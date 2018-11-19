(Публікуємо мовою оригіналу)

Их награждали званиями заслуженных деятелей Украины, они говорили на камеры о любви к украинскому языку, ездили во Львов к коллегам, не задумываясь о «фашистах» и «бандеровцах». Но с 2014 года они играют новые роли – работают на подконтрольную России администрацию Луганска. Кто они – новые-старые лица у власти?

Михаил Голубович. От народного Тараса Бульбы до медийного лица сепаратистских каналов

Михаил Голубович – народный артист УССР, член Национального союза кинематографистов Украины и Национального союза театральных деятелей, художественный руководитель Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра (до 2014 года). И все эти регалии у артиста остались, даже несмотря на поддержку группировки «ЛНР». Он сыграл более 150 ролей в спектаклях украинского и зарубежного репертуара, на его счету более 80 киноработ. Большая часть из них – это роли казаков и других исторических персонажей, боровшихся за Украину: Иван Сирко, Максим Тритуз, Петр Калнышевский, казак Джмиль, атаман Ручка, командир УПА Кожух и Тарас Бульба.

К последнему герою Голубович действительно «прикипел» – сначала играл на острове Хортица в ландшафтном спектакле, после этого поставили пьесу Гоголя на сцене Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, а далее фильм «Дума о Тарасе Бульбе». Кроме того, Голубович – генерал-полковник Запорожского казацкого войска. Поэтому тема казаков и герой Тарас Бульба были ему действительно близки. «Оселедець» Голубович носил несколько лет, по-украински давал интервью и общался со студентами.

Голубович поддерживал президента Виктора Януковича и никогда не скрывал этого. Из-за чего был даже уволен с должности руководителя управления культуры в Луганской облгосадминистрации после Оранжевой революции.

Когда в 2014 году Луганск оказался под контролем группировки «ЛНР», Голубович остался работать в театре, показывать украинские спектакли и во всех интервью рассказывать, что их не притесняют. Он читает стихи про войну и является медийным лицом сепаратистских каналов.

Денис Мирошниченко. От евроинтеграции к пророссийским взглядам

Денис Мирошниченко контролировал все молодёжные организации в Луганске до 2014 года. Сначала возглавлял детскую организацию «Лугари», такую себе версию пионеров, которую спонсировала «Партия регионов». Далее в городе набрало обороты ультрас-движение «Чорно-білі» – фанаты луганской «Зари», которые не скрывали и не скрывают сейчас свою проукраинскую позицию – пели гимн Украины на стадионе, проводили марши в вышиванках.

«Партия регионов» тут же создала свой ответ – фанатскую организацию «Лоялс», которую также курировал Мирошниченко. Через некоторое время он же возглавил областную организацию для студентов «Молодые регионы».

На счету Мирошниченко – десятки «антифашистских митингов» и «акции в защиту русского языка». С приходом российских гибридных сил на Донбасс Мирошниченко начал отвечать за молодёжь, в частности, за стройотряды, которые ездили в Россию и аннексированный Крым, а после прихода к власти Леонида Пасечника стал главой «народного совета ЛНР».

В 2013 году, за несколько недель до начала Революции достоинства, Мирошниченко на камеру утверждал, что евроинтеграция – это необходимый путь для Украины. «Мы должны отходить от своего прошлого и двигаться вперёд. Я как луганчанин хочу, чтобы мы были процветающей европейской державой и жили по европейским стандартам», – говорил Радио Свобода Денис Мирошниченко.

Жанна Марфина. Из преподавателей украинского языка – в ряды пророссийских советчиков

Жанна Марфина окончила Луганский государственный педагогический институт имени Шевченко по специальности «Украинский язык и литература», здесь же работала на кафедре, а с 2005 года и до войны занимала должность директора Научной библиотеки этого университета.

С приходом в Луганск «русской весны» у Марфиной начался карьерный рост. Сначала она стала деканом филологического факультета в клоне университета, который остался в оккупации, а уже через год её назначают «ректором» учреждения-призрака.

Издание «Восточный дозор» опубликовало фотографии Жанны Марфиной с персональной страницы в социальной сети «Одноклассники», где преподаватель украинского языка отдыхает во Львове, том самом, который сейчас группировка «ЛНР» публично называет «фашистским». Под фотографией – доброжелательные отзывы украиноязычных друзей: «Леви – це наші партнери по життю», «Наша луганська красуня-фотомодель між львівськими левами – знак на добро».

Зинаида Наден. От заслуженного промработника Украины – до контролирующей весь «хлеб» в ОРЛО

Когда-то заслуженный работник промышленности Украины Зинаида Наден, награждённая орденом княгини Ольги 2-й и 3-й степени, «За духовне відродження України», орденом Нестора Литописца 2-й степени, стала лидером сепаратистской фракции «Луганский экономический союз», а, по материалам сайта Gorlovka.UA, – ещё и одной из богатейших представительниц группировки «ЛНР».

С 1986 года Наден – директор, председатель правления Луганского комбината хлебопродуктов, который работает и в данный момент в оккупированном городе, правда, называется иначе – ПАО «Луганск-Нива». Как сообщают СМИ, исполкомы так называемых «городских администраций» заставляют местные торговые сети покупать продукцию именно у этой компании: Наден монополизировала луганский рынок.

Не ушла она и с рынка на свободных территориях Украины. Так, по информации украинских СМИ, продукция ТМ «Добродія» продаётся в магазинах вне зоны ООС. Торговая марка перерегистрирована в Киевской области.

В 2017 году появилась информация в нескольких СМИ, что Алексей Наден – сын Зинаиды – вместе с супругой открыл в Киеве ресторан.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)