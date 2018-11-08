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08 Листопад 2018, Київ 15:31
Донбас.Реалії

Мировой рейтинг «Индекс силы»: позиция украинской армии среди стран мира

Во время военного парада ко Дню Независимости Украины. Киев, 24 августа 2018 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Украинская армия поднялась на 29 место в мировом рейтинге «Индекса силы» проекта Global Firepower, и на 10-е – в списке сильнейших армий Европы. В то же время ее противник – Россия – держится на второй позиции, уступая только США. Насколько рейтинг отражает реальность? И почему весь мир вооружается? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили полковник СБУ, военный эксперт Олег Стариков, волонтер, замглавы Рады военного резерва при Генеральном штабе Мирослав Гай и военный эксперт Антон Михненко.

– В отчете Global Firepower отмечается, что было проанализировано 55 факторов. Как вы оцениваете рейтинг этой организации, насколько он отвечает реальности и какие цели преследует, когда публикует такой ранжир?

Олег Стариков: Я бы не говорил, что он глобальный. Нигде в официальных данных я не нашел, кто создал этот рейтинг, кто является конечным бенефициаром. Его создают какие-то аналитики, которые собирают данные из открытых источников. Нынешний век – век информационных технологий, 95% всей информации можно добыть из открытых источников.

Этот рейтинг включает только технические данные. Там нет морально-политического состояния, патриотического воспитания личного состава, готовности личного состава к участию в боевых действиях. Это рейтинг огневой мощи, куда включается количество населения, географическое положение, природные ресурсы, развитие промышленности.

– Адекватное место, с вашей точки зрения, среди стран мира и в Европе?

Олег Стариков: Если брать по техническим составляющим, то, в принципе, адекватное.

Мирослав Гай: Достойное место. С учетом того, что мы с 2013 года возрождаем нашу армию.

Ситуация во много поменялась позитивно, но это не отменяет негативных факторов, таких как отток людей из армии с боевым опытом. Военкоматы заявили, что может быть сорвана призывная кампания. Есть ряд факторов, которые не вошли в этот рейтинг.

Мы выделяем огромное количество денег, структура не в состоянии не заметить таких вливаний, поэтому реформы будут.
Мирослав Гай

Но я звонил в свою бригаду, они полностью перешли на новые стандарты питания. Если еще два месяца назад питались кашей с небольшим количеством мяса, то сейчас у них развернулась полноценная столовая.

По практичным вещам я могу сказать, что реформы есть. Я наблюдаю новые виды вооружения, я познакомился с большим количеством молодых курсантов в военных академиях, которые проходят обучение уже по некоторым стандартам НАТО. Уже происходят подвижки в образовании по совмещению.

Работа глобальная и Украина выделяет в процентном соотношении от ВВП 5% на свою оборону. Мы выделяем огромное количество денег, структура не в состоянии не заметить таких вливаний, поэтому реформы будут.

– Несколько цифр из этого отчета индекса силы: общая сила авиации Украины – 240 воздушных суден, 2200 боевых танков, боевых машин почти 12 тысяч, 1300 самоходная артиллерия, 1700 тягловой артиллерии, 625 ракетных установок, в активе военно-морских сил 25 суден. Также при населении 44 миллиона в Украине 1,2 миллиона военного персонала, из них актив 182 тысячи, миллион – резерв. Бюджет обороны чуть менее 5 миллиардов долларов. Олег, зачем такие списки создаются? Или это статистика ради статистики?

Олег Стариков: Если бы было понятно, кто конечный бенефициар, мы бы ответили на этот вопрос. Но с другой стороны, это очень интересно, потому что это открытые данные. Если, например, хочется узнать как другая армия вооружена, не надо шариться по сайтам и искать.

Большинство вооружения осталось со времен бывшего Советского Союза.
Олег Стариков

В чем есть большая проблема. Вы назвали цифры, но большинство осталось со времен бывшего Советского Союза. Я за полтора года так и не выяснил какой процент новых, а не модернизированных, вооружений в сухопутной составляющей.

Российская Федерация в настоящее время перевооружила свою сухопутную составляющую на 42%. И военно-космические силы на более 70%.

Кстати, военный бюджет США можно узнать на сайте до отдельной роты, сколько личного состава и сколько поступает денег.

Мирослав Гай: У нас есть новые вооружения. Появились новые БТРы, снайперский комплекс, новые виды автоматического стрелкового оружия.

Мирослав Гай, волонтер, замглавы Рады военного резерва при Генеральном штабе
Мирослав Гай, волонтер, замглавы Рады военного резерва при Генеральном штабе

– Антон, как вы прокомментируете 29 место в мире в этом рейтинге? И нужно ли стремиться подниматься в следующем году?

Антон Михненко: Я очень скептически отношусь ко всем этим рейтингам. В частности, рейтинг, который был презентован, имеет много нюансов, которые можно опровергнуть. Там большинство цифр не соответствует по каждой стране, которая приведена. И у меня создается впечатление, что он составлялся с точки зрения эмоциональной составляющей. Например, если пройтись по Украине, то у нас нет такой численности вооруженных сил как 1,18 миллион человек. У нас всего 255 тысяч человек.

Следующий момент, касательно оборонного бюджета. Не понятно, какую цифру они брали: то ли расходы на оборону в целом государства, то ли расход на вооруженные силы.

Можно пройтись и по другим странам, по Польше пишут численность вооруженных сил 184 тысячи человек, это тоже неверно, у них 129 тысяч человек. И цифра, которую они тратят на бюджет тоже не соответствует. По Российской Федерации тоже есть несоответствия.

– А каким данным можно доверять? Как стоит оценивать боеспособность Вооруженных сил Украины?

Антон Михненко: Если посмотреть рейтинг по Европе, то мы где-то в десятку может быть и входим. Здесь должно быть очень много критериев. И главный должен составлять боеготовность вооруженных сил и оснащенность необходимым современным вооружением. В рейтингах всегда нужно учитывать много нюансов.

Обучение по стрельбе из зенитно-ракетных комплексов, Херсонская область 2 ноября 2018 года
Обучение по стрельбе из зенитно-ракетных комплексов, Херсонская область 2 ноября 2018 года

– Олег, тройка мировых лидеров: США, Россия, Китай. Россия на втором месте, учитывая, что у нее 47 миллиардов долларов тратится на оборону, в то время как у США 646 миллиардов долларов, у Китая – 151 миллиард долларов. За счет чего Россия обходит Китай?

Россияне боятся, что сейчас США, НАТО подводят противоракетные обороны в Румынию, Польшу.
Олег Стариков

Олег Стариков: Россия является правопреемником Советского Союза и военно-космический комплекс остался у нее. Также обходят за счет военно-морского флота. В России подводный флот сильный, и ракетные войска стратегического комплекса, делают новые комплексы.

Но одно дело испытания, а другое дело – ставить на боевые дежурства и реальное попадание в цель. Россияне боятся, что сейчас США, НАТО подводят противоракетные обороны в Румынию, Польшу.

Украинские военные на американо-украинских учениях Rapid Trident-2018, недалеко от Львова, 6 сентября 2018 года
Украинские военные на американо-украинских учениях Rapid Trident-2018, недалеко от Львова, 6 сентября 2018 года

Мирослав Гай: Они не просто бояться, у них это одна из основных внешних угроз, прописанных в доктрине Российской Федерации.

– Мы уже обсудили, что рейтингу, вероятно, полностью доверять не стоит, но 29 место против 2 места. Украина де-факто воюет с Россией. Есть ли шансы в этом противостоянии в случае открытой агрессии?

Олег Стариков: Война ведется не в трех измерениях, а в четвертом, самая основная, – информационная война. Никаких широкомасштабных операций не будет.

– А зачем Россия и весь мир вооружаются?

Олег Стариков: Это теория глобального удара. Идет система запугивания, система сдерживания.

Мирослав Гай: По военной доктрине России, которая с 2021 года будет уже новая, главным противником является расширение НАТО.

Украина задекларирует на уровне Конституции стремление в НАТО, уже уходит из геополитического влияния Российской Федерации, соответственно, Россия будет накапливать это вооружение на границах с нами. Как только мы получим план членства НАТО, мы увидим как Россия будет дестабилизировать тут ситуацию.

Представитель России в ООН четко сказал: «Мы готовимся к войне». Такими фразами не разбрасываются. Они ежегодно проводят массовые учения. Они готовятся к военному противостоянию. Будет ли оно – неизвестно, но Европа и НАТО не имеют права не реагировать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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