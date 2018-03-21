США: Росія наражає цивільних на небезпеку на Донбасі і хизується окупацією Криму

З початку березня чотири рази цивільні авто, які було чітко позначено логотипом компанії з водопостачання Донбасу, були обстріляні при переміщенні контрольованою Росією територією до Донецької фільтрувальної станції. На цьому наголошує в своєму зверненні до керівництва ОБСЄ тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

В одному випадку декілька куль пройшли через кабіну вантажівки, змушуючи водія сховатись. В іншому випадку кулі розбили вікно автобуса, в якому було 30 співробітників станції водопостачання, йдеться в заяві.

«Ці напади на співробітників водопостачання та устаткування мусять припинитись», – відзначив Каміан.

США високо оцінили зусилля Тристоронньої контактної групи з припинення бойових дій на Донбасі, зокрема, привітавши зменшення на 60 відсотків використання зброї, забороненої Мінськими домовленостями, про що зазначалось у звіті Спостережної місії від 6 березня.

«Це добре, однак миру на Донбасі не буде, доки Росія не припинить порушувати суверенітет та територіальну цілісність України. Кампанія Росії з насильства, залякувань, порушень міжнародного права і заперечень зобов’язань у рамках ОБСЄ триває. Це має бути в центрі уваги міжнародної спільноти», – йдеться в заяві.

Каміан наголосив на тому, що цивільне населення продовжує потерпати від дій Росії.

5 березня Спостережна місія повідомила про пошкодження, нанесені в результаті вибуху біля завантаженого мосту в Станиці Луганській. «Цей міст є єдиним пунктом перетину до Луганська і є життєво необхідним сполученням для тих, хто хоче поїхати на ринок, до банку або навідати родичів у регіоні», – йдеться в заяві.

В тижневому звіті від 6 березня Спостережна місія повідомила по наявність воронок від обстрілів в 50 метрах від газопроводу та біля будівель, які містили токсичні хімікати. В усіх цих випадках пряме або часткове влучення може призвести до істотних і, можливо, катастрофічних наслідків для цивільних по обидва боки від лінії розмежування.

В заяві США закликали до створення зон безпеки навколо критично важливих об’єктів інфраструктури і відкриття пункту перетину «Золоте», що значно покращить ситуацію.

Росіяни продовжують розміщувати війська навколо критично важливої цивільної інфраструктури. Таким чином Росія наражає життя цивільних на небезпеку, заважає роботі місії ОБСЄ та провокує подальше насильство, відзначається в заяві.

Нещодавня подорож президента Росії Володимира Путіна до Криму з метою надати поштовх «політичній кампанії», рекламуючи захоплення і окупацію українського Криму та Севастополя, знову демонструє те, що Росія не має поваги до основоположних міжнародних принципів – поваги до територіальної цілісності сусідів, наголосив Каміан.

Політичні акції та несправжні вибори ніколи не легітимізують хижацьку поведінку Росії та грубе порушення міжнародного права.

Делегація наголосила на продовженні репресій в Криму з боку російської окупаційної влади, зокрема, наголосивши на затриманні Олексія Шестаковича, ув’язнення Андрія Коломійця та Олександра Костенка.