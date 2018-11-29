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Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет об условиях пересечения контрольно-пропускного пункта в Станице Луганской. Именно там расположен аварийный мост, через который жители ОРЛО пешком переходят линию разграничения. По словам правозащитников, пожилые люди, которые пересекают этот КПВВ, рискуют здоровьем и безопасностью.

Каждый месяц более миллиона человек, примерно половина из которых – пожилые люди, пересекают линию разграничения. Переезд через другие контрольно-пропускные пункты доступен автомобилем, но через разрушенный мост, соединяющий Луганск и Красный Луч, люди вынуждены ходить пешком, подымаясь на крутой уклон.

​Такое пересечение опасно, и особенно затруднительно – для людей с инвалидностью и пожилых. Сотрудники гуманитарных организаций неоднократно заявляли, что видели людей, которые падают на пандусы. Деревянные настилы – нестабильны и становятся скользкими во время дождя или снегопада.

«Это не сложно, а сверхсложно. Заставить руководителей несколько раз пройти так в непогоду – наверняка сделали бы быстро», – говорит местный житель наблюдателям Human Rights Watch.

«Это (переход – ред.) целый день занимает», – говорит пожилая женщина.

Украинские власти предоставили две инвалидные коляски, которыми можно воспользоваться на переправе. Но по состоянию на октябрь 2018-го только одну из них можно использовать. Для оказания помощи людям работает один спасатель службы по чрезвычайным ситуациям, которому поручено следить за инфраструктурой на КПВВ. Поскольку коляски не могут использоваться на пандусах, у пожилых людей часто нет иного выбора, кроме как заплатить кому-то, чтобы их подтолкнули на тележках или санях, физически пронесли через разрушенный мост.

«Необходимость пересечения линии конфликта – это реальность, с которой сталкиваются тысячи пожилых украинцев, и Станица Луганская – коварный переход с очень небольшой помощью», – говорит представитель Human Rights Watch Таня Купер.

«Обе стороны конфликта должны в приоритетном порядке способствовать свободе передвижения: отремонтировать мост и обеспечить безопасность его перехода», – утверждает она.

С 2016 года общее количество людей, пересекающих линию разграничения, неуклонно растет, отмечают правозащитники, они связывают это с тем, что пенсионеры приезжают для прохождения верификации в «Ощадбанке» и других вопросов, связанных с выплатами.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам:Donbas_Redio@rferl.org)