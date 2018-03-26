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В Мариуполе начала работать школа «Юный кинолог». Учиться общению с собаками и азам дрессировки детей будут на базе кинологического центра. Наставниками школьников станут опытные специалисты, а партнерами – не менее опытные собаки-полицейские. Часть детей будет только постигать кинологическую науку, а часть уже нацелена на участие во всеукраинских соревнованиях, которые пройдут в мае этого года в Сумах.

На базе кинологического центра Национальной полиции Донецкой области царит ажиотаж. В считанные секунды спокойная компания служебных собак, как по сигналу, подняла громкий лай. Ведущий специалист кинологического центра Степан Еременко успокаивает.

Мы взяли Земфиру. Она у нас – девочка ласковая, добрая, общительная. Она никогда никого не обижала, ни щенков, ни детей. Ваня будет работать с этой собачкой

«Увидели, что выводят другую собаку. Это называется – ревность. Им стало обидно, почему вывели ее, а не меня. И они начали кричать, кто громче, типа: «Бери меня, зачем тебе она?» Но мы взяли Земфиру. Она у нас – девочка ласковая, добрая, общительная. Она никогда никого не обижала, ни щенков, ни детей. Поэтому сегодня, и в дальнейшем Ваня будет работать с этой собачкой» – объяснил кинолог.

Уже более десяти детей в возрасте от 7 до 12 лет изъявили желание научиться работать со служебными собаками и обучаться в школе юных кинологов. Занятия с детворой проводятся два раза в неделю, небольшими группами. У кого есть свои питомцы, занимаются с ними, а кто еще не имеет своей собаки, кинологи центра дают такую возможность. С детьми работают самые спокойные и уравновешенные «спецы» – немецкие овчарки-полицейские.

Помогают освоить нелегкую науку не только специалисты центра, но и мамы, папы и дедушки. Они вместе со своими детьми и внуками работают на тренировочной площадке.

Ваня очень хочет собаку. Я решил предоставить ему возможность научиться обращаться с животным, воспитывать его, дрессировать. Я уверен, как в преподавателях, так и в своем сыне

«Ваня очень хочет собаку. Я решил предоставить ему такую возможность, зная, что будет открываться школа юного кинолога, в начале научиться обращаться с животным, воспитывать его, дрессировать. Чтобы потом он мог определиться с выбором породы, которую он хочет и с которой он будет справляться. Тогда мы уже будем совместно с семьей принимать решение о выборе животного. Здесь работают профессионалы, которые не боятся брать на себя ответственность учить детей. Это о многом говорит. Я уверен, как в преподавателях, так и в своем сыне», – говорит отец юного кинолога Вани – Александр Полосухин.

11-летняя Настя Котова пришла в школу с конкретной целью: набраться опыта в работе со своим подопечным, шестимесячным щенком по кличке «Понтиак» и выступить на всеукраинских соревнованиях юных кинологов, которые состоятся в Сумах уже в мае этого года.

Я прихожу с собакой Понтиаком. Он уже умеет ходить рядом, сидеть. Ему всего лишь шесть месяцев, хоть он и маленький, но очень хороший и послушный

«Я прихожу с собакой Понтиаком. Он уже умеет ходить рядом, сидеть. Ему всего лишь шесть месяцев, хоть он и маленький, но очень хороший и послушный. Мы будем продолжать курс дрессировки. С одной стороны, к собаке нужно относиться ласково, но иногда, когда собака не слушается, нужно ей сделать замечание, нужно иногда жесткость проявлять к собаке. На занятиях мы учимся, как находить общий язык с собакой, учим ее командам. Чтобы потом поехать на соревнования», – рассказала Настя.

В работу с юными кинологами включилась и судья международной категории, эксперт- кинолог Алла Еременко. Она работает с животными с 1986 года, еще со времен ДОСААФа, опыта, говорит она, хоть отбавляй, и она готова поделиться им с ребятами.

Если понадобится, я окажу помощь, подкорректирую. Ведь дети и собаки на каком-то уровне находят общий язык и понимают друг друга

«Когда я узнала, что кинологический центр Национальной полиции начинает такой проект, мне стало интересно. Если понадобится, я окажу помощь, подкорректирую. Ведь дети и собаки на каком-то уровне находят общий язык и понимают друг друга», – говорит Алла Еременко.

Соревнования – не главная цель школы юных кинологов. Главное – привить детям любовь к животным, воспитать чувство ответственности за питомцев. А еще оторвать детвору от компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, приучить чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться. И помогут им в этом четвероногие питомцы, уверены специалисты. Скучать не придется. Это скажет любой, у кого уже есть собака.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)