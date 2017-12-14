(Друкуємо мовою оригіналу)

Мариуполь – про УПА. В город привезли выставку, посвященную 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии. Культурно-просветительский проект «Два века – одна война», организованный фондом «Вільні люди» и «Молодежным националистическим конгрессом», включающий в себя архивные фото времен освободительной борьбы УПА и современные документальные фотографии, путешествует по городам Украины.

​Уникальные архивные фото и современная документальная фотография, передающие преемственность борьбы украинского народа за свою государственность на протяжении последних двух веков, представлены сегодня в музее современного искусства имени Куинджи. Мариуполь стал 17 по счету городом, где показывают эту экспозицию.

Здесь представлены фотографии из архива СБУ. Это – фотографии УПА прошлого столетия. Проект приурочен к 75-й годовщине УПА. Решили провести параллели. Макс Левин и Маркиян Лысейко предоставили нам свои фотографии, подобрали под наши сюжеты свои работы. И название из этого получилось

«Здесь представлены фотографии из архива СБУ. Это – фотографии УПА прошлого столетия. Проект приурочен к 75-й годовщине УПА, которая состоялась 14 октября этого года. Когда мы нашли достаточное количество фотографий, поняли, что не вспомнить современных военных будет не честно. Решили провести параллели. Фотографы Макс Левин и Маркиян Лысейко предоставили нам свои фотографии, подобрали под наши сюжеты свои работы. И название из этого получилось. Как бы разницы большой нет между прошедшим столетием и нынешним. «Два столетия – одна война», – рассказывает о подготовке выставки координатор проекта Иван Брацюнь.

Идею объединения исторических и современных фотографий считает знаковой и пришедший на выставку председатель мариупольской городской организации «Общество содействия обороне Украины» и координатор проекта «Вільні люди» Игорь Казначеев. Связь поколений в обеих войнах ярко прослеживается в экспозиции, особенно для его семьи, говорит он.

«Мой отец прошел всю войну. И закончил ее как раз на Западной Украине, куда его подразделение бросили на зачистку лесов от формирований УПА, как ни странно. Всю жизнь он был против Западной Украины, против «бандеровцев», но за несколько лет до смерти он мне сказал: «Сын, какие же мы все-таки были слепые. Нас бросили убивать свой же народ, мы слепо выполняли приказы. Теперь я понимаю, что эти люди непобедимы, потому что они боролись за свою землю, за нашу Украину», – говорит Игорь Казначеев.

Это – один из моментов мозаики познания. Очень полезная выставка, потому что настоящую историю мы практически не знаем

Организаторы выставки говорят, что готовили ее именно для молодежи, но и представители более старшего поколения нашли экспозицию интересной. Мариупольская поэтесса Валерия Влащик считает, что визуальный ряд дополняет прочтение документов и учит истории.

«Это – один из моментов мозаики познания, но я считаю, что нужно читать источники. Это – очень полезная выставка, потому что настоящую историю мы практически не знаем», – сказала Влащик.

Военнослужащий полка «Азов» с позывным «Ульф» пришел на выставку вместе с женой и двумя детьми.

Это – одна война, которая так и не заканчивалась. Идея выставки хорошая и правильная. Привел жену, детей. Понравилась выставка

«Это – одна война, которая так и не заканчивалась. Идея выставки хорошая и правильная. Очень удивило, что я в конце выставки нашел фотографию девятиэтажного дома в Лисичанске, в которую попала кассета «Града», вынесла два средних подъезда. Я был там. Действительно, меня это удивило. Привел жену, детей. Понравилась выставка. Хорошо, что не забывают. Некоторые лица на фотографиях знакомы. Некоторых, к сожалению, уже нет», – поделился впечатлениями военнослужащий.

Экспозиция включает в себя 27 отдельных сюжетных линий, отражающая историю и современность, и продолжает обновляться. В частности, организаторы планируют добавить в нее сюжеты о женщинах в рядах УПА и Вооруженных силах Украины. Уже 15 декабря выставка будет показана в Запорожском молодежном центре, а в субботу в Днепре. После тура по украинским городам выставку покажут за рубежом.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)