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В Мариуполе дети учатся программированию с помощью роботов. Робот-пылесос, гитарист, погрузчик и даже робот-кобра, запрограммированные школьниками, помогают им учиться.

Учёные утверждают, что дети воспринимают любую информацию, да и мир в целом, не так, как взрослые. Для них важно, чтобы картинка не застаивалась и движение не прекращалось. Нудную теорию о программном обеспечении, дизайне или телекоммуникациях детвора воспримет без энтузиазма, считают специалисты. Но если это будет игра, то правила поменяются. Чтобы обучение всем премудростям компьютерного дела было интересным, в ход идут роботы, говорит директор Компьютерной академии «ШАГ» Игорь Смаглий.

«IT очень сильно развито, специалистов не хватает. Поэтому мы начали обучать детей в малой академии с девяти лет. Как заставить ребёнка учиться программированию? Сложно! Они не понимают, зачем писать столько кода, чтобы в итоге посчитать два плюс два. Мотивации нет. А вот написать фрагмент кода, чтобы робот пошёл или что-то схватил, начал отжиматься или включил какие-то сенсоры, вот тут мотивация просыпается. Им это интересно. Именно для того, чтобы научить детей базовому программированию, используются человекоподобные роботы – андроиды», – говорит директор академии.

Кроме человекоподобных роботов, на уроках программирования используют и специальные комплекты Lego. Из них в недрах лабораторий появляются робот-пылесос, гитарист, погрузчик, роботы-аниматы, игрушки, ползающие по стенам, или устройства, собирающие кубик Рубика. А ещё собственная компьютерная анимация, игры, новые программы и приложения.

В процессе создания каждого робота принимает участие группа из 8–10 человек от 9 до 15 лет. Рождается идея, разрабатывается модель, распределяются задачи и пишутся программы. При этом малышам поручается выполнение более простых задач, но они всё равно являются полноправными участниками процесса. Назвать робот чьей-то личной заслугой нельзя, все они – результат совместного труда, говорит инструктор компьютерного обучения академии «ШАГ» Иван Кучугура.

«Интерактивные уроки с роботами задают обучению живой ритм. Это не просто теория – это практика. Запрограммировал робота – он сразу же поехал. Оборудования много. Дети собирают, разбирают роботов, если есть идеи – дополняют. Есть роботы с готовыми программами, но детям часто это не нравится. Для ребёнка важно увидеть результат своей работы», – уверен инструктор.

Есть ученики, которые не ограничиваются занятиями в лабораториях и изобретают свои устройства, пишут для них свои программы. Так вне стен академии появилась система контроля загрязнения окружающей среды, новый онлайн-редактор видеопрограмм, которые уже привлекли внимание специалистов крупных корпораций.

Восьмиклассник Кирилл Стрельбицкий, который ещё учится в академии, уже имеет свои разработки и победы в престижном международном конкурсе. За изобретение «умного бойлера» он получил две золотых медали на конкурсе «Gоlden byte». А применил своё устройство дома и уже посчитал экономический эффект.

«Это устройство, которое устанавливается на бойлер и позволяет пользователю выбрать оптимальный режим работы водонагревателя, который поможет экономить электроэнергию. Я придумал это сам, реализовал, выступал на конкурсе «Золотой байт» в прошлом году, где взял два первых места с этой работой. Наверное, это будет востребовано и необходимо в реализации, так как сейчас повышаются тарифы, и люди начинают думать об экономии электроэнергии. А она может составить 50% в год», – говорит Кирилл.

Любое новое приложение в смартфоне или компьютере, открытое каждым из нас, – возможно, чья-то детская идея, воплощённая в реальность. В академии говорят, что IT-технологии – уже не будущее, а настоящее, и дети играют в этом настоящем не последнюю роль.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)