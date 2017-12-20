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Обстрел из «Града» поселка Новолуганское Донецкой области только по счастливой случайности не стал настоящей трагедией. Здесь могли погибнуть десятки детей дошкольного возраста и их родители.

Новолуганское, расположенное неподалеку от Светлодарска и Дебальцево, по местным меркам, – поселок весьма благополучный. Здесь есть и высокооплачиваемая работа, и развитая социальная инфраструктура.

На население в 3 тысячи приходится примерно 500 детей, половина из которых ходит в школу, а около сотни – в детсад.

Спасительный концерт

Галина Григорьевна – в прошлом учительница английского языка, сейчас на пенсии. Рассказывает, что в злополучный понедельник ребята из Харькова давали во Дворце культуры благотворительный концерт. И ради того, чтобы успеть на него, родители забрали детей из садика не в пять часов вечера, как они это делают обычно, а часом раньше.

Когда дети были на концерте, как раз по детскому саду шарахнули. Если бы дети были там, то было бы столько жертв

«Когда дети были на концерте, как раз по детскому саду шарахнули. Если бы дети были там, то было бы столько жертв… Сегодня плакали многие. Говорили: Боже, как повезло, что детишек не было», – говорит Галина Григорьевна.

Кладовка как убежище

Новолуганское – далеко не самое тихое место даже по прифронтовым меркам. Несмотря на бои на Светлодарской дуге, которые уже давно стали обыденностью, по поселку уже давно не было прямых попаданий. Тем более – из «Града».

Наташа родом из Новолуганского, перед войной 10 лет прожила в Донецке. Работала журналистом на телевидении. Когда начали стрелять, ее трехлетний сын находился дома.

Когда начался обстрел, то я сначала не поверила. У меня там есть кладовка, в которой стоит пылесос. Я вытащила пылесос и села туда с малым

«У сына тихий час с 14:00 до 16:30. В половине пятого он просыпается, но он еще любит поваляться… И я лежала с ним. Когда начался обстрел, то я сначала не поверила, а когда всё поняла, то накрыла его одеялом. Выбежала в коридор. У меня там есть кладовка, в которой стоит пылесос. Я вытащила пылесос и села туда с малым», – рассказала Наташа.

Ребенок настолько сильно испугался, что вцепился матери в волосы и начал очень сильно кричать, вспоминает женщина. Когда поселок обстреляли – начали звонить из гуманитарных организаций и спрашивать, чем они могут помочь.

«Я всем организациям, которые мне позвонили, говорила: людям нужны стройматериалы и деньги. Деньги – для того, чтобы человек мог собрать вещи и уехать восвояси», – отмечает Наташа.

Уехать? Остаться?

В Новолуганском женщину держит участие в проекте международной организации. Галина Григорьевна из поселка уезжала в 2014-м, в разгар активных боев. Вернулась совсем недавно, говорит, что уже решила: если обстреляют еще раз, то уедет жить к детям.

А вот Алексей вариант уехать его семья пока даже не рассматривает.

«Просто по жизни попали сюда. Уехать? Куда?! Мать умерла, я дом в деревне продал, – говорит он. – Здесь у меня была возможность купить квартиру. Там батя остался, у него вторая семья. Я с ними общаюсь, мы туда ездим в гости. Но две семьи в одном доме – нереально».

В квартире мужчины вылетело одно окно. Его свекровь, которую он в свое время уговорил переселиться в Новолуганское из Сумской области, лишилась сразу пяти окон. Теперь, чтобы вставить обычное окно, нужно около 10 тысяч гривен. Пластиковые обойдутся значительно дороже.

Масштабы разрушений

Новолуганский поселковый голова Юрий Саркисов говорит, что власти еще не успели подсчитать количество квартир, которые пострадали, но масштаб дают понять и более общие цифры.

«Частных домов повреждено порядка 30. Семь – пятиэтажных (там стекла, в основном). И еще несколько двухэтажных», – сообщил он.

Многие местные жители, описывая обстрел, используют слово «Армагеддон». Ведь описать пережитое более повседневной лексикой просто невозможно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)