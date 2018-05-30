Концерт, выставка и мастер-классы. В эти выходные в прифронтовом городе Счастье стартует фестиваль «32 мая». Счастье – некогда оживленный город на пути из Луганска, место дачников и работников ТЭС. Теперь город стал тупиком, упирающимся в линию разграничения. Она проходит прямо здесь, по мосту через Северский Донецк. Так как же это – готовить фестиваль «на краю»?

Фестиваль «32 мая» будет проходить в старой части города. Локация – заброшенная танцплощадка, где более 30 лет не проводились городские мероприятия. Чтобы ее отреставрировать, организаторы фестиваля в соцсетях огласили сбор денег. Также необходимую сумму они собирают c продаж футболок и билетов на виртуальную экскурсию по городу.

Организацией мероприятия занимается общественная организация «Тумблер». Организаторы уже собрали почти 30 тысяч гривен. Эти деньги идут на закупку стройматериалов для площадки, рассказывает организатор фестиваля Анастасия.

Нас поддержал фонд Жадана. Приедут его друзья, отыграют здесь концерт. И после этого будет параллельно проходить дискотека и кино

На обновленной площадке будут проходить мастер–классы и спортивные игры. Далее для участников фестиваля проведут концерт, делится Анастасия: «Нас поддержал фонд Сергея Жадана. Приедут его друзья, отыграют здесь концерт. И после этого у нас будет параллельно проходить дискотека и кино. То есть это будет две разные локации и они будут одновременно работать. Все это будет происходить до десяти часов вечера».

Также во время фестиваля будет работать музей под открытым небом.

«Мы хотим сделать небольшую фотовыставку из архивных фотографий, которые мы нашли. Плюс есть такая идея – сделать видео-экскурсию с местными ребятами. Попросить их рассказать те истории, которые мы нашли, и поснимать те места, которые описываются в этих исторических хрониках. Виртуальный музей сделать»

На фестиваль организаторы приглашают не только местных жителей Счастья. Они ожидают гостей и из соседних городов. Специально для них активисты разработали карту, которую активно распространяют в соцсетях. На ней указаны маршруты из Киева, Харькова, Лисичанска и Северодонецка.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)