми ж жили в Україні, тому і почували себе українцями, нас же ніхто не утискав. А зараз якось важко жити».

Альберт, Авдеевка: «Мне вот была незнакома информация, о которой вы тут говорили (об исторических личностях Донбасса, которые вели борьбу за независимость Украины – ред.), но я считаю её важной, чтобы осадить сторонников «русского мира», потому что они утверждают, что «на Донбассе никогда Украины не было».

Об отношении Донбасса к Майдану

Долгое время насаждались понятия, что «русские – это братья», что «все мы – славяне», и прочая дребедень. Многие люди там презирают Ахметова и Януковича, так как они просто обворовывали людей

​Олег, Донецкая область: «По поводу того, что говорят, что на донецком Майдане было 40 человек. Это не совсем правда. Было такое, что и несколько тысяч выходило. Люди выходили с детьми. Выходил «ультрас» донецкого «Шахтера». Были драки. И то, что там произошло (в Донецке – ред.), это произошло не потому, что так «хозяин» решил. Там долгое время насаждались понятия, что «русские – это братья», что «все мы – славяне», и прочая дребедень, что «Янукович – наш ставленник». Как там говорили: «Янукович – бандит, но он – наш бандит». Многие люди там презирают Ахметова и Януковича, так как они просто обворовывали людей. Люди там просто хотели своего ставленника, как был Ющенко, но когда это произошло, то людям это не понравилось. Люди понимали, что Янукович – вор».

Илья, Ясиноватая: «Вот Вы говорите – митинги, Европа… А Вы что, ездите в Европу? Как обычные люди сидели, по тысяче гривен зарабатывали, так и зарабатывают. Получается, что люди зарабатывают только на уголь и на хлеб. У Вас уголь стоит 5 тысяч гривен».

Если там так классно, почему же они приезжают сюда, пенсии оформляют? Оставайтесь в «Новороссии» и живите хорошо

​Сергей, Донецкая область: «Тут один человек из Ясиноватой сказал, что уголь в Украине стоит 5 тысяч. Я не знаю, где он такую брехню услышал. Я покупаю уголь, так как живу в своём доме, так вот – уголь стоит две с половиной тысячи. Минимальная зарплата в Украине сейчас 3200 гривен. Не знаю, есть ли в «ДНР» такая. Если там так классно, почему же они приезжают сюда, пенсии оформляют, пособия, и за едой приезжают? Оставайтесь там в «Новороссии» и живите хорошо».

Лариса: «Я жила в Макеевке очень долго. Не сейчас это всё началось. Все эти глухие протесты, которые были невидимы. Людям не нравилась Москва, не нравился Киев. В Донецкой области живёт очень много людей, которые не хотят соблюдать какие-то другие правила. Они хотят жить по чужим правилам. Я помню, как мы с мамой пытались разговаривать с разными людьми. Шахтёры говорили, что хотят отделиться. И когда мы спрашивали, а кто же тогда будет с ними торговать. В 2014 году мы долго доказывали, что никакой «Новоросии» не будет».

Їм з Росії завезуть лайна – будуть нахвалювати

​Наталя, Старобільськ: «Все це так давно починалося, що ледь не на генетичному рівні люди не люблять Україну. І ось вони скористалися можливістю цю ненависть використати. Ці люди, вони ненавидять Україну будь-яку: з реформами, без реформ. Їм байдуже які будуть дороги. Їм з Росії завезуть лайна – будуть нахвалювати. Бо їм хазяїн потрібен».

Альберт, Авдеевка: «Я хотел бы опровергнуть товарища из Ясиноватой, который рассказывает про цены в 5 тысяч. Я тоже покупал уголь за две с половиной тысячи. Есть и дешевле, всё зависит от качества угля. У меня зарплата – 5 тысяч, и я не бедствую».

О том, почему случился «путч» в Луганске

Они просто заходят, и Захарченко помогает такому же бандиту, как и Плотницкий

​Олег, Донецкая область: «Тут российский журналист (Павел Каныгин – ред.) говорил, что объединение «ДНР» и «ЛНР» не произойдёт. В «ЛНР» уже были прецеденты, когда Цыплаков пытался сделать «переворот». Туда Захарченко посылал банду «Спарта», которую возглавлял «Моторола». Не было никакого объединения. Они просто заходят, и Захарченко помогает такому же бандиту, как и Плотницкий. А то, что происходит сейчас, так это просто два влиятельных бандита – один Корнет, второй Плотницкий, они не могут поделить сферы влияния. До какого-то времени у них был баланс, а теперь один выживает другого. Россия просто будет наблюдать за этим, как две банды сражаются между собой. Им лишь бы эскалация конфликта продолжалась. А кто там будет, хоть клоун, России все равно».

Скорее всего, то, что сейчас в Луганске – это посыл Кремля мировому сообществу

​Олег, Луганская область: «Я думаю, что нынешнее событие в Луганске срежиссировано Москвой и Кремлём. Это некий месседж. Надо учесть один момент: ВСУ 2014 года и ВСУ 2017 года – это совершенно разные армии. То, что наша армия может дать достойный отпор, уже понимают и в Кремле. Посылы от тех же США, о том, что Украине в ближайшее время может быть предоставлено летальное оружие. И, скорее всего, то, что сейчас в Луганске – это посыл Кремля мировому сообществу, что всё можно повернуть в таком русле».

Вся Украина уже 25 лет оккупирована антиукраинской и кремлёвской властью

​Наталья, Луганская область: «Вся Украина уже 25 лет оккупирована антиукраинской и кремлёвской властью. Вряд ли нам кто-то даст летальное оружие, так как президент воюющей страны отвёл свою артиллерию с передовой, в то время, как по нашим работает вражеская артиллерия. Посмотрите хронику 2014 года. Когда эти подонки летом сдавались пачками в истерике, говорили, что пусть лучше судят 12, чем несут шестеро. И тут Порошенко объявил перемирие».

Юрий, Донецк: «А вам не кажется, что все эти намёки Путина выйти из Сирии и заваруха в «ДНР» и «ЛНР», что у него просто нет бабла на следующий год, и это объединение позволит хоть как-то продержать всё это на плаву».

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О Беларуси и других соседях

Слушатель, Донецкая область: «Тот режим, который в Беларуси, он полностью подчиняется России. Лукашенко практически ни с кем не общается, потому что его поддерживает Путин. Если Путин говорит не дружить с Украиной, то он не будет дружить. Будет задерживать украинских журналистов. А насчёт Венгрии и Польши…Эти страны привыкли, что Украина всегда слабая и идёт на уступки, а тут, когда Украина начинает делать то, что считает нужным – это сразу же не нравится Венгрии и Польши».

О переменах в людях Донбасса

Здесь не идёт война между Украиной и Донбассом, а война между Донбассом и Донбассом, у которого одна часть решила, что она – «Новороссия»

​Слушатель, Донецкая область: «Понять Донбасс человеку, который просто там поездил, посмотрел и пообщался с людьми, не вникая и не живя здесь, невозможно. Я не говорю, что мы какие-то особенные, но нас отражается то, что мы сейчас находимся в зоне конфликта. Я, например, живу в 30 километрах от линии разграничения. Вы знаете, очень поменялось то, что мы видим, кто свой, а кто чужой. Донбасс разделён сейчас. Здесь не идёт война между Украиной и Донбассом, а война между Донбассом и Донбассом, у которого одна часть решила, что она – «Новороссия», а вторая часть осталась в Украине, как и должна быть. Какой смысл говорить о том, что в Бахмуте мэр 26 лет в кресле. Вы знаете, это по всем городам. У нас коррумпированные мэры. Они сначала общались с сепаратистами, а теперь говорят, что они за Украину. У нас был мэр, который был за «сепаров», а теперь он – депутат Украины. Я не уверен, что что-то изменилось».

Олег: «В том, что происходит сейчас в Донецке и в Луганске, виновата и та власть, которая там находится сейчас, и та, которая была перед этим. Это может произойти и в других городах Украины, если наша власть так будет относиться к своему народу».

Слушатель, Северодонецк: «О том, что у нас изменилось, я могу рассказать. У нас отремонтировали мост через Северский Донец, отремонтировали театр, который не могли отремонтировать 10 лет. Я вам больше скажу, те люди, которые были в Донецке и Луганске, они сейчас сидят в Киеве и оттуда руководят внутренними процессами и занимаются отмыванием денег».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)