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28 Березень 2018, Київ 12:14
Новини | Політика

Представник ОБСЄ Гуґ проведе неформальну зустріч із жителями Донецька

Александр Гуґ

Перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Ґуг проведе 31 березня неформальну зустріч із жителями окупованого проросійськими силами Донецька. Про це йдеться в анонсі, поширеному СММ ОБСЄ.

«Гуґ і представники місії дадуть відповіді на ваші запитання стосовно роботи місії і безпекової ситуації вздовж лінії розмежування», – сказано в оголошенні.

Зустріч почнеться об 11:00 в готелі «Park INN» (бульвар Пушкіна, 4).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

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