Мошенники украли деньги у волонтеров, выигравших грант на экологический проект в Дружковке. Переселенцы и активисты решили собрать деньги и купить мусорные контейнеры для местной школы. Отозвался один из благотворительных фондов, но продавец мусорных баков после перевода средств, исчез. Что об этом думают в самой школе и как компенсировать утраченные деньги, узнавал Никита Луцкий.

Мошенники, ограбившие дружковских волонтеров, фактически украли деньги у местных школьников. Грант, который выиграли активисты организации «Украина возможностей», позволил бы закупить для местной школы четыре новых контейнера для раздельного сбора мусора. Собранное вторсырье, планировали продавать, а выручку отправлять в фонд школы.

«Мы будем сортировать мусор. Таким образом мы хотим собирать деньги для школы. Купить что-то нужное для школы, для физкультуры всякое оборудование», – рассказывает ученица Дружковской школы №4 Дарья Писаренко.

Новость о том, что деньги на покупку мусорных баков украли мошенники, детей очень огорчила.

Мы сильно старались, а у нас это всё забрали

«Мы сильно старались, а у нас это всё забрали. И как-то хотелось эти деньги, что заработали, потратить на школу. На мячи футбольные, на спортивный инвентарь», – сокрушается, ученик Дружковской школы №4 Егор Андросов.

Преподаватель иностранной литературы и волонтер Людмила Квитко, рассказывает, что фирма-поставщик вызывала доверие. Все уставные документы предоставили и даже консультировали волонтеров. О том, что все это обман, догадалась спустя несколько дней.

«Бухгалтер нам сказала, что нужно предоставить все уставные документы, они нам их предоставили в течение 5 минут. Фирма не вызвала никаких подозрений. После этого бухгалтер осуществила оплату, через два дня, когда деньги уже прошли, мы начали звонить на эти телефоны, их было четыре номера телефона, ни один у нас не отвечал», – рассказывает активистка Людмила Квитко.

Преподаватели и администраторы школы тоже расстроены. Ведь этот проект должен был не только позволить школе зарабатывать на раздельном сборе мусора, но и приучать с малых лет детей к принципам сохранения окружающей среды. Зато, научил, что в мире нередко встречаются нечестные люди, и к сделкам надо относиться очень серьезно.

Сам проект – это подготовка детей к жизни

«Сам проект – это подготовка детей к жизни. Поэтому то, что мы его выиграли, то, что мы имели возможность получить эти контейнера для раздельного сбора мусора, дети готовились к этому, дети жили этим», – говорит директор школы Людмила Воробей.

За помощью в поиске мошенников волонтеры обратились к полиции. Здесь приняли заявления и начали расследование.

Мы приняли заявление от потерпевшей, будут проводиться соответствующие проверки

«Житель города Дружковки обратился у нас в Дружковке, то есть будем расследованием заниматься мы – Дружковское отделение полиции. Но если, допустим, правонарушитель, мошенник, находится в Киеве, будем работать совместно. На данный момент мы приняли заявление от потерпевшей, будут проводиться соответствующие проверки. Решается вопрос о внесении следователем данного происшествия в единый реестр досудебного расследования», – говорит инспектор Дружковского отделения полиции Анна Киселева.

Не смотря на потерю денег, волонтеры говорят, что этот экологический проект не закрывают. Сейчас объявили сбор средств, чтобы все-таки купить обещанные школе контейнеры.

Будем писать, обращаться к тем, кто готов нас поддержать, чтобы этот проект, не смотря на мошенничество, был реализован

«Начали потихонечку сбор средств. Вот в частности у нас уже 4 600 гривен есть в наличии. Нам не хватает 9 тысяч гривен. Поэтому, конечно, мы будем писать, обращаться к тем, кто готов нас поддержать, чтобы этот проект, не смотря на мошенничество, был реализован», – говорит координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.

Эти мошенники, говорят активисты, обманули не только их. В сети они нашли десятки таких же историй, связанных с их партнером. Если мошенников найдут, им грозит до 8 лет тюрьмы. Никита Луцкий, Радио, Донбасс. Реалии.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)