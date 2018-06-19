Донецьку фільтрувальну станцію зупинять через ремонт – влада Авдіївки

Донецьку фільтрувальну станцію 20 червня на кілька годин зупинять через ремонт, інформує військово-цивільна адміністрація Авдіївки Донецької області.

Згідно з повідомленням, ДФС зупинятимуть з 10:00 до 15:00, тому можливе зниження тиску подання води до помешкань міста.

ДФС розташована на лінії зіткнення між Ясинуватою та Авдіївкою і забезпечує водою близько 300 тисяч споживачів як на підконтрольній, так і на окупованій території Донбасу.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота припинялася.