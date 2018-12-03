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04 Грудень 2018, Київ 00:33
Донбас.Реалії

Эксперты о том, как принимали решение о военном положении и Порошенко

Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Петр Порошенко (справа) и министр обороны Степан Полторак во время передачи современного вооружения Вооруженным силам Украины. Васильков (Киевская область), 1 декабря 2018 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Добиваясь в Украине военного положения, президент Петр Порошенко делал разные заявления: о его датах, территории применения, условиях ограничения свобод и необходимости. Случайность ли это или политическая технология? Верят ли украинцы Петру Порошенко? И как манера власти общаться с обществом влияет на их отношение? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили доктор философских наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха и политический эксперт, блогер Дмитрий Потехин.

– Первое заявление о необходимости введения военного положения Петр Порошенко сделал 26 ноября. Порошенко сказал, что никакого ограничения прав и свобод украинцев не будет. В то же время, в Верховной Раде среди парламентариев распространялся указ о введении военного положения, в котором говорилось, что могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Также Петр Порошенко говорил, что в средине декабря закончится военное положение, хотя 30 дней истечет в конце декабря. И почему-то сначала он предложил только в начале декабря внести постановление о том, что президентские выборы должны состояться в марте следующего года.

Позже в другом заявлении с трибуны Верховной Рады Порошенко говорил о том, что военное положение будет введено в силу в полном объеме, с поражением прав украинцев в случае наземного вторжения, и что только в десяти областях Украины, о чем парламентарии узнали с трибуны, без текста указа на руках. Это случайность или своеобразная политическая технология?

Евгений Головаха: Сама по себе реакция на захват украинских кораблей и военнослужащих вполне понятна. И это акт агрессии – нападение на Вооруженные силы Украины.

Вот отреагировали так, потом подумали, поняли, что это не очень популярно и переформулировали.

Но если уже было нападение, если Россия почему-то решила, что это ее внутреннее море, страна нарушает мировой порядок, аннексирует не только Крым, как-то надо было реагировать. Вот все, что смогли придумать. А потом уже закорректировали по ходу.

– Как гражданин Украины, не чувствовали, что с вами каким-то образом темнят в это время принятия военного положения?

Я хорошо знаю Украину и украинцев, прекрасно понимал, что никакой вариант с поражением прав здесь не пройдет. Мы не Россия
Евгений Головаха

Евгений Головаха: Я хорошо знаю Украину и украинцев, прекрасно понимал, что никакой вариант с поражением прав здесь не пройдет. Мы не Россия. Поэтому я спокойно к этому относился, как на реакцию нападения на страну, а я считаю, что это нападение.

– Этот вариант все-таки прошел, поскольку есть возможность поражения прав и свобод украинцев в случае наземного вторжения.

Евгений Головаха: А как же, если в таком случае нас поразит другое государство? Забомбят и перестреляют.

Петр Порошенко жмет руку парламентариям после голосования за его указ по введению военного положения. 26 ноября, 2018 года
Петр Порошенко жмет руку парламентариям после голосования за его указ по введению военного положения. 26 ноября, 2018 года

Формулировка Порошенко «лишь в случае наземной агрессии» намекает на то, что в Украине якобы нет никакой агрессии
Дмитрий Потехин

Дмитрий Потехин: Очень плохая попытка отреагировать. Понятно, что это агрессия, нарушение международного права и суверенитета Украины. Но есть один нюанс в том, что агрессия длится давно. И у меня есть вопрос и к юридической форме введения военного положения, к формулировке с которой президент Порошенко это организовал. Его формулировка «лишь в случае наземной агрессии» намекает на то, что в Украине якобы нет никакой агрессии. То, что продолжается на Востоке четвертый год (пятый год – ред.), тысячи убитых людей, аннексированный Крым – это не агрессия?

Юридически документ, который они подготовили, не просто слаб, он опасен. Он представляет угрозу правам и свободам человека.

Дмитрий Потехин, политический эксперт, блогер
Дмитрий Потехин, политический эксперт, блогер

– Чем?

Дмитрий Потехин: Качеством своей юридической проработки. Там неограниченные возможности статей закона про военное положение, они не детализировали.

По поводу того, что военное положение – сейчас лучший способ защиты Украины, у меня так же есть сомнения. Как по мне, есть лучше и эффективнее способы, которые Украина до сих пор не попробовала. И это можно забросить не только Порошенко, администрации, но и оппозиции, правозащитникам и многим другим.

То есть, уже четвертый год войны (пятый год – ред.), а никаких попыток ограничить финансирование террористической деятельности России нет, ни одного иска против.

– Было подозрение, что президент протягивает свои определенные интересы, политическая технология «требуй большего – получишь меньшее». Не было ли у вас ощущения, что окончательная цель – не военное положение?

Евгений Головаха: Все очень противоречиво. У меня впечатление, что все это импровизация. Так у нас 28 лет сплошные импровизации во власти, если происходит какое-то событие. А это экстраординарное событие.

Области, в которых введено военное положение
Области, в которых введено военное положение

Россия до сих пор делала вид, и международное сообщество в этом до конца не разобралось, что она ни на кого не нападала. В данном случае, вооруженные силы России напали, обстреляли, ранили, взяли в плен, удерживают. И получилась такая бестолковая попытка отреагировать. Возможно, были и лучше варианты.

Не понятно что происходит, объяснение этому очень простое и печальное – у нас нет доступа к информации
Дмитрий Потехин

Люди очень растеряны. Не могут понять, что происходит и чем кончится. Есть очень разные мнения экспертов: от того, что это провокация Порошенко, до того, что это мировая война и западные союзники должны немедленно бомбить Россию. Послушав все это, что может человек подумать? Диапазон мнений абсолютно фантастический.

Дмитрий Потехин: Я полностью поддерживаю беспокойство. Не понятно что происходит, не только обывателям, но и тем, кого мы часто считаем экспертами. Объяснение этому очень простое и печальное – у нас нет доступа к информации.

Действительно, сейчас скопление войск России на границе больше, чем раньше, это надежные данные. Есть повод, мягко говоря, для беспокойства. Но были ли другие мотивы, кроме этого, чтобы именно сейчас и именно в такой форме – недостаточно информации, чтобы делать выводы. Мы не знаем, что обсуждалось на встречах Порошенко и Медведчука, обсуждали ли они возможную эскалацию.

– Дефицит информации – это спланировано с точки зрения Петра Порошенко или это манера общения со своим народом, политическая культура украинцев?

Дмитрий Потехин: Это не политическая культура украинцев. Мы скептично относимся к любой власти. Но это недоверие имеет и позитивную сторону, поскольку она основывается на отсутствии доступа к информации о том, какие решения принимаются, кем, когда и ради чего.

Это не просто политика Порошенко и этого правительства, это давняя традиция нашего правительства. Но в условиях войны, у правительства, в том числе нашего, больше возможностей обосновывать это внешней агрессией.

У нас нет развитой структуры территориальной обороны. Один из аргументов, что нужно было мобилизовать и тренировать людей. Но я не уверен, что военное положение – лучший способ это делать. И почему при этом легитимируется нарушение прав обычных людей – не понятно.

Евгений Головаха: Это особенности элитарной политической культуры постсоветских государств. Они всегда говорят то, что конъюнктурно выгодно в данный момент. Завтра они скажут что-то другое.

В этом смысле я согласен, что наверное не военное положение – лучший вариант, надо было просто приводить войска в готовность.

Евгений Головаха, доктор философских наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины
Евгений Головаха, доктор философских наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины

– Что не так с политической культурой украинцев? Сильно ли она отличается от американской демократии?

Дмитрий Потехин: Мы отличаемся, часто в худшую сторону, но иногда и в лучшую сторону. Таких вещей как Оранжевая революция, ненасильственных опытов свержения режимов, в последнее время в США не было. Они об этом сейчас только в книгах читают.

Основа режима Путина держится на двух вещах: на мобилизации избирателей вокруг российского флага и возможность покупать лояльность
Дмитрий Потехин

В Украине у нас было такое умение, но, к сожалению, как свидетельствует Революция достоинства, мы его утратили. Мы разучились организовывать свержение диктаторов без насилия. Этим Путин и воспользовался.

Кстати, ему очень удобна такая бестолковая реакция Порошенко. Путину вообще он очень удобен, потому что администрация Порошенко транспортирует его газ. А это основа режима Путина, которая держится на двух вещах: на мобилизации избирателей вокруг российского флага и возможность покупать лояльность.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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