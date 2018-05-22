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По всей линии фронта – обострение. Ситуация усложнилась возле недавно освобожденного поселка Южное рядом с Горловкой. Все начало развиваться еще на прошлой неделе. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и разрушениях, почти каждый день есть потери как у ВСУ, так и у подконтрольных России вооруженных формирований. Что происходит вдоль линии разграничения?

Усложнение ситуации на Донбассе подтверждает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Нарушает условия перемирия российская сторона. Надо понимать, что это делается с целью эскалации

«У нас в последние дни зафиксированы и использования тяжелого вооружения, запрещенного Минском (Минскими договоренностями – ред.), и гибель гражданского населения. Нарушает условия перемирия российская сторона. Надо понимать, что это делается с целью эскалации. И всегда так было, когда Россия что-то хочет в очередной раз на мировой арене выторговат, начинаются обострения. Так уже неоднократно было», – отметил Грымчак.

Количество обстрелянных домов мирных жителей увеличилось более, чем в десять раз, отмечает глава гуманитарной инициативы «Пролиски» Евгений Каплин.

Фактически вся Светлодарская дуга подвергается обстрелам

«С первого мая к нам каждый день обращаются люди. Им выдаем материалы для экстренных ремонтов. За май месяц по всей линии соприкосновения по украинской стороне было разрушено примерно 150 жилых домов. К примеру, в марте было 10 домов разрушено, в апреле – 26. Мы только что были в поселке Южное. Там вчера во время обстрелов пострадали около 10 домов мирных жителей. В селе Торецке 9 мая 29 домов получили разрушения различной степени. Фактически вся Светлодарская дуга подвергается обстрелам», – информирует волонтер.

Независимый военный эксперт Игорь Козий называет сложившуюся ситуацию провокацией со стороны России.

Есть постоянная работоспособность РФ, направленная на дестабилизацию

«Есть постоянная, планомерно работоспособность РФ, направленная на дестабилизацию, на психологическое давление. В конце концов, на фактическую провокацию ВСУ с целью дискредитации Украины на международной арене», – говорит он.

Руководитель объединения участников АТО «Справедливость» Тарас Костанчук предполагает, что причиной обострения стало переоформление АТО в Операцию объединенных сил.



«Российская Федерация показывает, что никакие изменения в названии, в руководстве и так далее, по сути ничего не меняют. Если они захотят, то они в любой момент могут обострить ситуацию и никто не сможет им помешать. Если они захотят, если будет команда обстреливать мирных жителей, наши населенные пункты, они это будут делать. И не нарушая Минские договоренности, конечно, это будет невозможно сделать. Минские соглашения уже давно зашли в тупик», – считает Тарас Костанчук.

По его мнению, перейдя в режим ООС, украинская сторона должна показать качественные изменения ситуации.

Украина должна делать все возможное, чтобы подготовиться и пойти освободить территории

«Украина должна делать все возможное, чтобы подготовиться и пойти освободить территории, которые принадлежат Украине. Естественно, что в условиях гибридной войны любые методы подходящие. Надо атаковать, надо уничтожать позиции, надо хоть по чуть-чуть продвигаться вперед. Все делать для того, чтобы подготовить в конце концов полное освобождение наших территорий», – отмечает Тарас Костанчук.

В свою очередь представитель группировки «ДНР» Эдуард Басурин обвиняет в обострении ситуации украинскую сторону. Основным очагом противостояния он так же называет окрестности Горловки.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)