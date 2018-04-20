У Дніпрі під мерією екоактивісти проводять «антисміттєву» акцію

У Дніпрі під будівлею міської ради екоактивісти 20 квітня виставили пікет і встановили імпровізовані баки для збору твердих побутових відходів, вимагаючи від влади вирішення «сміттєвого колапсу». З початку березня у Дніпрі – сміттєва криза: через не вивезення сміття приватним перевізником у подвір’ях багатоповерхівок утворилися стихійні смітники. Окрім того, місто досі не вжило жодних заходів для виконання українського законодавства про сортування побутових відходів.

Як зазначила координатора акції, голова громадського об’єднання «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка, екоактивісти закликали містян приносити пакети зі сміттям під мерію, де їх допоможуть правильно сортувати і відправити на переробку.

Як зазначила Тетяна Лампіка, сміття, яке накопичилось у місті через перебої з вивезенням, завдало шкоді довкіллю і негативно вплинуло на санітарний стан міста.

«Ситуація плачевна. Утворилась досить велика кількість стихійних звалищ великого і середнього рівня. В основному це на незахищеному ґрунті. Розпочався процес гниття, зараз пройшли рясні опади, окрім того, піднімаються поверхневі води – і все, що на поверхні землі, забирається в ґрунтові води, всотується деревами, йде в більші водойми. Врешті-решт шкідливі речовини зі сміття потрапляють в річку Дніпро. «Сміттєві розбірки» на місцевому рівні негативно впливають на санітарний стан міста. За цей час сміття тільки накопичилось. Ми ж абсолютно не зрушили з місця в плані сортування, переробки», – сказала Радіо Свобода еколог.

Вона також додала, що після набуття чинності поправок до законодавство місцева влада зобов’язана налагодити сортування сміття.

Природоохоронці встановили під мерією чотири різнокольорові сміттєві баки: синій – для паперу, зелений – для скла, жовтий – для пластику, фіолетовий – для бляшанок, відходів з металу.

Вони також передали до мерії свої вимоги щодо розв’язання проблеми зі сміттям на найближчій сесії міськради: розроблення схеми санітарного очищення міста, розрахунків щодо складу сміття, оголошення тендеру з вибору компанії-перевізника, налагодження сортування.

Раніше у Дніпровській мерії обіцяли, що проблему з відходами місто почне розв’язувати у травні: з приватною фірмою, яка не впоралась з вивезенням, розірвуть контракт і замість неї розпочне роботу новостворене комунальне підприємство.

У березні 2018 року в міській раді Дніпра заявили, що через недобросовісність приватної компанії-монополіста з вивезення відходів «Дніпрокомунтранс» виникла серйозна сміттєва проблема: на подвір’ях багатоквартирних будинків накопичились гори сміття. У багатьох районах відходи не вивозили по кілька тижнів. Мер Дніпра Борис Філатов тоді заявив, що «сміттєвий колапс» спланований компанією, щоб домогтися від влади дозволу на підвищення тарифів. Керівництво «Дніпрокомунтрансу» відкинуло звинувачення у саботажі, пояснивши, що сміттєвий колапс склався «через несприятливі погодні умови».

З 1 січня, відповідно до закону «Про відходи», в Україні зобов’язані сортувати сміття. Правка, яка забороняє захоронення на полігонах непереробних побутових відходів, була внесена в закон ще у 2012 році. Восени в повну силу запрацювала Угода про асоціацію з ЄС, тож всі закони, які відповідають європейським нормам (а правка відповідає директивам ЄС), мають виконуватися.