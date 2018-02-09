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Олимпийский огонь зажгли в прифронтовом Бахмуте Донецкой области. Здесь на базе Донецкого высшего училища олимпийского резерва юные спортсмены отметили начало Олимпиады в Пхенчхане торжественным построением и выразили поддержку украинским атлетам.

Открытие Олимпиады в Южной Корее отметили юные спортсмены Донецкой области. На базе Донецкого высшего училища олимпийского резерва состоялось торжественное построение. Здесь подняли флаг Олимпийской сборной Украины и зажгли символический факел.

Я хочу опасть на Олимпийские игры. Есть мечта, хочется к ней стремиться

Почетную миссию зажечь малый олимпийский огонь доверили чемпионке Европы по вольной борьбе Виолетте Петровской. В будущем девушка мечтает к своим национальным и международным медалям прибавить и олимпийское «золото».

Это сила, мощь, вера в то, что мы сможем забрать свое «золото» на этой Олимпиаде

«Я хочу опасть на Олимпийские игры. Хочу участвовать там. Есть мечта, хочется к ней стремиться. Борьба – это вообще моя жизнь», – говорит она.

Вместе с Виолеттой олимпийский факел нес и чемпион Украины по дзюдо Максим Разгонов. Для него, говорит, это – большая честь и кредит доверия.

«Олимпийский огонь для меня – это сила, мощь, вера в то, что мы сможем забрать свое «золото» на этой Олимпиаде», – говорит юноша.

Высшее училище олимпийского резерва работало в Донецке, но с началом боевых действий перерегистрировалось в Бахмуте. В 2015 году учебное заведение начало свою работу практически с нуля. Сегодня здесь выпустили уже несколько десятков спортсменов в национальные сборные по различным видам спорта.

У нас – уже 35 спортсменов сборных команд Украины

«В состав национальных сборных команд Украины на тот момент мы собрали где-то 6 человек. А на сегодня у нас уже где-то 35. Вот на 31 января, согласно приказу Министерства молодежи и спорта, у нас – уже 35 спортсменов сборных команд Украины», – говорит директор Донецкого высшего училища олимпийского резерва Игорь Анушкевич.

Среди трех десятков спортсменов, представляющих Украину на зимней Олимпиаде в Южной Корее, нет ни одного представителя из Донецкой области. И не было никогда за всю историю независимости. В области просто не готовили мастеров по зимним видам спорта. Сейчас ситуация немного исправляется. Власти обещают возвести во всех крупных городах ледовые арены для подготовки хоккеистов и фигуристов. А также построить Олимпийскую базу в Святогорске.

В Святогорске уже подобрали место для новой Олимпийской базы

«В Святогорске уже подобрали место для новой Олимпийской базы. Уже в этом году мы точно профинансируем проектно-сметную документацию. Привлекаем очень много экспертов, в том числе Министерство спорта и Национальный олимпийский комитет для создания качественной Олимпийской базы», – рассказывает заместитель руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский.

Правда, быстро ее построить не удастся, говорят чиновники. На это уйдет не менее двух лет интенсивного строительства. Хотя принципиальное согласие правительства и Национального олимпийского комитета есть.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)