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Стационарные базы на неподконтрольной территории и вдоль границы с Россией планирует открыть Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Такое заявление сделал первый заместитель главы мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг. Оккупанты все равно не допустят сотрудников ОБСЕ к местам расположения их войск, считают военные эксперты. Также политологи допускают связь между созданием этих баз и возможным введением миротворцев ООН на Донбасс.

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В оккупированном Донецке провел брифинг первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он заявил, что на территории так называемой «ДНР» миссия планирует открыть передовые патрульные базы, в том числе и рядом с российской границей.

Мы планируем открыть базы вблизи населенных пунктах, Новоазовск и Амвросиевка

«Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка», – заявил Александр Хуг.

Постоянный контроль миссии ОБСЕ за действиями коллаборантов и отводом вооружений был предусмотрен еще минскими договоренностями. Международная миссия пыталась выполнять контроль с помощью мобильных групп, но они не обеспечивали постоянного присутствия. Боевики использовали это, и начинали обстрелы, когда уезжали представители ОБСЕ. Создавать стационарные базы нужно было еще в 2015 году, считает политолог Владимир Фесенко.

Россия пытается подменить «голубые каски» ООН миссией ОБСЕ – Фесенко

Еще нет никаких договоренностей по присутствию миротворцев ООН на Донбассе, поэтому делать выводы о связи открытия постов и введению «голубых касок» пока рано. Но, существует вероятность, что давая возможность открывать посты невооруженным контролерам, Россия пытается «заболтать» введение вооруженных миротворцев.

Россияне могут переключать таким образом внимание на более мелкие и не самые важные задачи

«Может быть россияне таким образом хотят продемонстрировать некий эрзац. Они предлагают решать вопросы миссии ООН – эта миссия должна только охранять ОБСЕ. Украина настаивает на более широких задачах миссии ООН, чтобы она обеспечила безопасность на оккупированных территориях и их возвращении в состав Украины. Россияне могут переключать таким образом внимание на более мелкие и не самые важные задачи», – считает Владимир Фесенко.

Оккупанты и дальше не будут пропускать ОБСЕ на свои позиции – Жданов

То, что ОБСЕ планирует обустраивать стационарные пункты, говорит, что они располагаются всерьез и надолго, считает военный эксперт Олег Жданов.

Новоазовск и Амросиевка действительно узловые точки. Но по поводу этих двух населенных пунктов миссия ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать поддержку для открытия там передовых баз. Все равно останутся «сакральные места», куда ОБСЕ все равно не подпустят.

Военные городки и позиционные районы остаются табу для миссии ОБСЕ

«Созданные военные городки для военных формирований группировок «ЛДНР» и позиционные районы вдоль линии разграничения – эти места остаются табу для миссии ОБСЕ, причем не только наземной. Вспомните, что произошло с беспилотниками, когда ОБСЕ захотело посмотреть на эти районы с высоты. Их сбивали и блокировали с применением средств радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении только в России», – считает Олег Жданов.

Возможно, оккупанты пойдут на обустройство пунктов, предложенных ОБСЕ, поскольку им нужно демонстрировать свою лояльность и желание мира, считают эксперты. Но эти две-три точки не смогут обеспечить полноценный мониторинг четырехсот километров неподконтрольной Украине границы с Россией.

ОСТАННІЙ ВИПУСК ДОНБАСРЕАЛІІ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)