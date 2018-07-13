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Не успели на подконтрольной группировке «ДНР» территории повысить стоимость проезда в общественном транспорте, как поползли вверх и цены на продовольственные и непродовольственные товары. Блогер из Донецка специально для Радио Донбасс.Реалии промониторил ценовую ситуацию в неподконтрольном городе.

Дончане уже привыкли к суровым условиям выживания. Однако при таких низких зарплатах и пенсиях, как сегодня, продукты питания выросли в цене ещё на 15–20%. А есть-то хочется… вот и приходится молча брать и большую часть своих денег тратить лишь на гастрономию. Надо сказать, что с 1 июля жителям части Донецкой области, контролируемой гибридными российскими силами, повысили пенсионные выплаты на 10%, как указано в «распоряжении», «с целью повышения социальных стандартов пенсионеров». Таким образом, на сегодняшний день минимальная пенсия в «республике», как там называют оккупированную часть Донетчины, составляет порядка 3190 российских рублей (около 1335 гривен).​

Сейчас в оккупированном Донецке сильнее всего подорожало мясо птицы. Его средняя цена на сегодня составляет порядка 132 руб. (55 грн.). Если до июля куриное филе стоило около 170 руб., то сейчас 210–215 руб (88 грн.). Суповой набор (куриные спинки) ранее стоили 29 руб, сейчас – 40 руб. (17 грн.).

Стоимость хлеба – 17–21 руб. (7–8.80 грн.), десяток яиц – 41 рубль (17 грн.). Молочка, в основном, осталась на прежнем уровне. 1 литр пастеризованного молока в Донецке стоит около 40 руб. (17 грн.).

За 1 кг колбасных изделий сегодня придётся отдать от 150 до 340 руб. (63–140 грн.). Средняя цена свежей и свежемороженой рыбы – около 127 руб. (53 грн.). Бакалейные продукты подорожали на 5–10 руб.

Что касается «борщевого» набора, куда входят картофель, капуста, свёкла, лук и морковь, то в городах, подконтрольных «ДНР», за него придётся выложить порядка 160 руб. (67 грн.). Нынешняя стоимость «кондитерки» также весьма впечатляет, средняя цена печенья – от 110 руб. и выше (46 грн.).

Кусаются цены и на мороженое. Привычный пломбир от «Винтер» стоит 26 руб. (почти 11 грн.). Стоимость «Чебурашки» и «Спортивного» – 31 руб. (13 грн.). Цена рожка, который производит «Геркулес», 55 руб. (23 грн.). Но что примечательно, в торговых точках в центре за точно такой же рожок просят 70–75 руб. (около 30 грн.). В то время как его заводская стоимость – 44 руб. (20 грн.).

Помимо повышения стоимости на продовольственные товары, выросли цены и в сфере услуг. Так, например, если раньше мужская стрижка стоила 100 руб., то уже с июля в той же точке – 130 руб. (54 грн.).

Жители оккупированной части Донбасса возмущаются и терпят. Но понимают, что ничего не могут поделать. Казалось бы, «республика народная», а цены-то далеко буржуйские. Тем не менее, руководители группировки «ДНР» хотят всячески показать, как беспокоятся за своих «граждан»: так, лишь в июле в городах неподконтрольной Киеву части Донецкой области запланировано более 100 ярмарок продтоваров со сниженными ценами. Сам «глава ДНР» Александр Захарченко в одном из интервью заверил, что цены на товары увеличились лишь на 3–4%.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)