Насосную станцию в Карловке открыли после капитальной реконструкции. Это позволит обеспечить водой всю Западную часть Донецкой области в случае остановки канала «Северский Донец-Донбасс». Подобное уже происходило в 2014 году. Тогда на несколько месяцев более 400 тысяч человек остались без воды. Теперь такой угрозы нет.

До войны поселок Карловка, что под Донецком, был известен богатым рыбным рынком и Крещенскими купаниями в местном водохранилище. Однако в 2014-м здесь развернулись ожесточенные бои, в ходе которых была разрушена насосная станция. Тем же летом десятки городов и почти полмиллиона человек остались без водоснабжения. Добывали воду, кто как мог.

«Очень тяжело. Не было ни света, ни воды. Единственное – здесь колодец был. И ходили брали», – вспоминает местная жительница Раиса Мовчан.

Когда насосную станцию восстановили, женщина без раздумий устроилась сюда на работу. Теперь она следит за насосами и напряжением в сети.

«Это очень важно, потому что мы сами были без воды длительное время. У нас единственный источник был – это колодец, и там брали все жители. Потому что многие же вернулись после вот этих обстрелов. И вся та сторона была без воды: Покровск, Селидово», – рассказывает Раиса Мовчан.

Новая насосная станция станет частью резервной системы водоснабжения Западной части Донецкой области. В случае остановки основного канала «Северский Донец – Донбасс», воду будут брать из местных искусственных озер. Ее хватит на 4 месяца.

«У нас еще вот это водохранилище есть, еще верхнее называется, водохранилище. Оно было построено под «Днепр-Донбасс», для наполнения канала. В общем, воды хаватит на четыре месяца. Проектные работы были изначально на 18 миллионов, но пока это все решалось, стоимость его выросла до 23 миллионов гривен. Полностью реализацией проекта занимался Красный Крест. Это проведение тендеров на подрядчика, и выделение средств для подрядчика, дополнительные работы, которые тут возникли уже в процессе работы. Все финансировалось из Красного Креста», – говорит и. о. генерального директора коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Александр Евдокимов.

О важности Карловской насосной станции говорят и местные жители, и чиновники, и международные доноры, однако полностью решить вопрос с бесперебойной подачей воды всем жителям области, она не в состоянии. В Международном комитете Красного Креста предлагают установить зоны безопасности возле объектов водной инфраструктуры. Ведь без воды не может обойтись ни одна из противоборствующих сторон.

«Мы постоянно говорим о необходимости создания зон безопасности со всеми сторонами конфликта. Мы говорили об этом в Минске, и стороны согласились с такой необходимостью. Мы предлагали создать первые две зоны безопасности возле Донецкой фильтровальной станции и Петровского водозабора. Но эти зоны до сих пор не созданы», – заявил глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн.

В организации настаивают, чтобы все стороны вывели военную технику и солдат с территории таких критических объектов инфраструктуры и прекратили обстрелы. Представители Красного Креста готовы выступить посредниками в переговорах обеих противоборствующих сторон.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)