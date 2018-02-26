Водіїв непідконтрольного Донбасу змушують змінити автономери. Як далеко вони на них заїдуть?

Три літери, три цифри і «триколор» замість українського прапора – «автономери» угруповань «ЛНР» та «ДНР» зовсім скоро стануть обов’язковими для всіх без винятку власників автомобілів на окупованих територіях. Чим це відгукнеться за українським законодавством і що загрожує тим, хто не хоче відмовлятися від українських реєстраційних документів, розбиралися журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» закручують гайки автовласникам. Всіх місцевих жителів зобов’язали перереєструвати свої машини. Номерні знаки вручають нові – з сепаратистською символікою. А що ж з українськими документами?

«Реєстраційні знаки, видані реєстраційними підрозділами України, не вилучаються», – стверджують в «МВС ЛНР».

Ціна питання – майже 1300 рублів, або 650 гривень. У Донецьку автомобілів з «ДНРівськими номерами» – вже приблизно половина.

«В цьому році йдуть машини непарного року випуску, а в наступному парного року», – каже автовласник із Донецька.

«Є ж вже «закон» перереєструвати, куди ж людина дінеться! Вона нікуди не дінеться, щоб працювати – їздити ж з українськими номерами не буде?!» – зазначив інший водій.

Діватися нікуди – відмова перереєструвати авто обернеться штрафом: від двохсот п’ятдесяти до п’яти тисяч гривень.

«Коротше, машину – на штрафмайданчик і плюс адміністративний штраф!» – розповідає про «процедуру» водій.

У Донецьку термін обов’язкової реєстрації всіх автомобілів закінчиться вже цього літа. Зате тим, хто замінив номери достроково – обіцяють поблажливе ставлення.

«Даїшник» бачить здалеку у машини «ДНРівські» «номери» – і вони так лояльно ставляться і не зупиняють!» – додає водій.

В окупованому Луганську машин на звичних українських номерних знаках – поки більшість. Тут перереєстрацію автомобілів почали тільки цього місяця. Луганчани донецьким сусідам співчувають.

«У «ЛНРі» – нічого страшного, в «ДНРі» – в наказовому порядку, штрафи і так далі. Тобто, коли їдеш «в Україну» (на неокуповану територію – ред.), знімаєш ті, ставиш ці. Ось таким чином!» – каже водій.

Чим же загрожують жителям окупованого Донбасу подвійні номери?

– А тут, якщо знаходять на українському блокпосту?

– Тут – це «попадалово»! На ковбасу поріжуть! Ось так – чик-чик-чик! – розповідає водій.

– У розумінні, в поліцію забирають?

– Ні, номери змусять викинути, анулюють!

Українські прикордонники підтверджують: якщо знайдуть номери з символікою угруповань, просто так не відпустять.

Якщо ми їх знаходимо, ми передаємо людину разом з цими «номерними знаками» до Нацполіції

«У принципі, регулярно знаходимо. Десь в автомобілі у людей або в багажнику, або під сидінням вони ховають. Тому що в разі, якщо ми їх знаходимо, ми передаємо людину разом з цими «номерними знаками» до Національної поліції, і вони вже ухвалюють рішення», – зазначив помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Зарудний.

У нас немає відповідальності за те, що дані «номери» лежать в багажнику автомобіля. Тому це не є підставою для додаткової перевірки

Але чи законно штрафувати жителів окупованих територій за сепаратистські номерні знаки не на машинах?

«Ці «номери» нашим українським законодавством ніяк не заборонені, у нас немає відповідальності за те, що дані «номери» лежать в багажнику автомобіля. Тому, на мою думку, це не є підставою для додаткової перевірки», – каже юрист Харківської правозахисної групи Володимир Глущенко.

Інша справа, якщо житель Донецька чи Луганська в’їхав прямо на контрольно-пропускний пункт в авто з «номерами» угруповань «ЛНР» та «ДНР» – такі випадки теж бувають, говорять в Нацполіціі. Номери забирають, виписують штраф – від 170 гривень.

Відповідальність передбачається, якщо «номери» закріплені на транспортному засобі у передбачених місцях

«Ключовим у цьому випадку є саме використання даних номерних знаків. Тобто відповідальність передбачається, якщо вони закріплені на транспортному засобі у передбачених місцях. Якщо ж вони лежать у салоні автомобіля або у багажному відділенні – це порушенням ніяким не є», – пояснює інспектор Головного управління Нацполіціі в Донецькій області Роман Новіков.

Для бойовиків обов’язкова видача «ЛДНРівських» номерів» – питання не тільки політики, а й заробітку. А значить, українські номери будуть витісняти з непідконтрольної території.

«Ставлять українські номери і їдуть з українськими. А по Донецьку їздять з донецькими!» – розповідає про те, як знаходять вихід місцеві водії, автовласник із Донецька.

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