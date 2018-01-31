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Разрушенное войной жильё есть, а механизма компенсации нет. С такой проблемой уже четвёртый год сталкиваются жители Донбасса, чья недвижимость пострадала в ходе военного конфликта. Закон не предусматривает возмещения ущерба украинской стороной, перекладывая ответственность на страну-агрессора, но как взыскать с нее этот ущерб?

Павел сейчас пытается добиться компенсации за разрушенный дом в посёлке Спартак, что на неподконтрольной территории Донецкой области.

Из следственного комитета России пришёл ответ, что они не несут за это ответственности

«Сгорел дом ещё в 2017 году – это дом моей бабушки. Я сделал два запроса в Следственный комитет Российской Федерации и в Генеральную прокуратуру Украины. Из следственного комитета России пришёл ответ, что они не несут за это ответственности, что они не контролируют этот сепаратистский анклав. А украинская сторона возбудила уголовное дело, но они занимаются доказательством российской агрессии. Недавно я был у следователя, меня допрашивали и дали протокол, больше никаких результатов», – рассказал дончанин.

Чем закончится расследование, Павел не знает, так как дело ещё не дошло до суда. А рассматривать подобные дела могут годами, говорит юрист Украинского хельсинского союза по правам человека Юлия Науменко.

Украина должна гарантировать гражданам право на имущество

«Учитывая то, что государственные органы отказались от возмещения ущерба, мы начали разрабатывать механизм обращения в правоохранительные органы и судебные инстанции. После заявлений о преступлении в правоохранительные органы мы обращались в Европейский суд по правам человека. Заявления находятся на рассматривании в суде. Но когда мы обратились к статье 19 закона «О борьбе с терроризмом», то разработали стратегию по обращению в национальные суды. Украина должна гарантировать гражданам право на имущество. Сейчас около 20 дел лежат в судах на рассмотрении. Только в трёх из них принято решение. Дела рассматриваются по полтора-два года», – говорит Науменко.

Но те три дела, по которым суд вынес решение, были отменены Высшим судом и отправлены на пересмотрение в суды первой инстанции.

Шансов добиться компенсации от Украины почти нет, говорит адвокат Украинского хельсинского союза Виталия Лебидь. Ведь в законе про обеспечение прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях вся ответственность возложена на Россию.

До сих пор неизвестно, как Украина способствует выплате компенсаций Россией

«В этом законе отмечено, что Украина всеми методами способствует возмещению материального и морального ущерба Российской Федерацией. Эта норма была принята ещё в 2014 году. До сих пор неизвестно, как Украина способствует выплате компенсаций Россией», – рассказала юрист.

Однако выполнять решения украинских судов Россия не будет, так как в её законодательстве нет такой нормы, отмечает юрист, решения Европейского суда по правам человека – для Кремля тоже не указ.

Правозащитники обращают внимание на то, что Украине было бы выгодней создать фонд по компенсации за пострадавшее имущество и самой помогать гражданам – до окончания конфликта и появления возможности взыскать средства с России. Ведь впоследствии международные суды могут возложить часть ответственности и на Украину. Особенно это касается жилья, которое заняли военные, потому как в законодательстве ничего не прописано о возмещении ущерба такого рода.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)