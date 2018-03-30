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30 Березень 2018, Київ 19:50
Донбас

На неподконтрольной границе с Россией ОБСЕ будет устанавливать базы – Хуг

Александр Хуг

(Друкуємо мовою оригіналу)

Стационарные базы на неподконтрольной территории и вдоль границы с Россией планирует открыть Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Такое заявление сделал первый заместитель главы мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг. Оккупанты все равно не допустят сотрудников ОБСЕ к местам расположения их войск, считают военные эксперты. Также политологи допускают связь между созданием этих баз и возможным введением миротворцев ООН на Донбасс.

В оккупированном Донецке провел брифинг первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он заявил, что на территории так называемой «ДНР» миссия планирует открыть передовые патрульные базы, в том числе и рядом с российской границей.

Мы планируем открыть базы вблизи населенных пунктах, Новоазовск и Амвросиевка
Александр Хуг

«Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка», – заявил Александр Хуг.

Постоянный контроль миссии ОБСЕ за действиями коллаборантов и отводом вооружений был предусмотрен еще минскими договоренностями. Международная миссия пыталась выполнять контроль с помощью мобильных групп, но они не обеспечивали постоянного присутствия. Боевики использовали это, и начинали обстрелы, когда уезжали представители ОБСЕ. Создавать стационарные базы нужно было еще в 2015 году, считает политолог Владимир Фесенко.

Россия пытается подменить «голубые каски» ООН миссией ОБСЕ – Фесенко

Еще нет никаких договоренностей по присутствию миротворцев ООН на Донбассе, поэтому делать выводы о связи открытия постов и введению «голубых касок» пока рано. Но, существует вероятность, что давая возможность открывать посты невооруженным контролерам, Россия пытается «заболтать» введение вооруженных миротворцев.

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Россияне могут переключать таким образом внимание на более мелкие и не самые важные задачи
Владимир Фесенко

«Может быть россияне таким образом хотят продемонстрировать некий эрзац. Они предлагают решать вопросы миссии ООН – эта миссия должна только охранять ОБСЕ. Украина настаивает на более широких задачах миссии ООН, чтобы она обеспечила безопасность на оккупированных территориях и их возвращении в состав Украины. Россияне могут переключать таким образом внимание на более мелкие и не самые важные задачи», – считает Владимир Фесенко.

Оккупанты и дальше не будут пропускать ОБСЕ на свои позиции – Жданов

То, что ОБСЕ планирует обустраивать стационарные пункты, говорит, что они располагаются всерьез и надолго, считает военный эксперт Олег Жданов.

Новоазовск и Амросиевка действительно узловые точки. Но по поводу этих двух населенных пунктов миссия ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать поддержку для открытия там передовых баз. Все равно останутся «сакральные места», куда ОБСЕ все равно не подпустят.

Олег Жданов
Олег Жданов

Военные городки и позиционные районы остаются табу для миссии ОБСЕ
Олег Жданов

«Созданные военные городки для военных формирований группировок «ЛДНР» и позиционные районы вдоль линии разграничения – эти места остаются табу для миссии ОБСЕ, причем не только наземной. Вспомните, что произошло с беспилотниками, когда ОБСЕ захотело посмотреть на эти районы с высоты. Их сбивали и блокировали с применением средств радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении только в России», – считает Олег Жданов.

Возможно, оккупанты пойдут на обустройство пунктов, предложенных ОБСЕ, поскольку им нужно демонстрировать свою лояльность и желание мира, считают эксперты. Но эти две-три точки не смогут обеспечить полноценный мониторинг четырехсот километров неподконтрольной Украине границы с Россией.

ОСТАННІЙ ВИПУСК ДОНБАСРЕАЛІІ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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