(Друкуємо мовою оригіналу)

Четыре года назад в Киеве «Беркут» жестоко избил протестующих, разогнав Евромайдан. Когда всё внимание страны было приковано к событиям в Киеве, Донецк также ежедневно собирался на свой Майдан. Вопреки распространённому мнению и даже вышедшему в 2015 году учебнику, где написали, что в Донецке Евромайдана не было, – он там был.

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Утро 30 ноября. Первое, что вижу в соцсетях, – киевский Майдан разогнали. Включаю телевизор – страшные кадры. «Беркут» избивает студентов, крики, дубинки, газ. Сначала плачешь, а потом охватывает лютая ненависть. Весь день не выключаются телевизор и ноутбук, телефон в руках, обновление ленты каждые несколько минут.

Ощущение полной беспомощности. Но через пару часов понимаешь, что это утро всех сплотило. Тем временем в Донецке тоже собирается Евромайдан. Немногочисленный, но свой.

Каждый вечер в 18 часов под памятником Тарасу Шевченко собираются активисты Донецкого Майдана. Кто-то приходит с детьми, кто-то приносит бутерброды. Здесь всегда наливают чай, предлагают брошюры, делятся новостями, а главное – верят в лучшее.

Внимание всех приковано к событиям в Киеве. В транспорте только и разговоров, что о происходящем. Но в один момент случается раскол во мнениях. Откуда-то появляются недовольные, говорящие о том, что «надо было бить сильнее». В транспорте, на улице, в офисах и даже на кухнях начинаются дискуссии.

​В адрес Донецкого Евромайдана слышны негативные выпады, местное телевидение как по указке начинает игнорировать происходящее, говоря лишь о том, что у памятника собралось не больше 20 человек. Вскоре из новостей на улицы перекочевывает знаменитое «Пока они майданят, Донбасс работает», в поддержку Виктора Януковича собирают митинги. Всплывают забытые сплетни про «наколотые апельсинки».

На Донецком Майдане продолжают мирно стоять. Люди поют гимн, собирают помощь для главного Майдана и ездят в Киев. Пока озлобленные люди под бело-голубыми флагами кричат под облгосадминистрацией о поддержке Януковича, в фейсбуке кто-то выкладывает фотографию: девушка Люба дежурит на донецком Майдане без шапки, а на улице холодно. Через несколько часов Любе подарили шапочку.

В этом и был весь Донецкий Евромайдан. Взаимовыручка, теплота, готовность к диалогу, а главное – миролюбие. Таким я его запомню. Со светлыми лицами, горячим чаем и верой в лучшее.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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