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В заключении у боевиков группировки «ДНР» до сих пор находится журналист Реалии Станислав Асеев, работавший в Донецке под псевдонимом Васин. Он делал материалы из оккупированного Донецка для Радио Свобода: они звучали в эфире Радио Донбасс.Реалии. Редакция и все украинские журналисты очень надеялись, что во время последнего обмена пленными его освободят. Однако этого не произошло. Но боевики все-таки освободили одного журналиста – луганского блогера Эдуарда Неделяева.

Шесть месяцев и 26 дней – ровно столько в незаконном заключении в Донецке находится Станислав Асеев (Васин).

6 июня на его странице в Facebook появилось последнее сообщение – до сих пор непонятно, написанное его рукой или же кем-то другим, ведь страница была взломана – это была ссылка на материал «Между адом и раем: оккупированные Ясиноватая и Донецк».

2 недели боевики отрицали «арест» Асеева

Почти 2 недели группировка «ДНР» не признавала факт захвата Асеева. 11 июня Союз журналистов Украины обратился к международным миссиям с просьбой узнать что-то о его судьбе. Национальному союзу журналистов Украины лишь с помощью своих российских коллег-журналистов удалось получить ответ на запрос о судьбе Станислава Асеева. Боевики признали, что он «арестован», тем самым взяли на себя ответственность за его судьбу, говорит первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ.

Комитет по защите журналистов, международные организации, которые выступают за свободу слова и права журналистов. Надеялись, Станислава Асеева освободят

«Украинский Национальный союз журналистов, Международный союз журналистов, все принимали заявления и обращения в различные организации – ОБСЕ, Комитет по защите журналистов, международные организации, которые выступают за свободу слова и права журналистов. Мы очень надеялись, что во время этого обмена Станислава Асеева освободят», – рассказывает он.

Боевики обменяли луганского блогера Эдуарда Неделяева

27 декабря боевики отдали украинской стороне луганского блогера Эдуарда Неделяева, писавшего под псевдонимом Эдвард Нэд. «Арестованный» боевиками группировки «ЛНР» в ноябре 2016 года, Неделяев был «приговорен» к 14 годам незаконной тюрьмы по обвинению в «шпионаже» и «разжигании ненависти». «МГБ» группировки «ЛНР» обвинило человека, чинившего компьютеры и печатавшего посты с изобличением боевиков, в «предательстве», «шпионаже» и «сотрудничестве с радикальными батальонами».

«Неделяев Эдуард Владимирович – у него давно налажены связи с украинскими спецслужбами и «карательным» батальоном «Айдар», – часть «обвинения», выдвинутого Неделяеву боевиками.

Журналист Радио Свобода Станислав Асеев обвиняется группировкой «ДНР» по этим же «статьям», что и Эдуард Неделяев. Эксперты допускают, что Асеева не освободили потому, что еще не прошел «суд» и нет «приговора».

Редакция Радио Свобода, украинские и международные правозащитные организации намерены и далее добиваться освобождения журналиста из незаконного заключения.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)