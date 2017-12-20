Ватажок сербських найманців на Донбасі не сміє повернутися до Сербії – земляк Берича

Сербські ЗМІ, посилаючися на українські джерела, подають лише коротку інформацію про те, що до Донбасу прибула група сербських добровольців-снайперів, яку очолює Деян Берич, якого називають «зіркою російських телеканалів». Белградські урядовці досі не коментували інформацію.

На початку жовтня, коли Служба безпеки України заявила, що на Донбасі воюють приблизно 300 сербських добровольців, белградські урядовці спростовували інформацію щодо такої кількості. Вони заявили, що в Сербії від 2014 року порушені кримінальні справи проти 45 осіб, котрі воювали за кордоном, в тому числі й на Донбасі.

Сербські газети й телевізійні канали не мають коресподентів в Україні. Про події в країні, включаючи й окупований Крим та Донбас, повідомляють на підставі закордонних, переважно російських джерел. Отже, немає нейтральної інформації. Сербські урядовці, в тому числі й міністр закордонних справ Івіца Дачич, останнім часом зробили кілька заяв, стверджуючи що українські дані про добровольців чи то найманців перебільшені.

Преса замовчує участь сербів у боях на Донбасі

У 2014 році в белградських бульварних газетах, котрі, як правило, проросійськи орієнтовані, було надруковано чимало репортажів про добровольців, які поїхали «захищати православних братів у Криму та на Донбасі від терору українських фашистів». Згодом такі матеріали й такі визначення зовсім зникли. На думку оглядачів, видавці газет отримали від влади директиву не писати про найманців, не оприлюднювати їхніх імен та інших подробиць. А щодо згаданих кримінальних справ, то немає офіційних даних про те, чи з-поміж 45 обвинувачених хоч один був засуджений.

Ватажком сербів на Донбасі свого часу називали Деяна Берича. Він там часто виступав на телебаченні, написав навіть книжку російською мовою, зазнав поранення. До речі, на деяких шовіністичних сайтах йшлося, що він був поранений у, так би мовити, сербсько-сербській бійці через поділ награбованого майна.

Знаю, що він тут займався бізнесом, ймовірно комусь заборгував й поїхав до Росії, щоби заробити й віддати борг

Берич у Сербії займався бізнесом. Він виїхав з країни, коли дві його компанії збранкрутували. Його земляк Чедомир Йовичич в інтерв’ю Південнословʼянській редакції Радіо Свобода сказав: «Знаю, що він тут займався бізнесом, ймовірно, комусь заборгував і поїхав до Росії, щоб заробити й віддати борг. Він не сміє повернутися. Мусить повернути борг, якщо хоче повернутися».

Сербський снайпер: трохи для дітей Донбасу, трохи для нас

У сербській пресі не було матеріалів про участь Берича у війнах на території колишньої Югославії. На фейсбуці він вихвалявся снайперськими досягненнями на Донбасі та своєю нібито гуманітарною діяльністю. Про це він писав навіть землякові Владанові Павловичу, котрому заборгував 12 тисяч євро: «Знаєш, є такий варіант, ми тут займаємося гуманітарною працею, для дітей Донбасу, збираємо гуманітарну допомогу. Залишається трохи й для нас і буду старатися зібрати якісь гроші й віддати тобі борг».

Ось так про «зірку» донбаських телеканалів говорять його односельчани. Схожі біографії й в інших, які в 2014 році поїхали воювати на схід України на боці Росії. Село, з якого виїхав Берич, називається Путінці. Але його назва набагато старша від нинішнього російського президента.