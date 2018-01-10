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Российское оккупационное командование принимает срочные меры в связи с возможными поставками Украине со стороны США переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» – такие данные опубликовал на своей странице в фейсбуке координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Якобы Минобороны России поставило задачу военным НИИ в кратчайшие сроки провести разработку устройств для защиты бронетехники, а на технику, которая уже у боевиков, установить дополнительные системы защиты из имеющихся в распоряжении. Насколько реально российским военным разработать эффективную систему борьбы с комплексами «Джавелин» и какое преимущество дают эти комплексы украинской армии? Корреспонденту Донбасс.Реалии комментировал заместитель директора Института исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

– Михаил, скажите, почему российских военных так взволновала возможность поставки в украинскую армию противотанковых комплексов «Джавелин»?

Мы уже выиграли. Ещё ничего не получили, а россияне уже отдают распоряжения потратить десятки миллионов рублей и долларов

– Началось такое движение с российской стороны, это говорит о том, что задание информационной войны мы уже выиграли. Мы ещё ничего не получили, ещё никто ничего не подписал, а россияне уже отдают распоряжения, чтобы потратить десятки миллионов рублей и долларов на то, чтобы провести хотя бы исследования по этому вопросу и поставить дополнительную защиту. Это и есть цель любой войны. Очень важно, что США передают нам «Джавелин», в этом большой психологический эффект. Это означает, что в Украине есть оружие, которое стоит на вооружении США, это означает, что США признало нас военным союзником.

– Если в упрощённой доступной форме, в чём особенность действия ракетного комплекса «Джавелин»?

Особенность комплекса «Джавелин» в том, что он бьёт в верхнюю полусферу танка, туда, где самая тонкая броня, cо 100-процентной вероятностью

– Особенность комплекса «Джавелин» в том, что он бьёт в верхнюю полусферу танка, туда, где самая тонкая броня. Ракета поднимается и бьёт танк сверху. В советской бронетехнике лобовая броня самая толстая, и россиянам придётся наращивать защиту верхней полусферы всего своего многотысячного парка бронетехники. Это им вряд ли удастся, тем более «Джавелин» бьет со 100-процентной вероятностью.

– Как вы думаете, есть ли в российской армии или в российском ВПК системы, способные противостоять «Джавелинам»?

Технологий противодействия «Джавелинам» у россиян нет. С момента введения санкций россиянам не удалось разработать ни одной новейшей системы

– Я уверен, что технологий противодействия «Джавелинам» у россиян нет, потому что эти ракеты стоят на вооружении США. А США всегда добиваются того, чтобы их вооружение было на голову выше, чем у других армий – российской, китайской, не важно. Россиянам не удастся разработать, несмотря на то, что будут потрачены, украдены, распилены огромные деньги. Вспомните, с момента введения санкций россиянам не удалось разработать ни одной новейшей системы, вспомните хотя бы печально известный танк «Армата».

– Почему вы считаете, что Россия в ближайшее время не сможет самостоятельно разработать системы, способные противодействовать такому высокотехнологичному оружию, как «Джавелин»?

Путин может поставить такое задание, но России перекрыт краник военных западных технологий

– «Россия столкнётся с большой проблемой, когда получит задание создать эффективную защиту от «Джавелина». Путин может поставить такое задание, но сколько на это будет потрачено денег и времени – думаю, что немало. России перекрыт краник военных западных технологий, которым они активно пользовались с 2008 по 2013 год. Россия купила целый завод в Израиле по производству беспилотников. Россияне покупали целые военные линии в Италии, Франции. Немцы построили россиянам учебный центр, где по новейшим технологиям готовятся солдаты России. Сейчас денег в России нет, технологий нет, а «Джавелин» уже существует. Система борьбы с ним вряд ли появится до 2020 года.

– Допустим, россиянам удастся разработать что-либо способное остановить «Джавелин». Насколько быстро оно попадёт сепаратистам?

– В «первом и втором армейских корпусах» боевиков есть современнейшие российские комплексы связи, радиолокационные системы, беспилотные летательные аппараты. Они не находятся на вооружении в армиях в Сибири или на Дальнем Востоке. Поэтому я уверен, что новейшее вооружение будет в первую очередь передано оккупационным «корпусам», если его разработают. Но на это нужны деньги и время.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)