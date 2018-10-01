(Друкуємо мовою оригіналу)

«Москва – Третий Рим, а четвертому – не бывать» – это фраза, которую обронил псковский монах Филофей в начале 16-го века, и которая до сих пор является национальной идеей России. Кто и когда придумал эту мифологему и как ее аргументировал? Почему это – манипуляция? И изменится ли самосознание россиян после предоставления Украинской церкви автокефалии? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили историк, координатор проекта «Лікбез – Історичний фронт» Кирилл Галушко и российский политолог, доктор философских наук Игорь Чубайс.

– Кирилл, в источнике, откуда появилось выражение «Москва – Третий Рим», цитируют фрагмент так. Это псковский монах Филофей в 1523 (или 1524) году написал письмо великокняжескому дьяку: «Так знай, крестолюбец и боголюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам. Это и есть Римское царство, ибо два Рима пали, а Третий стоит, а четвертому – не бывать». Что имел в виду монах Филофей?

Кирилл Галушко: По поводу того, что он имел в виду, специалисты спорят долго. Есть два послания Филофея, то, что вы назвали, и второе, великому князю московскому Василию.

В 1453 году, за полвека до того, как он это написал, пал Константинополь, его захватили мусульмане. В результате на тот момент Московское государство оставалось единственным суверенным и независимым православным государством. Часто эту фразу вырывают из контекста, а это всего лишь кусочек того, что он излагал. Старец переживал по поводу роста греховности в Московском княжестве. В послании великому князю это все было в контексте, например, распространения мужеложства, то есть содомии, не только среди мирян, а и среди священников. Поскольку оставалось одно единственное православное царство, то надо было беречь его святость.

– Когда Филофей писал эти строки, имел ли что-либо подобное на то, как мы смотрим на эту мифологему в 2018 году?

«Третий Рим стоит, а четвертому – не бывать», это была риторическая фраза, которая взывала к ответственности властителя

​Кирилл Галушко: Так глобально он не имел в виду. То есть, как для средневекового священника, у него был взгляд глобальный, в предчувствии конца света, который может наступить, если в Московском государстве будет что-то не так. Поэтому «Третий Рим стоит, а четвертому – не бывать», это была риторическая фраза, которая взывала к ответственности властителя.

Понятно, что потом сама фраза использовалась в разное время по-разному. Что-то актуализировалось во времена Екатерины Второй, у которой был греческий проект, возрождение Византийской империи, поэтому она своего первого сына назвала Константином. Если бы русские войска дошли до Константинополя-Стамбула, возродилась бы Византийская империя, ее бы возглавил дом Романовых и, например, сын Екатерины.

Потом это было переиздано во времена Александра Второго в средине 19-го века, когда была очередная фаза активности Российской империи. Крымская война на самом деле была Восточной из-за претензий России на святые места – Палестину. Надо было возобновить, переосмыслить идеологические претензии на Ближний Восток.

И нельзя забывать, Петр Первый, когда становился всероссийским императором, упомянул, что император Священной Римской империи Максимилиан называл того самого Василия, к которому обращался Филофей, как императора россов. То есть это были прецеденты борьбы за наследие Византийской империи.

Российская империя пыталась протянуть ниточку через Мономаха до максимальной современности, чтобы это давало исторические прецеденты для экспансии.

​– К максимальной современности. До сих пор, эта фраза, идеологема – одна из столбов российской национальной идеи. Вы согласны, что она актуальна?

Общественное сознание россиян и их видение исторического пути России опирается на ряд мифов и мифологем

Кирилл Галушко: Я согласен, потому что общественное сознание россиян и их видение исторического пути России, ее корней, происхождение ее власти, монархии и так далее, опирается на ряд мифов и мифологем.

В этом есть какие-то факты, а есть идеология, которая вводилась в определенное время. Это, прежде всего, мессианство. Великая историческая миссия Российского государства, которое в своем великодержавии, великой культуре, воздействии на мир, геополитических претензиях является наследником как минимум Киевской Руси, «мы все вышли из киевской купели» и «Киев мать городов русских».

– А в чем мессианство русских?

Российская идеология в последние 20 лет очень обеднела, потому что нечего предложить кроме расширения пределов России

Кирилл Галушко: В этом возникает его главная проблема, потому что оно для внутреннего потребления. У Советского Союза в его мессианстве была одна из ведущих мировых идеологий, коммунистическая, которая представляла свой рецепт общественного развития. Достаточно гуманный, идеалистический, с практикой тоталитарного Советского Союза далеко не все сталкивались. Было много людей, которые симпатизировали этому социалистическому и коммунистическому проекту.

После 1991 года предложить нечего, потому что Америка, Запад и так далее, могут манипулировать такими словами, как борьба за демократию, права человека, свободу и так далее, имея для этого определенные рецепты.

Сейчас идеология Третьего Рима рассчитана прежде всего на россиянина

А российская идеология в последние 20 лет очень обеднела, потому что нечего предложить, кроме расширения пределов России, опираясь на какие-то исторические претензии. Но что дать тем людям, которые будут присоединены, неизвестно. Поэтому сейчас идеология Третьего Рима рассчитана прежде всего на россиянина. Кроме исторических аргументов, нет программы на будущее.

– Игорь, слышите ли вы еще эту формулировку «Москва Третий Рим, четвертому – не бывать»? Жива ли она в народной памяти россиян?

Игорь Чубайс: Эта формула не забыта, но в последнее время упоминается крайне редко и никакого отношения не имеет к тому, что сегодня происходит в нашей стране.

У нынешней власти сохраняется авторитаризм, но идеи никакой нет

​Я бы сказал, что кроме всего прочего, в России сейчас глубочайший идейный кризис. Тоталитарная, авторитарная власть существует тогда, когда она выдвигает какой-то миф. У Гитлера была идея Третьего Рейха, у Ленина идея мирового коммунизма. У нынешней власти сохраняется авторитаризм, но идеи никакой нет. Хотя ее кусочки существуют. Например, такими фрагментами является миф о тотальных врагах. Но этот миф сегодня умирает.

Особенно серьезные изменения произошли после вбрасывания тезиса о реформе пенсии. На самом деле, о лишении права целой возрастной группы на пенсию. Многие люди поняли, что эта власть их не поддерживает и против них. Этот идейный кризис хорошо осознается и вне России, и внутри России. Поэтому после 1991 года мы видим постоянные отпады разных прежних систем, которые существовали.

​– Недавно была опубликована статья Владислава Суркова «Одиночество полукровки», ее резюме в том, что «Россия 4 века шла на Восток, 4 на Запад, ни там, ни там не укоренилась и теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизаций, третьего мира, Третьего Рима». Суть в том, чтобы идти по какому-то особому своему пути. Разве это не идея?

Мы 70 лет жили по принципу «весь мир идет не в ногу, а мы в ногу». Это привело к катастрофе, которая еще не забыта

Игорь Чубайс: Нет, это конечно не идея. Это не путь. Мы 70 лет жили по принципу «весь мир идет не в ногу, а мы в ногу». Это привело к катастрофе, которая еще не забыта. Снова выстраивать, аргументировать такую стратегию, это пережевывать уже съеденное. Тем более, теряется не только структура, теряется наш русский язык, теряются фундаментальные ценности из которых складывается цивилизация.

Кирилл Галушко: Вопрос на каком пространстве оно работает. В самой России это работает очень хорошо, потому что это опирание на те шаблоны, которые использовались разными формами российской государственности. Никого не удивляет синтез православия и сталинизма. Хотя одна доктрина атеистическая, другая является конфессией.

У Константинополя практика игры на этом поле на тысячу лет дольше

​С православием ситуация аналогичная внешнеполитическим проблемам России. Поскольку РПЦ является элементом государственной идеологии, государственной структуры повторяет абсолютно зеркально то, что делает Путин. Вселенские патриархаты, в том числе Константинополь, у которого практика игры на этом поле на тысячу лет дольше. Второй Рим не совсем умер. Когда идет претензия со стороны Московской патриархии на главенство в православном мире, Второй Рим начинает нервничать.

– Кирилл, не станет ли противостояние «Второго» и «Третьего» Римов – томос, который ожидает украинская православная церковь, началом переосмысления самих россиян?

Кирилл Галушко: Главная проблема в отношениях Украины и России, которая будет продолжаться очень долго, что Киев мать городов русских. Весь образ прошлого, который есть у россиян, начинается в Киеве. Но после 1991 года Украина продолжает изучать свою историю на своей территории, а Россия изучает историю в школе начиная с украинской территории.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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