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Патрульные полицейские Краматорска и Славянска решили учить водителей слышать и видеть спецсигналы. По словам правоохранителей, в последнее время некоторые автолюбители перестали предоставлять преимущество в движении машинам спасателей, медикам и даже самим полицейским. Чтобы исправить эту ситуацию, патрульные отправились в рейд ловить нарушителей на дорогах Краматорска.

Заслушав сигнал сирены, далеко не все водители в Краматорске предоставляют преимущество спецтранспорту. Патрульные говорят, что некоторые автолюбители игнорируют проблесковые маячки и сирены не только пожарных машин и карет скорой помощи. Часто водители не пропускают и автомобили полиции.

Включаешь красный, но все равно никто не уступает дорогу

«Чаще не уступают, когда едет полиция. Ну, если на синих маяках едут, то понятно – потому что привыкли, что постоянно синие включены. Но иногда включаешь красный, но все равно никто не уступает дорогу», – говорит инспектор Геннадий Коваленко.

Полицейские говорят, что ситуации иногда доходят до абсурда. Водители, не замечая красных маячков патрульных машин, пытаются обогнать негабаритный спецтранспорт. Например, грузовики, выходящие из цехов заводов.

Водителям службы по чрезвычайным ситуациям иногда приходится нарушать правила дорожного движения. Ведь их сирены тоже остаются незамеченными.

Приходится где-то выезжать на встречную полосу

«Водители зачастую, как правило, игнорируют звуковую, световую сигнализацию. Тогда мы набираемся наглости и берем на себя ответственность. Конечно, едем по правилам дорожного движения, но приходится где-то выезжать на встречную полосу, если уже нет возможности двигаться по своей полосе», – рассказывает начальник Краматорского оперативно-диспетчерского отдела госслужбы по чрезвычайным ситуациям Валерий Орлов.

В ходе профилактического рейда, который устроили краматорские патрульные, мы не раз видели, как водители просто игнорируют звук сирены и проблесковые маячки пожарных машин. Отговорка всегда одна – не увидел или не заметил. Вот и пенсионер Николай Ошурко не пропустил автомобиль МЧС. Утверждает, что сирены не было.

Только на перекресток выехал, и он сирены включил

«Еду – зеленый мне. Вон же дом стоит, не видать, что за углом. И в машине не слышно ничего. Но сирены не было, я только на перекресток выехал, и он сирены включил. А мне за домом-то не видать было», – оправдывается автолюбитель.

Штрафовать дедушку не стали, а провели разъяснительную беседу. Хотя за игнорирование спецсигналов водителю придется выложить полтысячи гривен. Патрульные не скрывают: подобные рейды станут в Краматорске и Славянске регулярными. В качестве лакмусовой бумаги использовать будут автомобили всех служб, оборудованные спецсигналами.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)