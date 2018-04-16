Он проживает на неподконтрольной территории, ему 45-60 лет, и он едет на подконтрольную Украине часть примерно раз в квартал снять наличку или купить какие-либо товары. Такой среднестатистический портрет пересекающего линию разграничения жителя ОРДЛО проистекает из отчета благотворительного фонда «Право на защиту». Данные собирали на протяжении марта на КПВВ «Майорск», «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Станица Луганская».

​Фонд «Право на защиту» в марте опросил более 2 тысяч человек, пересекающих линию разграничения. 45% ехали на контролируемую Украиной территорию (КУУТ), 55% на неконтролируемую (НКУУТ). Более половины из них – это люди старше 60 лет. Подавляющее большинство, более 90%, постоянно проживают на неподконтрольной территории, то есть в поездках через линию заинтересованы, главным образом, именно люди, живущие в оккупации.

Причины пересечения линий разграничения разные. На подконтрольную Украине территорию едут для того, чтобы снять наличку, оформить соцвыплаты или закупить более дешевые товары. А на неподконтрольный Донбасс чаще всего едут, чтобы посетить родственников.​

67% опрошенных пересекают линию разграничения каждый квартал. Чаще всего на подконтрольной Украине части областей люди покупают еду и лекарства.​

​Житель Донецка, регулярно пересекающий пункты пропуска и только недавно побывавший на КПВВ Марьинка, описал нам свои впечатления:

На украинских КПВВ быстро движется очередь, в «ДНР» очень медленно, нельзя провозить свинину

«На украинских КПВВ относительно быстро движется очередь. Проверяющие стали более вежливы. Зимой работают пункты обогрева, работники МЧС бесплатно предлагают горячий чай, кофе, печенье. В «ДНР» (на подконтрольном группировке блокпосту – ред.) очень медленно, работает только одно окно, нельзя провозить свинину и сало. Проверяющие обозленны на людей», – рассказал дончанин.

По данным опроса БФ «Право на защиту», именно большие очереди являются главной проблемой для людей на КПВВ. Далее причины недовольства сильно разнятся в зависимости от КПВВ. В Станице Луганской – это плохой транспорт, в Майорском – обстрелы, в Марьинке – плохое состояние дорог и пешеходных территорий.

Только 3% всех респондентов ответили, что в течение последних 6 месяцев сталкивались с ситуациями, в результате которых не смогли пересечь линию соприкосновения.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)