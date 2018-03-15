(Друкуємо мовою оригіналу)

Всё чаще из уст украинских чиновников звучит фраза, что введение миротворцев – едва ли не единственный вариант разрешения конфликта на востоке страны. Сейчас практически все стороны, которые участвуют в переговорном процессе, выступают за введение миротворцев. Но у каждого своё видение мандата этой миссии, из-за чего и тормозится процесс переговоров. Однако далеко не все и в Украине, и за рубежом считают миротворцев панацеей.

О том, что миротворческая миссия на Донбассе – единственный вариант возвращения оккупированных территорий, недавно заявил президент Пётр Порошенко. По его мнению, это вынудит Россию покинуть территорию Украины.

Это – единственный вариант, который может остановить убийства украинцев

«Это – единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, и как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе», – заявил Пётр Порошенко.

Введение миротворцев может происходить поэтапно – Юрий Клименко

Однако сейчас остаётся множество вопросов – каким будет мандат этой миссии, кто в ней примет участие и по какому сценарию будет проходить введение «голубых касок» на Донбасс? Именно вокруг этих вопросов и ведётся дискуссия, говорит заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Чиновник занимается вопросами безопасности в регионе и поэтому принимает участие в заседаниях СНБО, общается с переговорщиками, а также недавно принимал участие в скайп-конференции с Куртом Волкером. Исходя из полученной информации, по его личному мнению, введение миротворцев может происходить поэтапно.

Первым шагом будет введение миротворцев на линию разграничения. Другой шаг – проведение выборов в местные советы. Третий шаг – принятие Украиной амнистии. После этого на законодательном уровне будет определён статус территорий. И только следующий шаг – миротворцы зайдут на границу

«Первым шагом будет введение миротворцев на линию разграничения. Другой шаг – проведение выборов в местные советы оккупированных территорий. Третий шаг – принятие Украиной амнистии. Исключение – лица, совершившие тяжкие преступления. После этого на законодательном уровне будет определён статус территорий: останутся ли они в составе областей, будет отдельный округ или будет отдельная автономия. И только следующий шаг – миротворцы зайдут на границу», – рассказал Юрий Клименко.

Для нас принципиально, чтобы миротворцы контролировали границу с Россией – Елисеев

Однако такой вариант не совпадает с официальной позицией администрации президента и МИД Украины. Там не единожды заявляли, что миротворцы должны взять под контроль границу с Россией. Об этом же в интервью Донбасс.Реалии заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

Для нас принципиальная позиция – это граница, граница – это ключевая опасность

«Для нас, конечно, принципиальная позиция – это граница, поскольку все понимают, что именно граница – это ключевая опасность. Поскольку ежедневно и ежечасно через неё происходит инфильтрация российских войск, техники, амуниции, боеприпасов и так далее», – сказал Константин Елисеев.

У России же своё видение ситуации. Президент России Владимир Путин настаивает, что мандатом миротворцев должна быть только охрана наблюдателей ОБСЕ.

Сегодня нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ

«Сегодня нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. Мы с этим согласны. Давайте сделаем хотя бы этот шаг. Но почему-то этого делать не хотят и отказываются. Странно. Но мы будем над этим работать со всеми заинтересованными сторонами», – заявлял Владимир Путин.

Именно эти противоречия между Россией и «странами-друзьями» Украины сейчас тормозят процесс переговоров, говорит Юрий Клименко.

Миротворцы не станут панацеей в этом конфликте – посол Литвы в Украине

Тем временем, не все считают, что миротворческая миссия может стать основным фактором решения конфликта. Так, по мнению посла Литвы Марюса Янукониса, миротворцы могут сыграть положительную роль в вопросах безопасности, но они не станут панацеей в этом конфликте. По его словам, мандат миротворческой миссии должен отвечать интересам Украины. В ином случае он не даст результата.

Если украинское общество будет против такого мандата, тогда эта миссия невозможна

«Если украинские политики и украинское общество будет против такого мандата, тогда эта миссия невозможна. Потому что она не сможет достичь результатов», – считает Марюс Януконис.

Введение миротворцев может угрожать безопасности Украины, пишет на страницах издания «Зеркало недели» эксперт центра исследований России Александр Самарский. В частности, введение миссии на Донбасс закроет вопросы безопасности и Украина должна будет выполнить политическую часть минских договорённостей. Это приведёт к тому, что в стране появится анклав с собственными вооружёнными силами, который будет финансироваться Украиной, но фактически управляться Москвой. Также перед Украиной возникнет вилка: либо выполнять минские соглашения, либо отказаться от них и потерять поддержку западных стран.

Ещё одной угрозой, по мнению Александра Самарского, является снятие санкций с России, которые сейчас привязаны к выполнению «Минска». А безнаказанность поощряет преступника к повторению преступлений. Также введение миротворцев может значительно отодвинуть с повестки дня вопрос возвращения Крыма, считает эксперт.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)