Хто постачає зброю українській армії на Донбасі?

Разом із радянськими запасами і вже новими напрацюваннями українська армія на Донбасі щосили використовує зброю виробництва інших країн. Причому мова йде не про поодинокі зразки, які купують волонтери, а про цілком легальні поставки, в тому числі американської летальної зброї. Що саме вже використовують бійці на передовій і як іноземна зброя потрапляє в Україну?

210 ракет і 35 пускових установок протитанкового ракетного компексу Javelin надасть США Україні. Відразу декілька американських ЗМІ опублікували таку інформацію з посиланням на високопоставлені джерела в Держдепартаменті. Чи схвалить передачу летальної зброї Дональд Трамп? Офіційного підтвердження поки що немає. Але, у будь-якому випадку, поставки протитанкового озброєння з США в Україну вже відбуваються.

Ось тільки мова не про Javelin. Американська компанія AirTronic USA продає в Україну ручні протитанкові гранатомети PSRL-1.

«Наші переносні гранатомети зроблені на базі радянського гранатомета РПГ-7. Хоча між цими виробами є і багато інженерних та конструкторських відмінностей», – розповідає директор AirTronic USA Річард Вендівер.

Гранатомет, як стверджують у компанії, кращий за свій радянський аналог. Наприклад, дальність ефективної стрільби зросла від 300 до 800 метрів.

Оптичну систему ми створили свою: вона значно простіша, ніж у РПГ-7, і працює з усіма видами снарядів

«Тут встановлена планка, яка дозволяє встановлювати різні види прицілів. Ми змінили дизайн пускового пристрою, щоб ним було зручніше користуватися. Оптичну систему ми створили свою: вона значно простіша, ніж у РПГ-7, і працює з усіма видами снарядів», – продовжує Річард Вендівер.

Крім того, у новинці вдалося підвищити точність і зносостійкість. Річард Вендівер пояснює: метал для радянських гранатометів був пористий, що скорочувало термін їхньої придатності. У компанії стверджують, що машинна збірка AirTronic USA дозволить використовувати системи у декілька разів довше.​



Не США єдиними

Деталі контракту на поставку гранатометів в Україну сторони не розкривають. Але, за інформацією військових експертів, перша партія PSRL-1 налічувала 100 одиниць і нині використовується Національною гвардією.

І хоча потреби ЗСУ зараз є значно більшими, визнають в державній компанії «Спецтехноекспорт», яка займається імпортом озброєння в Україні, далеко не всі країни хочуть співпрацювати.

Ситуація з постачанням летальної зброї до воюючої країни є обмеженням для всіх

«Ситуація з постачанням летальної зброї до воюючої країни є обмеженням для всіх. У нас є ситуації, коли деякі компанії не змогли отримати ліцензії на постачання припасів вже протягом двох років», – зауважує директор державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павло Барбул.

У розмові з «Донбас.Реалії» керівник «Спецтехноекспорту» розповів, що є ще, як мінімум, 5 східноєвропейських країн, які продають Україні боєприпаси.

«Зокрема ВОГ-17 та ВОГ-25, боєприпаси до гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм і 152 мм – це те, що з нагального. Я не буду називати країни, кількості або ціни, але так – ми це постачаємо», – розповідає він.



Хто продає Україні боєприпаси?

Військовий експерт Михайло Жирохов систематизує інформацію, яку публікують самі бійці. Зокрема, він розпізнав в українського військового на передовій гранатомет, який заряджений болгарським термобаричним боєприпасом.

Офіційних повідомлень не було, але фотографії та відео з лінії зіткнення на Донбасі свідчать про те, що поставки є

«Ніколи офіційно ніяких повідомлень про них не було, але фотографії та відео з лінії зіткнення на Донбасі свідчать про те, що такі поставки є», – пояснює Михайло Жирохов.

Перш за все це ті країни, які виробляють боєприпаси радянського зразка – це Румунія, Болгарія і, частково, Польща, пояснюють експерти.

Але є й ті країни, які цілком відкрито підтримують Україну. У Міністерстві оборони Литви у кінці листопада заявили, що безкоштовно передадуть Україні партію летального озброєння.

Серед іншого, ЗСУ мають отримати: 7 тисяч автоматів Калашникова, 2 мільйони патронів до них, більше 80 кулеметів, міномети і протитанкову зброю. У 2016 році Литва вже передавала Україні летальну зброю, тоді це були 150 тонн боєприпасів калібру 5.45.

До тих, хто продає Україні летальне озброєння, в грудні приєдналася і Канада. Поки що йдеться лише про боєприпаси і стрілецьку зброю.

Україна, на рівні з багатьма іншими країнами світу, має повне право брати участь у військово-технічній співпраці з нами

«Ми зробили аналіз і дійшли висновку, що Україна, на рівні з багатьма іншими країнами світу, має повне право брати участь у військово-технічній співпраці з нами. Закуповувати, робити спільні проекти і так далі», – розповідає посол Канади в Україні Роман Ващук.

«Сокіл»

Українська сторона купує не тільки готові іноземні зразки, а й ліцензії на виробництво летального озброєння. Один з яскравих прикладів – безпілотний літальний комплекс «Сокіл».

Це спільна польсько-українська розробка. Комплекс складається з одного розвідувального і трьох ударних безпілотників. У вересні так званий літак-камікадзе вже пройшов випробування на полігоні.

Безпілотний літальний комплекс сам знаходить ціль і точно її вражає

«Безпілотний комплекс має на озброєнні боєприпаси осколочної, осколочно-фугасної і термобаричної дії. Безпілотний літальний комплекс сам знаходить ціль і точно її вражає», – прокоментував тоді секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Сокіл» – тільки частина спільних українсько-польських озброєнь. Але незважаючи на розширення країн, готових продавати в ЗСУ зброю і боєприпаси, військові заявили, що ставку робитимуть не на імпорт, а на відновлення власного виробництва. Зокрема, українські боєприпаси великих калібрів, наприклад, повинні з’явитися уже в 2018 році.



ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»